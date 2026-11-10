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Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ khuyến học cấp xã

Thu Hoài
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(Baohatinh.vn) - Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khuyến học cấp xã, nâng cao hiệu quả hoạt động hội ở Hà Tĩnh.

Sáng 10/11, Hội Khuyến học Hà Tĩnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học cấp xã thuộc cụm 1 tại xã Kỳ Anh.

Ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh khai mạc lớp tập huấn.

Ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh khai mạc lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có cán bộ khuyến học đến từ các xã, phường trong cụm, gồm: Kỳ Anh, Sông Trí, Hải Ninh, Hoành Sơn, Vũng Áng, Kỳ Xuân, Kỳ Hoa, Kỳ Văn, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc và Cẩm Trung.

Trong thời gian 1 buổi, lớp tập huấn tập trung giới thiệu, hướng dẫn quy trình đăng ký, kiểm tra, đánh giá và công nhận các mô hình học tập hằng năm (giai đoạn 2021 - 2030); công tác thi đua, khen thưởng và các nội dung nghiệp vụ công tác hội. Đồng thời, dành thời gian trao đổi, thảo luận và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Lớp tập huấn, góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khuyến học cấp xã, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội và thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay.

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Cán bộ khuyến học các xã, phường thuộc cụm 1 tham dự buổi tập huấn.

Trong thời gian từ ngày 10 đến 15/11, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học cấp xã, phường và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thuộc 6 cụm trên địa bàn toàn tỉnh.

Tags:

#hội Khuyến học Hà TĨnh #cán bộ khuyến học #cụm 1 #tập huấn

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