[Infographic] Những điểm đáng chú ý trong dự thảo Quy chế hoạt động trường THPT chuyên

(Baohatinh.vn) - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, thay thế Thông tư số 05/2023, để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.
Từ những buổi truyền thông trực tiếp, sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép kiến thức phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các hoạt động giáo dục, các trường học ở Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh.
UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm đúng nguyên tắc, lộ trình, tiến độ, danh mục và số lượng sách giáo khoa; quản lý, sử dụng sách theo quy định tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ.
Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định những nội dung mới trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông, đề cao tính tự nguyện và bảo đảm quyền lợi người học. Tại Hà Tĩnh, ngành giáo dục đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Hà Tĩnh đã triển khai hệ thống thông tin quản lý dữ liệu ngành giáo dục của tỉnh đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành; thực hiện số hóa trên 1 triệu văn bằng, chứng chỉ; tỷ lệ phát hành học bạ số năm học 2025 - 2026 đạt 99.98%.
Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển (1991–2026), Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã ghi dấu trên những đấu trường trí tuệ hàng đầu thế giới với 11 tấm huy chương Olympic quốc tế và khu vực ở các môn Toán, Hóa học, Tin học.
Từ một nghiên cứu thực nghiệm tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Phùng Trần Gia Bảo và Trần Tuấn Anh (quê Hà Tĩnh) cùng nhóm cộng sự đã phát triển GENDEMY – nền tảng hỗ trợ tự học ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, các lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh đang dần tự tin hòa nhập với môi trường học tập, sinh hoạt, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào.
Nghị định số 353 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-11, thay thế quy định cũ đã duy trì hơn 10 năm qua. Không chỉ là câu chuyện thay đổi thuật ngữ mà còn là bước ngoặt dịch chuyển sang tư duy "bắt buộc học tập".
Quy định học sinh lớp 5, 9 và 12 kiểm tra cuối kỳ bằng đề chung do Sở GD&ĐT chủ trì được giáo viên, học sinh Hà Tĩnh đặt nhiều kỳ vọng về việc bảo đảm tính thống nhất, khách quan trong đánh giá kết quả học tập.