Mỗi giờ ra chơi, những thanh âm trong trẻo, gần gũi phát ra từ hệ thống loa phát thanh đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống học đường của học sinh Trường THPT Mai Thúc Loan. Đằng sau những chương trình ấy là sự đóng góp của các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Phát thanh – những học sinh yêu thích viết lách, muốn thử sức và khám phá khả năng của mình qua từng chương trình.

CLB Phát thanh Trường THPT Mai Thúc Loan đem đến những thông tin hữu ích, những câu chuyện đẹp của tuổi học trò.

Được thành lập cách đây hai năm, CLB hiện có 22 thành viên, chia thành 4 ban: nội dung, phát thanh, truyền thông và hậu cần. Mỗi thành viên đảm nhận một nhiệm vụ riêng, từ chọn lọc thông tin, xây dựng nội dung, viết lời dẫn đến luyện giọng đọc. Không chỉ mang đến những thông tin bổ ích, câu chuyện đẹp trong đời sống học đường, CLB còn tạo cơ hội để các em trau dồi khả năng diễn đạt, nuôi dưỡng niềm đam mê và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò.

Em Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, học sinh lớp 12A1, Phó Chủ nhiệm CLB Phát thanh Trường THPT Mai Thúc Loan chia sẻ: “Chúng em thành lập CLB Phát thanh để nuôi dưỡng niềm đam mê của mình. Qua việc viết nội dung, chúng em có thể mài giũa khả năng viết lách, từ đó hỗ trợ rất nhiều cho việc học tập. Chúng em cũng thường thực hiện các bài phát thanh để tạo động lực, giao lưu với các bạn học sinh, giúp các bạn có thêm niềm vui và động lực mỗi ngày đến trường”.

Câu lạc bộ Truyền thông Trường THPT Mai Thúc Loan là nơi gắn kết đam mê nhiếp ảnh, quay dựng và sáng tạo nội dung số của học sinh nhà trường

Song hành với CLB Phát thanh là CLB Truyền thông trên nền tảng mạng xã hội. Nếu CLB Phát thanh kết nối học sinh bằng âm thanh và những câu chuyện, thì CLB Truyền thông lại lưu giữ, lan tỏa các hoạt động của nhà trường qua hình ảnh và những sản phẩm số. Sau 8 năm hoạt động, CLB đã trở thành nơi hội tụ của những học sinh có chung niềm yêu thích với nhiếp ảnh, quay phim, dựng phim và sáng tạo nội dung.

Với 27 thành viên, CLB được tổ chức thành 4 ban chuyên trách gồm: nội dung, edit, design và camera. Mỗi ban đảm nhận một công đoạn trong quá trình sản xuất sản phẩm, từ xây dựng nội dung, quay phim, làm video đến chụp ảnh và thiết kế poster. Sự phân công rõ ràng giúp mỗi thành viên phát huy sở trường, đồng thời học cách phối hợp để hoàn thiện sản phẩm chung.

Em Trần Lê Vy, học sinh lớp 11A4, Chủ nhiệm CLB Truyền thông Trường THPT Mai Thúc Loan cho biết: “CLB Truyền thông được thành lập đã 8 năm và hiện có 27 thành viên. Mục đích của CLB là lưu giữ những khoảnh khắc của trường. CLB có 4 ban phụ trách các lĩnh vực về chụp ảnh; quay phim và làm video; viết nội dung và thực hiện các poster”.

Từ khâu lên ý tưởng, viết kịch bản đến thiết kế đồ họa và dựng sản phẩm đều được các thành viên Câu lạc bộ Truyền thông Trường THPT Phan Đình Phùng thực hiện bài bản, sáng tạo

Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, các CLB truyền thông còn trở thành cầu nối thông tin, góp phần gắn kết các hoạt động trong nhà trường. Tại Trường THPT Phan Đình Phùng, CLB Truyền thông sau 8 năm hoạt động đã thu hút 40 thành viên là học sinh tham gia. Để nâng cao chất lượng các sản phẩm, mỗi tháng, CLB đều tổ chức các buổi tập huấn, tạo cơ hội để thành viên cùng sáng tạo nội dung mới và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Việc duy trì hoạt động tập huấn không chỉ giúp các thành viên nâng cao kỹ năng mà còn tạo sự gắn kết, kế thừa kinh nghiệm giữa các thế hệ học sinh. Từ những ý tưởng ban đầu đến quá trình xây dựng nội dung, thực hiện và hoàn thiện sản phẩm, mỗi thành viên đều có cơ hội thử sức ở những công việc khác nhau, qua đó nhận ra khả năng và sở trường của bản thân.

Với những học sinh mới tham gia, đây cũng là môi trường để học cách làm việc tập thể và mạnh dạn thể hiện ý tưởng. Trần Khánh Linh, học sinh lớp 10D1, Trường THPT Phan Đình Phùng chia sẻ: “Em chọn CLB Truyền thông vì khá yêu thích văn học và nghĩ rằng đây là môi trường phù hợp với mình. Khi tham gia, em được làm quen với nhiều bạn mới, các anh chị trong và ngoài nhà trường. Đồng thời, em có thể rèn luyện khả năng viết, đọc, sáng tạo cũng như kỹ năng làm việc nhóm”.

Để những hoạt động ấy phát huy hiệu quả, sự đồng hành, định hướng của nhà trường và tổ chức Đoàn đóng vai trò quan trọng. Tại Trường THPT Phan Đình Phùng, học sinh được giao nhiệm vụ chụp ảnh, viết bài, thực hiện video tuyên truyền về các hoạt động của nhà trường, đăng tải trên trang của CLB và các kênh truyền thông chính thức. Qua đó, những kiến thức, kỹ năng được rèn luyện trong các buổi sinh hoạt có thêm cơ hội vận dụng vào thực tiễn.

Thầy giáo Hồ Việt Anh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mai Thúc Loan cho biết: “Thời gian qua, nhà trường luôn tạo điều kiện để các câu lạc bộ, đặc biệt là các câu lạc bộ tuyên truyền, hoạt động hiệu quả. Qua đó, học sinh ngày càng tự tin, chủ động hơn trong môi trường số; biết chọn lọc những thông tin bổ ích để truyền tải đến các bạn đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh”.

CLB truyền thông học đường phát huy hiệu quả trong việc gắn kết và lan tỏa thông tin tích cực của các trường học.

Từ những chương trình phát thanh trong giờ ra chơi đến các bức ảnh, video ghi lại hoạt động trường lớp, mỗi sản phẩm đều chứa đựng sự sáng tạo và tâm huyết của học sinh. Qua đó, các CLB phát thanh, truyền thông không chỉ làm phong phú đời sống học đường mà còn trở thành môi trường thực hành thiết thực. Trong không gian ấy, học sinh được học từ chính trải nghiệm của mình, trưởng thành qua từng công việc và từng bước hình thành sự tự tin, tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo trong môi trường số.