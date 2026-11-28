Dấu ấn những tuyên truyền viên pháp luật tuổi học trò 22/11/2026 13:11 Với tư duy truyền thông hiện đại và sự sáng tạo, học sinh Hà Tĩnh đang biến những kiến thức pháp luật khô khan thành nội dung gần gũi, sinh động và giàu sức lan tỏa.

Nối dài truyền thống tôn sư trọng đạo 20/11/2026 12:00 Gắn với truyền thống hiếu học, đạo lý tôn sư trọng đạo đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống người Hà Tĩnh. Qua bao thế hệ, đạo lý ấy vẫn được gìn giữ, bồi đắp bằng lòng biết ơn người thầy, ý thức coi trọng tri thức và tinh thần rèn luyện, trưởng thành của mỗi thế hệ.

Nơi bàn tay thầy chạm vào ký ức 20/11/2026 09:32 Có những chuyện xảy ra từ thời đi học, tưởng đã quên từ lâu. Vậy mà, chỉ cần một lần gặp lại thầy, một câu chuyện cũ được nhắc đến, tất cả bỗng hiện về rõ ràng, như thể mới hôm qua.

[QUIZ] Ngày 20/11 được chọn là Ngày Nhà giáo Việt Nam từ năm nào? 20/11/2026 07:00 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) có nguồn gốc từ Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo. Đây là dịp để học sinh, sinh viên và toàn xã hội bày tỏ lòng tri ân đối với các thầy, cô giáo – những người luôn tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Đổi mới giáo dục ở Hà Tĩnh (bài cuối): Tiếp thêm động lực, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo 20/11/2026 05:50 Ở mỗi thời kỳ, người thầy luôn giữ vai trò đặc biệt trong trao truyền tri thức, bồi đắp nhân cách và khơi dậy khát vọng cho học trò. Trước những yêu cầu đổi mới giáo dục, sứ mệnh ấy còn đòi hỏi bản lĩnh thích ứng, tinh thần học hỏi và sáng tạo. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có cuộc trao đổi với ông Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở GD&ĐT để nhìn lại những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, đồng thời làm rõ những yêu cầu và định hướng phát huy vai trò người thầy trong giai đoạn mới.

Vấn đề hôm nay: Giáo viên phải làm gì để thích ứng với đổi mới giáo dục? 19/11/2026 20:22 Làm thế nào để ngọn lửa nhiệt huyết của người thầy tiếp tục được nuôi dưỡng trong hành trình đổi mới giáo dục? Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo và PTTH Hà Tĩnh.

6 cá nhân Hà Tĩnh được Bộ GD&ĐT vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 19/11/2026 19:42 Trong số 335 nhà giáo được Bộ GD&ĐT vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2026, Hà Tĩnh có 6 cá nhân công tác ở 4 cấp học, từ mầm non đến THPT.

Lời tri ân từ trái tim 19/11/2026 13:43 Tôn sư trọng đạo là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, ngày nay, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm sáng tạo để lan tỏa và tiếp nối giá trị tốt đẹp ấy.

Thay đổi phương thức tuyển sinh trường chuyên: Người trong cuộc nói gì? 19/11/2026 10:45 Đề xuất đổi mới phương thức tuyển sinh vào trường THPT chuyên của Bộ GD&ĐT đang thu hút sự quan tâm của học sinh, phụ huynh và các nhà trường ở Hà Tĩnh.

Đổi mới giáo dục ở Hà Tĩnh (bài 4): Người “thuyền trưởng” khơi nguồn sáng tạo 19/11/2026 08:30 Hơn 30 năm gắn bó với giáo dục, qua nhiều vị trí công tác, thầy Nguyễn Văn Quang (SN 1970) - Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) luôn tìm tòi những cách làm mới để nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chúc mừng các Nhà giáo Nhân dân 18/11/2026 17:14 Tới thăm hỏi và chúc mừng các Nhà giáo Nhân dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh là dịp để lãnh đạo ngành GD&ĐT Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã dành tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp trồng người.

Gặp mặt cán bộ, giáo viên bồi dưỡng các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia 18/11/2026 16:31 Buổi gặp mặt nhằm tiếp thêm động lực để đội ngũ nhà giáo ở Hà Tĩnh nỗ lực hơn nữa trong bồi dưỡng học sinh giỏi phấn đấu đạt kết quả cao nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.

Đổi mới hoạt động dạy và học, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại 18/11/2026 15:21 Sáng 18/11, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng Sở GD&ĐT. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số ngành, đơn vị.

Tập trung phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới 18/11/2026 14:53 Sáng 18/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới chúc mừng Trường Đại học Hà Tĩnh.

Gửi yêu thương đến thầy cô bằng những hoạt động sáng tạo 18/11/2026 13:53 Những tấm thiệp nhỏ, bông hoa giấy, bức tranh ngộ nghĩnh hay lời ca, điệu múa rộn ràng... được học sinh ở Hà Tĩnh gửi trao thầy cô nhân ngày 20/11.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng ngành GD&ĐT Hà Tĩnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 18/11/2026 10:49 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành GD&ĐT Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới quản lý, đẩy mạnh ứng dụng AI, sắp xếp hợp lý đội ngũ giáo viên, qua đó giữ vững vị thế giáo dục của tỉnh nhà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Trường Đại học Hà Tĩnh nhân ngày 20/11 18/11/2026 10:47 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục phát huy thành quả mà các thế hệ đi trước đã xây dựng, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh.

Đổi mới giáo dục ở Hà Tĩnh (bài 3): Thắp sáng khát vọng tri thức 18/11/2026 08:45 Gần 2 thập kỷ gắn bó với bục giảng, thầy giáo Nguyễn Như Đức (SN 1983, quê xã Đông Kinh) - Tổ trưởng Tổ Toán, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã cùng đồng nghiệp bồi dưỡng và đồng hành với nhiều thế hệ học sinh chinh phục những đỉnh cao tri thức. Phía sau những tấm huy chương, những giải thưởng là câu chuyện đẹp về tình yêu nghề, sự tận tâm với học trò và những đóng góp bền bỉ trong sự nghiệp bồi dưỡng nhân tài cho quê hương.

3 giáo viên ở Hà Tĩnh nhận giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” của Trung ương Đoàn 18/11/2026 08:06 Trong danh sách 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương năm 2026 có 3 gương mặt ở Hà Tĩnh gồm cô Ngô Minh Nguyệt, thầy Trần Đức Quân và cô Lương Thị Ngọc Mai.

Thầy giáo trẻ "thắp lửa" đam mê Toán học 17/11/2026 14:00 Với tâm huyết của mình, thầy giáo Trần Đức Quân - Trường TH, THCS & THPT iSchool Hà Tĩnh đang từng ngày viết tiếp câu chuyện đẹp về thế hệ nhà giáo trẻ Việt Nam.

Đổi mới giáo dục ở Hà Tĩnh (bài 2): Vẹn nguyên ngọn lửa yêu nghề 17/11/2026 05:19 Sau 20 năm đảm nhiệm cương vị Phó Hiệu trưởng, thầy giáo Đặng Đình Huấn ở Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (xã Kim Hoa) đã chủ động xin chuyển sang làm giáo viên khi trường lớp được sắp xếp lại. Hòa mình vào nhịp đổi thay của ngành giáo dục, thầy đón nhận công việc mới bằng tinh thần học hỏi, sự say mê trong từng giờ dạy và niềm vui giản dị khi được gần gũi, sẻ chia cùng học trò.

Đại học Hà Tĩnh tổ chức Liên hoan ca múa nhạc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 16/11/2026 22:48 Chương trình là dịp để sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh thể hiện năng khiếu và gửi gắm tình cảm tri ân, lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Học sinh phường Bắc Hồng Lĩnh tranh tài tại sân chơi Trạng nguyên 16/11/2026 19:47 Giao lưu Trạng nguyên phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) năm 2026 không chỉ tạo sân chơi trí tuệ cho học sinh mà còn góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

Xu hướng chọn môn thi của học sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh 16/11/2026 10:06 Khảo sát tại một số trường THPT ở Hà Tĩnh cho thấy, học sinh lớp 12 ngày càng quan tâm các môn khoa học tự nhiên, lựa chọn tổ hợp thi gắn với năng lực, ngành học và cơ hội việc làm.

Đổi mới giáo dục ở Hà Tĩnh (bài 1): Nâng bước trẻ thơ nơi miền núi 16/11/2026 05:05 Gần 20 năm gắn bó với giáo dục mầm non, phần lớn thời gian công tác ở những địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, cô giáo Vũ Thị Oanh (Trường Mầm non Hương Đô) không chỉ tận tụy chăm sóc, nâng niu những năm tháng đầu đời của trẻ mà còn kiên trì đổi mới phương pháp dạy học. Từ tình thương dành cho những đứa trẻ còn nhiều thiệt thòi, cô đã biến khó khăn thành động lực sáng tạo, góp phần mang đến cho học trò vùng miền núi cơ hội phát triển tốt hơn.

Gặp mặt kỷ niệm 35 năm thành lập Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh 15/11/2026 11:37 Phát huy truyền thống 35 năm thành lập và phát triển, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu trở thành trường chuyên chất lượng cao của khu vực Bắc Trung Bộ, từng bước tiếp cận chuẩn các trường trung học tiên tiến trong khu vực.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường TH, THCS và THPT - Đại học Hà Tĩnh 14/11/2026 11:17 Phát huy những thành tích đạt được, Trường TH, THCS và THPT - Đại học Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường kỷ cương, an toàn, hạnh phúc.

Trường Cao đẳng Nguyễn Du tiếp nối truyền thống, nâng tầm đào tạo 14/11/2026 10:24 Phát huy truyền thống 30 năm thành lập và phát triển, Trường Cao đẳng Nguyễn Du tiếp tục nỗ lực để từng bước khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo văn hoá - nghệ thuật, du lịch quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Một mạch nguồn, muôn dòng sáng 14/11/2026 06:59 Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, khi thầy và trò phải dạy, học trong những phòng mượn tạm, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã từng bước trưởng thành, khẳng định vị thế là địa chỉ giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Hành trình 35 năm ấy được viết nên bằng tâm huyết của các thế hệ nhà giáo, khát vọng chinh phục tri thức của học trò và truyền thống hiếu học của quê hương.