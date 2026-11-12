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Bộ GD&ĐT công bố quyết định sáp nhập hàng loạt trường cao đẳng

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Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định sáp nhập hàng loạt trường cao đẳng ở các địa phương, bàn giao 8 trường trực thuộc về ủy ban nhân dân các tỉnh.

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu sẽ sáp nhập vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ. (Ảnh: vtvc.edu)
Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu sẽ sáp nhập vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ. (Ảnh: vtvc.edu)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố hàng loạt quyết định sáp nhập các trường cao đẳng.

Cụ thể, Quyết định 3271/QĐ-BGDĐT sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ.

Quyết định 3270/QĐ-BGDĐT sáp nhập Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Quyết định 3243/QĐ-BGDĐT sáp nhập Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang vào Trường Cao đẳng Kiên Giang và đổi tên thành Trường Cao đẳng An Giang.

Quyết định 3237/QĐ-BGDĐT sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng vào Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Quyết định 3235/QĐ-BGDĐT sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Quyết định 3212/QĐ-BGDĐT sáp nhập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La vào Trường Cao đẳng Sơn La.

Quyết định 3163/QĐ-BGDĐT sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng vào Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Quyết định 3162/QĐ-BGDĐT sáp nhập Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.

Quyết định 3161/QĐ-BGDĐT sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt vào Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang.

Ngày 11/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã bàn giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc đơn vị này về ủy ban nhân dân địa phương quản lý.

Các trường được chuyển giao gồm: Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 về Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định về Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng về Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng; Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai./.

Theo vietnamplus.vn
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#sáp nhập trường #Bộ GD&ĐT

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