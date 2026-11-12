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[Infographic] Những điểm đáng chú ý trong dự thảo Quy chế hoạt động trường THPT chuyên

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, thay thế Thông tư số 05/2023, để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

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Tags:

#Trường THPT chuyên #Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên

Chủ đề Đổi mới giáo dục

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