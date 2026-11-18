Đổi mới giáo dục ở Hà Tĩnh (bài 2): Vẹn nguyên ngọn lửa yêu nghề 17/11/2026 05:19 Sau 20 năm đảm nhiệm cương vị Phó Hiệu trưởng, thầy giáo Đặng Đình Huấn ở Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (xã Kim Hoa) đã chủ động xin chuyển sang làm giáo viên khi trường lớp được sắp xếp lại. Hòa mình vào nhịp đổi thay của ngành giáo dục, thầy đón nhận công việc mới bằng tinh thần học hỏi, sự say mê trong từng giờ dạy và niềm vui giản dị khi được gần gũi, sẻ chia cùng học trò.

Đại học Hà Tĩnh tổ chức Liên hoan ca múa nhạc chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 16/11/2026 22:48 Chương trình là dịp để sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh thể hiện năng khiếu và gửi gắm tình cảm tri ân, lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Học sinh phường Bắc Hồng Lĩnh tranh tài tại sân chơi Trạng nguyên 16/11/2026 19:47 Giao lưu Trạng nguyên phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) năm 2026 không chỉ tạo sân chơi trí tuệ cho học sinh mà còn góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

Xu hướng chọn môn thi của học sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh 16/11/2026 10:06 Khảo sát tại một số trường THPT ở Hà Tĩnh cho thấy, học sinh lớp 12 ngày càng quan tâm các môn khoa học tự nhiên, lựa chọn tổ hợp thi gắn với năng lực, ngành học và cơ hội việc làm.

Đổi mới giáo dục ở Hà Tĩnh (bài 1): Nâng bước trẻ thơ nơi miền núi 16/11/2026 05:05 Gần 20 năm gắn bó với giáo dục mầm non, phần lớn thời gian công tác ở những địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, cô giáo Vũ Thị Oanh (Trường Mầm non Hương Đô) không chỉ tận tụy chăm sóc, nâng niu những năm tháng đầu đời của trẻ mà còn kiên trì đổi mới phương pháp dạy học. Từ tình thương dành cho những đứa trẻ còn nhiều thiệt thòi, cô đã biến khó khăn thành động lực sáng tạo, góp phần mang đến cho học trò vùng miền núi cơ hội phát triển tốt hơn.

Gặp mặt kỷ niệm 35 năm thành lập Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh 15/11/2026 11:37 Phát huy truyền thống 35 năm thành lập và phát triển, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu trở thành trường chuyên chất lượng cao của khu vực Bắc Trung Bộ, từng bước tiếp cận chuẩn các trường trung học tiên tiến trong khu vực.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường TH, THCS và THPT - Đại học Hà Tĩnh 14/11/2026 11:17 Phát huy những thành tích đạt được, Trường TH, THCS và THPT - Đại học Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường kỷ cương, an toàn, hạnh phúc.

Trường Cao đẳng Nguyễn Du tiếp nối truyền thống, nâng tầm đào tạo 14/11/2026 10:24 Phát huy truyền thống 30 năm thành lập và phát triển, Trường Cao đẳng Nguyễn Du tiếp tục nỗ lực để từng bước khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo văn hoá - nghệ thuật, du lịch quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Một mạch nguồn, muôn dòng sáng 14/11/2026 06:59 Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, khi thầy và trò phải dạy, học trong những phòng mượn tạm, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã từng bước trưởng thành, khẳng định vị thế là địa chỉ giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Hành trình 35 năm ấy được viết nên bằng tâm huyết của các thế hệ nhà giáo, khát vọng chinh phục tri thức của học trò và truyền thống hiếu học của quê hương.

Tăng cường bảo vệ trẻ em trước những cạm bẫy trên không gian mạng 13/11/2026 14:05 Trước những nguy cơ, rủi ro trên không gian mạng, Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường số.

Giảm mạnh điểm cộng IELTS, bỏ hẳn từ năm 2028 13/11/2026 10:22 Thí sinh có IELTS, giải học sinh giỏi được cộng tối đa 0,5/30 điểm, từ năm 2028 không còn điểm cộng trong tuyển sinh đại học.

[Infographic] Những điểm đáng chú ý trong dự thảo Quy chế hoạt động trường THPT chuyên 12/11/2026 14:36 Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, thay thế Thông tư số 05/2023, để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bộ GD&ĐT công bố quyết định sáp nhập hàng loạt trường cao đẳng 12/11/2026 10:59 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định sáp nhập hàng loạt trường cao đẳng ở các địa phương, bàn giao 8 trường trực thuộc về ủy ban nhân dân các tỉnh.

Trường Cao đẳng Nguyễn Du góp phần nuôi dưỡng tài năng, trao truyền giá trị văn hóa truyền thống 12/11/2026 10:00 Từ những lớp học còn nhiều thiếu thốn đến cơ sở đào tạo đa ngành hôm nay, Trường Cao đẳng Nguyễn Du đã trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành. Không chỉ đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, ngôi trường còn góp phần nuôi dưỡng tài năng, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Hà Tĩnh.

Một thập kỷ vun đắp niềm tin, chắp cánh khát vọng 12/11/2026 06:00 Từ 40 học sinh trong ngày đầu thành lập đến hơn 1.000 học sinh hôm nay, Trường TH, THCS và THPT – Đại học Hà Tĩnh đã đi qua hành trình 10 năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi bước tiến đều in dấu tâm huyết, trách nhiệm của những người gieo chữ, khát vọng vươn lên của các thế hệ học trò và niềm tin bền bỉ của các bậc phụ huynh.

Các trường học tăng cường giữ ấm, bảo vệ sức khỏe trẻ khi trời lạnh 11/11/2026 09:01 Thời tiết Hà Tĩnh chuyển lạnh làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp ở trẻ em. Trước tình hình đó, các nhà trường đang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Trường liên cấp vùng biên ở Hà Tĩnh vận hành như thế nào? 11/11/2026 05:15 Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Hương Khê và Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) đang từng bước ổn định nền nếp dạy học, sinh hoạt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để vận hành hiệu quả.

Đề xuất bỏ thi lớp 10 chuyên theo từng môn 10/11/2026 13:31 Học sinh thi và học lớp 10 chuyên theo khối chứ không được chọn riêng lẻ từng môn như hiện nay, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ khuyến học cấp xã 10/11/2026 11:16 Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khuyến học cấp xã, nâng cao hiệu quả hoạt động hội ở Hà Tĩnh.

[Infographic] Chính sách tín dụng mới hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 10/11/2026 05:07 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, nhằm tạo điều kiện cho người học có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, trang trải chi phí học tập và sinh hoạt trong quá trình theo học.

Chính phủ yêu cầu lập đề án quản lý học sinh dùng điện thoại 08/11/2026 16:29 Bộ Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng đề án về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại trường học, theo yêu cầu của Chính phủ.

[Infographic] Quy định mới về bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên 08/11/2026 08:32 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Kỹ năng nhỏ, bài học lớn cho học sinh 08/11/2026 05:05 Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, ngay từ đầu năm học, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm giúp các em chủ động bảo vệ bản thân.

Hà Tĩnh nỗ lực xây dựng môi trường học đường không khói thuốc 07/11/2026 11:47 Từ những buổi truyền thông trực tiếp, sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép kiến thức phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các hoạt động giáo dục, các trường học ở Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh.

Những cựu giáo chức nhiệt huyết với công tác khuyến học 07/11/2026 05:19 Ở Hà Tĩnh, nhiều nhà giáo dù đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục cống hiến. Bằng uy tín, kinh nghiệm và tâm huyết, họ đã và đang góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học quê hương.

Hà Tĩnh triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông 07/11/2026 05:18 UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm đúng nguyên tắc, lộ trình, tiến độ, danh mục và số lượng sách giáo khoa; quản lý, sử dụng sách theo quy định tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ.

Thông tư 85 của Bộ GD&ĐT: Mở rộng cơ hội đổi mới hoạt động giáo dục trong trường học 06/11/2026 14:30 Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định những nội dung mới trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông, đề cao tính tự nguyện và bảo đảm quyền lợi người học. Tại Hà Tĩnh, ngành giáo dục đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu số trong ngành giáo dục 06/11/2026 12:10 Hà Tĩnh đã triển khai hệ thống thông tin quản lý dữ liệu ngành giáo dục của tỉnh đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành; thực hiện số hóa trên 1 triệu văn bằng, chứng chỉ; tỷ lệ phát hành học bạ số năm học 2025 - 2026 đạt 99.98%.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và những tấm huy chương quốc tế danh giá 05/11/2026 13:41 Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển (1991–2026), Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã ghi dấu trên những đấu trường trí tuệ hàng đầu thế giới với 11 tấm huy chương Olympic quốc tế và khu vực ở các môn Toán, Hóa học, Tin học.