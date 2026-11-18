(Baohatinh.vn) - Tới thăm hỏi và chúc mừng các Nhà giáo Nhân dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh là dịp để lãnh đạo ngành GD&ĐT Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã dành tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp trồng người.
Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), chiều 18/11, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chúc mừng Nhà giáo Nhân dân Bùi Thân và Nhà giáo Nhân dân Lê Đức Quý - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.
Giám đốc Sở GD&ĐT ân cần thăm hỏi sức khỏe và gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các nhà giáo cùng gia đình nhân dịp 20/11. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng, biết ơn trước những cống hiến của Nhà giáo Nhân dân Bùi Thân và Nhà giáo Nhân dân Lê Đức Quý qua nhiều năm công tác. Những đóng góp của các Nhà giáo Nhân dân trong sự nghiệp trồng người, đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ học sinh đã góp phần phát huy truyền thống hiếu học, nâng cao chất lượng giáo dục Hà Tĩnh.
Giám đốc Sở GD&ĐT cũng mong muốn Nhà giáo Nhân dân Bùi Thân và Nhà giáo Nhân dân Lê Đức Quý tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp tâm huyết vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.
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