[Infographic] Những điểm đáng chú ý trong dự thảo Quy chế hoạt động trường THPT chuyên

[Infographic] Quy định mới về bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên 08/11/2026 08:32 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Kỹ năng nhỏ, bài học lớn cho học sinh 08/11/2026 05:05 Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, ngay từ đầu năm học, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm giúp các em chủ động bảo vệ bản thân.

Hà Tĩnh nỗ lực xây dựng môi trường học đường không khói thuốc 07/11/2026 11:47 Từ những buổi truyền thông trực tiếp, sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép kiến thức phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các hoạt động giáo dục, các trường học ở Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh.

Những cựu giáo chức nhiệt huyết với công tác khuyến học 07/11/2026 05:19 Ở Hà Tĩnh, nhiều nhà giáo dù đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục cống hiến. Bằng uy tín, kinh nghiệm và tâm huyết, họ đã và đang góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học quê hương.

Hà Tĩnh triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông 07/11/2026 05:18 UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm đúng nguyên tắc, lộ trình, tiến độ, danh mục và số lượng sách giáo khoa; quản lý, sử dụng sách theo quy định tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ.

Thông tư 85 của Bộ GD&ĐT: Mở rộng cơ hội đổi mới hoạt động giáo dục trong trường học 06/11/2026 14:30 Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định những nội dung mới trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông, đề cao tính tự nguyện và bảo đảm quyền lợi người học. Tại Hà Tĩnh, ngành giáo dục đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đẩy mạnh kết nối, khai thác dữ liệu số trong ngành giáo dục 06/11/2026 12:10 Hà Tĩnh đã triển khai hệ thống thông tin quản lý dữ liệu ngành giáo dục của tỉnh đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành; thực hiện số hóa trên 1 triệu văn bằng, chứng chỉ; tỷ lệ phát hành học bạ số năm học 2025 - 2026 đạt 99.98%.

Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và những tấm huy chương quốc tế danh giá 05/11/2026 13:41 Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển (1991–2026), Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã ghi dấu trên những đấu trường trí tuệ hàng đầu thế giới với 11 tấm huy chương Olympic quốc tế và khu vực ở các môn Toán, Hóa học, Tin học.

2 thanh niên quê Hà Tĩnh góp sức kiến tạo hệ sinh thái tự học số GENDEMY 05/11/2026 11:22 Từ một nghiên cứu thực nghiệm tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Phùng Trần Gia Bảo và Trần Tuấn Anh (quê Hà Tĩnh) cùng nhóm cộng sự đã phát triển GENDEMY – nền tảng hỗ trợ tự học ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Học sinh Hà Tĩnh lan tỏa tinh thần phòng chống bạo lực học đường 05/11/2026 08:02 Để ngăn ngừa bạo lưc học đường, các trường học Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hình thức giáo dục nhằm trang bị kỹ năng ứng xử, vun đắp tình bạn đẹp và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Podcast Truyện ngắn: Chiếc ghế cuối lớp 04/11/2026 19:30 Nhân dịp hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 truyện ngắn “Chiếc ghế cuối lớp” của tác giả Phan Linh Châu thể hiện tình yêu thương học trò thật đặc biệt của người cô giáo trẻ.

Lưu học sinh Lào trên hành trình hòa nhập và trưởng thành 04/11/2026 15:40 Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, các lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh đang dần tự tin hòa nhập với môi trường học tập, sinh hoạt, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào.

4 tỉnh, thành xét học bạ vào lớp 10 năm 2027 04/11/2026 14:16 Bốn địa phương đầu tiên công bố phương án tuyển sinh lớp 10 công lập, chủ yếu xét tuyển bằng học bạ, chỉ số ít trường tổ chức thi tuyển.

Nới điều kiện làm giáo viên cho sinh viên trái ngành 03/11/2026 12:24 Sinh viên ngoài nhóm sư phạm có thể học chứng chỉ nghiệp vụ từ năm thứ ba, rút ngắn ít nhất một năm để đủ điều kiện thi tuyển, trong bối cảnh cả nước thiếu hàng chục nghìn giáo viên.

Tăng cường phối hợp liên ngành bảo đảm an ninh, an toàn trường học 03/11/2026 12:19 Sở GD&ĐT và Công an tỉnh Hà Tĩnh ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm an toàn trường học, chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm bạo lực học đường và vi phạm pháp luật.

Mức học phí cao nhất các trường đại học được thu 02/11/2026 17:29 Năm học 2026-2027, trần học phí ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm học (tính 10 tháng).

Trung học nghề - thêm lựa chọn cho học sinh sau THCS 02/11/2026 15:28 Việc bổ sung mô hình trung học nghề vào hệ thống giáo dục quốc dân mở thêm lựa chọn học tập, lập nghiệp cho học sinh sau THCS, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phân luồng giáo dục tại Hà Tĩnh.

Từ hôm nay, đi học không còn là quyền lợi mà là nghĩa vụ bắt buộc 01/11/2026 15:51 Nghị định số 353 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-11, thay thế quy định cũ đã duy trì hơn 10 năm qua. Không chỉ là câu chuyện thay đổi thuật ngữ mà còn là bước ngoặt dịch chuyển sang tư duy "bắt buộc học tập".

Đầu tư nâng cấp hạ tầng trường học ở Trường Lưu 31/10/2026 07:57 Năm học 2026-2027, xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đã đầu tư xây mới, cải tạo 4 công trình tại các trường học trên địa bàn với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng.

Đề kiểm tra chung cuối cấp - kỳ vọng từ giáo viên, học sinh Hà Tĩnh 30/10/2026 13:41 Quy định học sinh lớp 5, 9 và 12 kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung do Sở GD&ĐT chủ trì được giáo viên, học sinh Hà Tĩnh đặt nhiều kỳ vọng về việc bảo đảm tính thống nhất, khách quan trong đánh giá kết quả học tập.

Người đàn ông khiếm thị "ươm mầm" tri thức nơi vùng rốn lũ La Giang 30/10/2026 05:45 Dù đôi mắt không nhìn rõ mặt chữ, anh Nguyễn Cảnh Dương (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, gieo tri thức và thắp sáng ước mơ cho học trò nghèo vùng rốn lũ.

Bảo tồn ngôn ngữ người Chứt trong nhịp sống mới 29/10/2026 15:05 Đời sống người Chứt ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang ngày càng đổi thay. Giữa nhịp sống mới, gìn giữ tiếng mẹ đẻ cũng là vấn đề đáng quan tâm.

Bộ GD&ĐT đề xuất tăng cường giám sát bằng camera tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027 29/10/2026 13:31 Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung camera tại phòng thi, siết chặt trách nhiệm của cán bộ làm thi và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027.

Đưa dân ca vào trường học ở vùng di sản Trường Lưu 29/10/2026 05:15 Từ những giờ âm nhạc, giáo dục địa phương đến hoạt động ngoại khóa, dân ca Ví, Giặm đang từng bước đi vào trường học ở Trường Lưu (Hà Tĩnh).

Mở rộng không gian lớp học, kết nối giá trị truyền thống 28/10/2026 16:03 Giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh đang được nhiều trường học ở Hà Tĩnh triển khai bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp.

Giáo viên Hà Tĩnh chia sẻ xung quanh đề xuất tăng định mức tiết dạy 28/10/2026 06:05 Dự thảo tăng định mức tiết dạy ở cả ba cấp học đặt ra nhiều băn khoăn trong đội ngũ giáo viên Hà Tĩnh về khối lượng công việc và yêu cầu bảo đảm chất lượng dạy học.

Bốn nam sinh tranh ngôi vô địch Olympia 2026 27/10/2026 13:42 Sở hữu điểm số hay những lần lội ngược dòng ấn tượng, bốn nam sinh trường chuyên hứa hẹn màn so tài hấp dẫn trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 vào sáng 1/11.

Ông Trần Hữu Doãn được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh 27/10/2026 11:31 Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của đội ngũ nhà giáo nghỉ hưu, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Học sinh lớp 12 Hà Tĩnh chuẩn bị từ sớm cho mùa tuyển sinh 2027 26/10/2026 14:00 Ngay từ đầu năm học, các trường THPT tại Hà Tĩnh đã chủ động phân hóa năng lực, ôn tập theo phương án thi 2+2 và định hướng nghề nghiệp từ sớm cho học sinh khối 12.