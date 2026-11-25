Triết lý nhân bản, khai phóng làm nên bản sắc

Mười năm trước, giữa lòng đất học Thành Sen, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh – thành viên Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng ra đời, mang theo khát vọng kiến tạo một môi trường giáo dục hiện đại. Sự hiện diện của ngôi trường đã mang đến một mô hình giáo dục mới, mở thêm lựa chọn cho phụ huynh và học sinh trên địa bàn.

Năm học 2016-2017, iSchool Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động với 253 học sinh mầm non.

Năm học 2016-2017, iSchool Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động với 253 học sinh mầm non và 47 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Được Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng đầu tư hơn 200 tỷ đồng trên diện tích hơn 21.000 m², nhà trường từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, mở rộng quy mô và các cấp học. Năm học 2017-2018, cấp tiểu học được đưa vào hoạt động; đến năm học 2018-2019, trường tiếp tục phát triển các cấp THCS, THPT, hình thành mô hình giáo dục liên cấp từ 15 tháng tuổi đến lớp 12.

Năm học 2026-2027, trường có hơn 1.000 học sinh, gần 180 cán bộ, giáo viên, nhân viên (trong đó có 40 giáo viên thỉnh giảng, giáo viên nước ngoài). Hệ thống cơ sở vật chất hiện có 56 phòng học được trang bị hiện đại, 18 phòng chức năng cùng phòng STEM, bể bơi và sân thể thao đạt chuẩn hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu dạy và học ở các cấp.

Mỗi ngày đến trường của học sinh là một ngày vui.

Điều tạo nên dấu ấn riêng của iSchool Hà Tĩnh không chỉ là quy mô hay điều kiện học tập, mà còn nằm ở triết lý giáo dục nhân bản – khai phóng – toàn diện. Với 6 giá trị cốt lõi: yêu thương, tôn trọng, chính trực, sáng tạo, kỷ luật và hội nhập, nhà trường hướng tới xây dựng một môi trường tôn trọng sự khác biệt, khơi mở tiềm năng và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong mỗi học sinh. Chương trình hội nhập quốc tế iTL Plus được triển khai theo hướng kết hợp kiến thức nền tảng với ngoại ngữ, kỹ năng sống và trải nghiệm thực tiễn, giúp các em tự tin bước vào những môi trường học tập rộng mở hơn.

Triết lý ấy được cụ thể hóa qua từng giờ học, từng hoạt động và cả những nỗ lực chinh phục tri thức của học sinh. Những kết quả đạt được tại các kỳ thi, sân chơi trí tuệ trong nước và quốc tế là minh chứng cho quá trình học tập nghiêm túc, sự đồng hành của thầy cô và tinh thần vượt lên của các em. Đến nay, nhà trường có 34 giải học sinh giỏi cấp tỉnh khối trung học, 137 giải IOE cấp tỉnh, 26 giải IOE quốc gia cùng nhiều thành tích ở các cuộc thi Toán học, Tin học, Khoa học quốc tế. Tỷ lệ đạt chứng chỉ Cambridge duy trì ở mức 90-97%; nhiều học sinh đạt IELTS 7.5-8.0 từ bậc tiểu học, THCS. Điểm thi tốt nghiệp THPT nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh, trong đó môn Tiếng Anh xếp thứ 2; năm học 2025-2026, iSchool Hà Tĩnh vinh dự được Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng trao tặng danh hiệu: Đơn vị có kết quả tuyển sinh cao nhất K12 toàn hệ thống.

Đổi mới phương pháp giảng dạy giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức, phát huy năng lực cá nhân và tăng cường kỹ năng làm việc nhóm.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức và kỹ năng, iSchool Hà Tĩnh còn chú trọng nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong mỗi học sinh. Những giá trị truyền thống được các em tiếp nhận bằng cách nhìn mới, cách thể hiện sáng tạo, gần gũi với thế hệ mình. Sản phẩm “Echo Ví dặm” giành giải cao nhất tại Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I năm 2026 là một dấu ấn đáng nhớ. Qua sáng tạo của học sinh, dân ca Ví, Giặm không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay, góp phần bồi đắp niềm tự hào về văn hóa quê hương.

Để những giá trị ấy thấm sâu vào mỗi học sinh, vai trò của người thầy luôn được đặt ở vị trí quan trọng. Ở iSchool Hà Tĩnh, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lắng nghe, khích lệ và đồng hành cùng mỗi em trên hành trình trưởng thành. Cô giáo Lê Thị Phúc cho hay: “Môi trường giáo dục tại iSchool Hà Tĩnh khuyến khích giáo viên sáng tạo, đổi mới và quan tâm đến từng học sinh. Mỗi em có tính cách, năng lực và cách tiếp nhận kiến thức khác nhau nên người thầy cần lắng nghe, đồng hành để giúp các em phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế. Với chúng tôi, niềm vui không chỉ là kết quả học tập mà còn là sự trưởng thành của mỗi học trò”.

Nhà trường tăng cường hoạt động giáo dục trải nghiệm.

Với mỗi học sinh, quãng thời gian dưới mái trường không chỉ có những giờ học trên lớp mà còn là cơ hội khám phá bản thân qua các hoạt động, trải nghiệm và sự đồng hành của thầy cô, bạn bè. Từ những lần mạnh dạn bày tỏ ý kiến, tham gia một hoạt động tập thể đến khi tự mình chinh phục thử thách mới, các em dần trưởng thành hơn trong suy nghĩ, kỹ năng và cách ứng xử.

Em Nguyễn Trần Nhật Anh - lớp 11A1 chia sẻ: “Ở trường, em không chỉ được thầy cô hướng dẫn trong học tập mà còn có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa, làm những điều mình yêu thích. Nhờ vậy, em tự tin hơn khi giao tiếp, biết lắng nghe, phối hợp với bạn bè và không ngại thử sức ở những điều mới. Em thấy mình trưởng thành hơn mỗi ngày, không chỉ trong kiến thức mà cả cách ứng xử, cách quan tâm và chia sẻ với mọi người”.

Gắn kết hôm nay - kiến tạo ngày mai

Mười năm xây dựng và phát triển là dịp để iSchool Hà Tĩnh nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời xác định những mục tiêu mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và đổi mới giáo dục. Trên hành trình ấy, chuyển đổi số được nhà trường xác định là một trong những hướng đi quan trọng. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý và dạy học từng bước được đẩy mạnh.

Trường có 187 lượt cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu.

Hai năm liên tiếp, iSchool Hà Tĩnh được Microsoft công nhận là “Trường học điển hình Microsoft”; có 187 lượt cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu. Cùng với đó, chất lượng đội ngũ tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn tăng từ 42,6% lên 78,4%.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường còn quan tâm thực hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua học bổng “Ươm mầm tài năng”, các hoạt động thiện nguyện, dự án “Trường bên trường” và hỗ trợ chuyên đề chuyển đổi số cho các trường công lập. Qua đó, tinh thần sẻ chia được lan tỏa, góp phần kết nối hoạt động giáo dục của nhà trường với cộng đồng địa phương.

Bước vào giai đoạn 2026-2035, nhà trường xác định tiếp tục lấy học sinh làm trung tâm, lấy chất lượng giáo dục và sự tử tế làm nền tảng phát triển.

Định hướng cho chặng đường tiếp theo, Tiến sĩ Trần Hải Ngọc - Hiệu trưởng Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh cho biết: “Bước vào giai đoạn 2026-2035, nhà trường xác định tiếp tục lấy học sinh làm trung tâm, lấy chất lượng giáo dục và sự tử tế làm nền tảng phát triển. Chúng tôi sẽ chú trọng đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp, đồng thời xây dựng đội ngũ nhà giáo có chuyên môn vững vàng, giàu tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng với yêu cầu mới. Mục tiêu của iSchool Hà Tĩnh không chỉ là mở rộng quy mô mà quan trọng hơn là phát triển bền vững, nâng cao chất lượng ở từng cấp học, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và hình thành bản lĩnh hội nhập”.

Để hiện thực hóa định hướng đó, iSchool Hà Tĩnh tiếp tục kiên định với triết lý giáo dục nhân bản và khai phóng, lấy con người làm trung tâm, tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích mỗi học sinh phát huy năng lực riêng. Nhà trường hướng tới đào tạo những thế hệ học sinh tự tin hội nhập nhưng không hòa tan, vững vàng tiếng Việt, am hiểu văn hóa Việt Nam và biết trân trọng, gìn giữ bản sắc dân tộc. Bên cạnh trang bị kiến thức, việc bồi dưỡng nhân cách, năng lực tự học và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cũng được chú trọng, giúp các em có hành trang vững vàng để trưởng thành.

Mục tiêu của iSchool Hà Tĩnh là tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và hình thành bản lĩnh hội nhập.

Những giá trị ấy được minh chứng rõ nét qua sự trưởng thành của học sinh và niềm tin của các gia đình với nhà trường. Chị Trần Thị Nga, phụ huynh có 3 con học tại iSchool Hà Tĩnh chia sẻ: “Điều khiến gia đình yên tâm là sự quan tâm của thầy cô đối với các con, từ việc học tập đến những thay đổi trong tâm lý, tính cách. Các con có những đặc điểm và khả năng khác nhau, nhưng đều được thầy cô động viên, hướng dẫn để tiến bộ theo cách riêng. Qua từng năm học, tôi nhận thấy các con tự tin hơn, chủ động hơn và biết chia sẻ với gia đình”.

Mười năm là dấu mốc ghi nhận chặng đường đã qua, đồng thời mở ra những kỳ vọng mới. Trên nền tảng được vun đắp bằng tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, sự đồng hành của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng, cùng các cấp, ngành, cộng đồng và niềm tin của phụ huynh, iSchool Hà Tĩnh đang hướng tới những bước phát triển bền vững. Nhà trường không chỉ hướng đến đào tạo những thế hệ học sinh vững vàng tri thức, giàu nhân cách, mà còn chú trọng bồi đắp bản lĩnh, năng lực hội nhập và khát vọng vươn xa.