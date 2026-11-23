Đại biểu tham dự lễ bế giảng.

Chiều 23/11, tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lễ bế giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ năm 2026 gồm lớp tiếng Lào, lớp tiếng Anh và lớp tiếng Trung Quốc. Đối với lớp tiếng Lào, tỉnh Bolikhămxay đã cử giáo viên trực tiếp sang giảng dạy và cung cấp tài liệu học tập; các lưu học sinh Lào đang học tập tại Hà Tĩnh tham gia trợ giảng, hỗ trợ học viên thực hành giao tiếp.

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh Ngô Thị Hoài Nam phát biểu tại lễ bế giảng.

Sau hơn 4 tháng giảng dạy và học tập, cả 3 lớp đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. Trong đó, lớp tiếng Lào hoàn thành chương trình tiếng Lào cơ bản; lớp tiếng Anh hoàn thành chương trình bồi dưỡng trình độ B1; lớp tiếng Trung Quốc hoàn thành chương trình giao tiếp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Bolikhămxay (Lào) Lôm Pheng Súc phát biểu tại lễ bế giảng.

Với phương pháp giảng dạy chú trọng tương tác, kết hợp thực hành và giao lưu, đa số học viên đã đạt trình độ giao tiếp cơ bản, từng bước nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kết thúc khóa học, 54 học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ Ngô Thị Hoài Nam ghi nhận sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, trợ giảng và nỗ lực học tập của các học viên. Đồng thời nhấn mạnh: Trong bối cảnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và triển khai các nhiệm vụ đối ngoại.



Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đề nghị các học viên cần tiếp tục tự học, rèn luyện, từng bước đưa ngoại ngữ trở thành công cụ làm việc, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn và công tác đối ngoại.

Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát nhu cầu, lựa chọn nội dung và hình thức đào tạo phù hợp, chú trọng chất lượng đầu ra và hiệu quả ứng dụng sau đào tạo.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao Bolikhămxay và Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên lớp tiếng Lào.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên lớp tiếng Anh.