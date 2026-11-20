Từ xưa, đạo lý tôn sư trọng đạo đã thấm sâu trong đời sống văn hóa dân tộc, thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn của người Việt đối với người thầy - những người khai mở tri thức, bồi đắp tâm hồn và góp phần hình thành nhân cách con người. Trên mảnh đất Hà Tĩnh giàu truyền thống hiếu học, đạo lý ấy càng được vun đắp qua từng thế hệ, không chỉ bằng những lời tri ân mà còn qua ý thức coi trọng tri thức, tinh thần hiếu học và khát vọng vươn lên của mỗi thế hệ học trò.

Học sinh Trường Tiểu học Hoa Sen (phường Thành Sen) trang trí "cây yêu thương" trong lớp học bằng những tấm thiệp chúc mừng thầy cô giáo.

Những ngày tháng 11, không khí tri ân thầy cô hiện diện trong từng lớp học, góc trường bằng những cách thể hiện gần gũi, sáng tạo. Tại Trường Tiểu học Hoa Sen (phường Thành Sen), từ đầu tháng 11, các lớp học trở nên sinh động hơn với sự xuất hiện của những “cây yêu thương”. Không phải những chậu cây được vun trồng bằng đất, nước, đó là những cành cây trang trí bằng thiệp nhỏ, lời chúc và bức vẽ ngộ nghĩnh do chính tay học sinh thực hiện.

Từ những mảnh giấy màu, các em tỉ mỉ cắt, dán, nắn nót viết lời nhắn gửi đến thầy cô. Có em chúc cô luôn vui vẻ, hạnh phúc; có em gửi gắm lời hứa chăm ngoan, cố gắng học tập và rèn luyện tốt hơn. Mỗi lớp một cách trang trí, mỗi lời nhắn một sắc thái tình cảm, tất cả cùng tạo nên những góc nhỏ rực rỡ sắc màu. Qua những món quà giản dị ấy, tình cảm yêu thương, lòng biết ơn của học trò được thể hiện một cách hồn nhiên, chân thành.

Em Hoàng Thục Khuê, lớp 3C1 hào hứng chia sẻ: “Em đã cắt giấy màu, làm thiệp rồi viết lời chúc để treo lên cây yêu thương. Mỗi ngày đến lớp, nhìn thấy tấm thiệp của mình và của các bạn, em cảm thấy rất vui. Em mong cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ để dạy chúng em nhiều bài học hay”.

Những hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam được Trường Tiểu học Hoa Sen duy trì hằng năm với nhiều hình thức phong phú. Năm nay, lần đầu tiên mô hình “cây yêu thương” được triển khai tại các lớp học, tạo không gian để mỗi học sinh thể hiện tình cảm, gửi gắm những lời nhắn nhủ theo cách riêng. Qua hoạt động này, các em có thêm cơ hội học cách quan tâm, sẻ chia và bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô.

Không khí chúc mừng ngày nhà giáo hiện hữu trong từng lớp học.

Cô Trương Thị Thương - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoa Sen cho hay: “Chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động không chỉ dừng lại ở niềm vui trong dịp 20/11 mà còn góp phần hình thành ở học sinh những tình cảm đẹp, ý thức trân trọng và tinh thần trách nhiệm. Cùng với mô hình “cây yêu thương”, chủ đề tri ân thầy cô giáo còn được nhà trường cụ thể qua các phong trào thi đua chăm ngoan, học giỏi, làm nhiều việc tốt và các hoạt động vui chơi tập thể, tạo không khí vui tươi, sôi nổi”.

Tại Trường THCS Can Lộc, không khí kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú. Trong giờ giải lao, sân trường rộn ràng lời ca tiếng hát, các nhóm học sinh tranh thủ tập luyện những tiết mục văn nghệ. Cùng với đó, phong trào thi đua học tập được triển khai rộng khắp, mỗi lớp đăng ký những phần việc cụ thể như xây dựng tiết học tốt, giúp đỡ bạn cùng tiến, tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình “Giai điệu tri ân” và triển lãm tranh. Qua những lời ca, tiếng hát giàu cảm xúc cùng những bức tranh đầy màu sắc, học sinh có dịp thể hiện tình cảm, sự sáng tạo và suy nghĩ của mình về thầy cô, mái trường. Không chỉ là sân chơi để các em phát huy năng khiếu, đây còn là dịp để mỗi tập thể lớp cùng lên ý tưởng, chung tay chuẩn bị, qua đó tăng thêm sự gắn kết và lưu giữ những kỷ niệm đẹp dưới mái trường.

Học sinh Trường THCS Can Lộc tri ân thầy cô giáo.

Cô Lê Thị Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Can Lộc cho biết: “Nhà trường chú trọng tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11 thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, thể hiện năng khiếu và phát huy khả năng của mình. Qua những hoạt động này, các em thêm hiểu, trân trọng tình cảm thầy trò và sự tận tụy của thầy cô. Đó cũng là động lực để mỗi giáo viên tiếp tục nỗ lực trong công tác giảng dạy, đồng hành cùng học sinh trên hành trình học tập và trưởng thành”.

Không chỉ trong nhà trường, truyền thống tôn sư trọng đạo còn được nuôi dưỡng từ những điều giản dị trong mỗi gia đình. Những ngày qua, nhiều phụ huynh dành thời gian cùng con làm thiệp, chọn hoa, chuẩn bị những món quà nhỏ gửi tặng thầy cô. Những việc làm ấy góp phần tạo nên không khí ấm áp, ý nghĩa trong dịp tri ân nhà giáo.

Chị Nguyễn Thị Trang, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Mai Phụ chia sẻ: “Tôi luôn nhắc con phải lễ phép, kính trọng và biết ơn thầy cô. Theo tôi, món quà ý nghĩa nhất dành tặng người dạy mình không phải là những món quà vật chất mà chính là sự chăm ngoan, tinh thần học tập nghiêm túc và thái độ biết lắng nghe, tiếp thu. Nhìn thấy con mỗi ngày một tiến bộ, biết yêu thương, quan tâm đến mọi người, tôi rất vui. Đó cũng là cách gia đình mong muốn vun đắp cho con lòng biết ơn và những phẩm chất tốt đẹp trên hành trình trưởng thành”.

Giờ học của cô, trò Trường THCS Can Lộc.

Truyền thống tôn sư trọng đạo không chỉ được vun đắp trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường mà còn theo mỗi người trên hành trình trưởng thành. Trên khắp mọi miền quê, những ngày này, hình ảnh cựu học sinh xa quê trở về thăm trường cũ, gặp gỡ thầy cô, tri ân những người từng dìu dắt mình đã trở nên gần gũi, thân thương. Có người thành danh trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế; có người đảm nhận những trọng trách trong các cơ quan, đơn vị; cũng có những người lao động bình dị, lặng lẽ đóng góp cho quê hương. Dẫu ở cương vị nào, sự trưởng thành của học trò và tấm lòng trân trọng, biết ơn người thầy vẫn luôn là niềm vui, niềm tự hào của những người làm nghề giáo.

Chị Võ Thị Như An, cựu học sinh lớp Văn K20, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, hiện công tác tại Hà Nội bày tỏ: “Mỗi lần có dịp trở về trường, được gặp lại thầy cô, tôi đều cảm thấy xúc động và trân quý. Những năm tháng học tập dưới mái trường, sự tận tình chỉ bảo, động viên của thầy cô đã trở thành hành trang quý giá, theo tôi trên chặng đường trưởng thành”.

Tháng 11 rồi sẽ qua, những chương trình văn nghệ, hoạt động thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng khép lại. Nhưng tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người làm nghề giáo vẫn được bồi đắp qua từng ngày đến lớp, từ lời chào lễ phép, sự chăm chỉ trong học tập đến những hành động quan tâm, sẻ chia. Từ những điều bình dị ấy, truyền thống tôn sư trọng đạo tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, trở thành nét đẹp trong đời sống mỗi gia đình, nhà trường và xã hội.