Cùng nhau chinh phục thử thách

Sau những ngày chờ mong, niềm vui đã đến với thầy và trò Trường THPT Hồng Lĩnh khi 4 học sinh được xướng tên tại Kỳ thi Olympic bậc THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó, em Đào Trần Bảo Ngọc và Nguyễn Diệu Linh giành giải nhì; em Bùi Phương Thảo và Nguyễn Thị Yến Nhi đạt giải ba, với số điểm lần lượt là 14; 13,5; 13 và 12,75.

Từ phải sang: Yến Nhi, Bảo Ngọc, Diệu Linh, Phương Thảo.

Chia sẻ về đề thi năm nay, Yến Nhi cho biết: “Cấu trúc đề tương tự đề thi học sinh giỏi tỉnh, gồm hai phần nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Đề thi hay, có chiều sâu, khuyến khích thí sinh vận dụng kiến thức, trải nghiệm và suy nghĩ riêng để đưa ra góc nhìn, lập luận của mình”.

Không chỉ là bạn cùng lớp, Bảo Ngọc, Diệu Linh, Phương Thảo và Yến Nhi còn là những người bạn đồng hành trong hành trình chinh phục môn Ngữ văn. Từ niềm yêu thích đọc sách, tìm hiểu tác phẩm, các em chủ động mở rộng kiến thức, rèn tư duy và cách diễn đạt. Những buổi học nhóm cũng trở thành dịp để cả 4 em cùng trao đổi đề văn, chia sẻ tài liệu, phân tích các cách tiếp cận khác nhau. Qua đó, mỗi người có thêm kiến thức, kinh nghiệm và hoàn thiện những điểm còn hạn chế.

Trước đó, tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 10, Bảo Ngọc và Diệu Linh cùng giành giải nhất môn Ngữ văn, trong đó Bảo Ngọc là thủ khoa. Cả hai còn được chọn vào đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn của tỉnh. Yến Nhi và Phương Thảo cũng đạt giải nhì. Tuy nhiên, sang năm lớp 11, kết quả không đạt như kỳ vọng. Bảo Ngọc và Diệu Linh không đạt giải, trong khi Yến Nhi và Phương Thảo giành giải ba. Thành tích chưa như mong muốn khiến các em không tránh khỏi buồn bã, áp lực, thậm chí có lúc hoài nghi về khả năng của mình.

Hành trình học tập của 4 nữ sinh được tiếp thêm động lực từ tình bạn và sự đồng hành của tập thể lớp 12A3.

Bảo Ngọc Nhớ lại: “Khi biết kết quả, em rất buồn và đã khóc nhiều. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè và sự đồng hành của cô giáo, chúng em dần lấy lại tinh thần, cùng nhìn nhận những hạn chế để tiếp tục cố gắng. Thất bại ấy giúp em hiểu rằng muốn đi xa với môn học mình yêu thích, ngoài đam mê còn cần sự kiên trì, bản lĩnh và quyết tâm vượt qua chính mình”.

Từ trải nghiệm ấy, cả 4 em bước vào quá trình ôn luyện cho Kỳ thi Olympic bậc THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội với quyết tâm cao hơn. Những đêm trắng các em miệt mài bên sách vở, đề thi, những bài viết được sửa đi sửa lại, những kiến thức chưa thấu đáo tiếp tục được tìm tòi, bổ sung. Niềm say mê môn học cùng khát vọng tiến bộ giúp các em bền bỉ vượt qua khó khăn, động viên nhau sau mỗi lần thử sức. Bốn giải thưởng tại kỳ thi Olympic là thành quả của hành trình được vun đắp bằng đam mê, sự kiên trì và tình bạn. Cùng học, cùng vượt qua những lần chưa đạt kỳ vọng, các em không chỉ chinh phục một sân chơi tri thức mà còn tiếp thêm cho nhau động lực để trưởng thành.

Cô giáo tiếp lửa đam mê văn học

Ngay khi có thông tin về Kỳ thi Olympic bậc THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Giám hiệu Trường THPT Hồng Lĩnh đã phổ biến, định hướng và chỉ đạo giáo viên nghiên cứu nội dung, xây dựng kế hoạch ôn tập, tạo điều kiện để học sinh thử sức. Nhà trường xác định đây không chỉ là dịp kiểm chứng kiến thức mà còn giúp các em khám phá năng lực, mở rộng tư duy và tích lũy kinh nghiệm.

Suốt gần 3 năm học, cô Nguyễn Thị Quỳnh Giang luôn đồng hành, tạo động lực và tiếp thêm niềm say mê môn học cho các nữ sinh.

Suốt gần 3 năm học, cô Nguyễn Thị Quỳnh Giang - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn lớp 12, Trường THPT Hồng Lĩnh luôn sát cánh cùng học trò. Thấu hiểu năng lực, sở trường và những hạn chế của từng em, cô lựa chọn cách hướng dẫn phù hợp, giúp học sinh phát huy thế mạnh, khắc phục những điểm còn thiếu. Bên cạnh việc chọn lọc tài liệu, xây dựng bài giảng chuyên sâu, cô chú trọng khơi gợi cảm hứng, khuyến khích học trò chủ động tìm tòi và mạnh dạn thể hiện chính kiến. Với cô, mỗi giờ học không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình khơi mở tình yêu văn chương, giúp học sinh hình thành tư duy độc lập, tìm thấy tiếng nói và cách cảm nhận riêng trong từng bài viết.

Cô Quỳnh Giang chia sẻ: “Gắn bó với các em suốt 3 năm học, tôi được chứng kiến từng bước trưởng thành trong học tập, suy nghĩ và cả cách các em đón nhận những niềm vui, nỗi buồn. Điều khiến tôi vui và trân trọng nhất là các em luôn giữ được niềm say mê với môn học, cùng quyết tâm vươn lên. Chính sự nỗ lực, tinh thần cầu thị và tình yêu dành cho môn Ngữ văn của học trò cũng tiếp thêm động lực để tôi không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng hành và giúp các em phát huy tốt nhất khả năng của mình”.

Theo cô Giang, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu không chỉ đòi hỏi quá trình tích lũy kiến thức mà còn cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu của người giáo viên. Mỗi học trò có một cá tính, cách cảm nhận văn chương riêng, vì vậy cô luôn khuyến khích các em mạnh dạn bày tỏ quan điểm, tôn trọng những suy nghĩ khác biệt thay vì đi theo lối mòn. Khi học trò gặp khó khăn hoặc chưa đạt kết quả như kỳ vọng, cô kịp thời động viên để các em thêm tự tin, không nản lòng.

Trong mỗi giờ học, cô Quỳnh Giang luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, khuyến khích học sinh phát huy năng lực tư duy, sáng tạo.

Với học trò, sự đồng hành của cô không chỉ thể hiện trong những bài giảng mà còn ở sự quan tâm, động viên đúng lúc. Phương Thảo chia sẻ: “Cô Giang không chỉ giúp chúng em có thêm kiến thức mà còn truyền tình yêu với môn Văn. Cô luôn kiên nhẫn lắng nghe, góp ý từng bài viết và khuyến khích chúng em tự tin thể hiện suy nghĩ của mình. Những lúc kết quả chưa tốt, sự quan tâm và tin tưởng của cô giúp em có thêm động lực để cố gắng. Em mong sau này trở thành sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, được đứng trên bục giảng và tiếp tục lan toả tình yêu văn học đến với học trò như cô đã truyền cảm hứng cho chúng em”.

Từ sự dìu dắt của thầy cô và môi trường học tập tại trường, tình yêu văn chương trong các em ngày càng được bồi đắp. Không chỉ mở rộng tri thức, môn Ngữ văn còn giúp các em biết lắng nghe, thấu cảm và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Tình yêu ấy cũng góp phần định hình những lựa chọn tương lai. Bảo Ngọc, Phương Thảo và Yến Nhi cùng ấp ủ ước mơ theo học ngành Sư phạm Ngữ văn, trong khi Diệu Linh hướng đến Học viện An ninh. Mỗi em một lựa chọn, nhưng hành trang chung là kiến thức, bản lĩnh và những giá trị đẹp được vun đắp từ mái trường, từ những người thầy, người cô tận tâm.

Bốn giải thưởng tại Kỳ thi Olympic bậc THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là niềm vui, sự tự hào của thầy cô, học sinh và gia đình mà còn ghi nhận nỗ lực phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu của Trường THPT Hồng Lĩnh. Phía trước các em vẫn là kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và kỳ thi tốt nghiệp THPT. Những trải nghiệm tại sân chơi Olympic sẽ là hành trang quý, tiếp thêm tự tin, giúp các em vững vàng hơn trên chặng đường chinh phục những mục tiêu tiếp theo.