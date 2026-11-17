Sau 20 năm đảm nhiệm cương vị Phó Hiệu trưởng, thầy giáo Đặng Đình Huấn ở Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (xã Kim Hoa) đã chủ động xin chuyển sang làm giáo viên khi trường lớp được sắp xếp lại. Hòa mình vào nhịp đổi thay của ngành giáo dục, thầy đón nhận công việc mới bằng tinh thần học hỏi, sự say mê trong từng giờ dạy và niềm vui giản dị khi được gần gũi, sẻ chia cùng học trò.

Thứ Ba là một ngày bận rộn của thầy giáo Đặng Đình Huấn với những tiết dạy tại 2 điểm trường. 6h15’, thầy đi xe máy vượt 13 km đến điểm trường số 3; đầu giờ chiều có mặt tại điểm trường số 2, cách nhà 3 km, và kết thúc tiết dạy cuối ngày lúc 16h30’. Nhịp công việc mới ấy đã dần trở nên quen thuộc với thầy từ khi chuyển từ công tác quản lý sang trực tiếp giảng dạy.

Cuối tháng 8/2026, trong đợt sắp xếp mạng lưới trường lớp, Trường Tiểu học Phan Đình Phùng (xã Kim Hoa) được thành lập từ việc sáp nhập 3 trường tiểu học Kim Hoa, Sơn Hàm và Sơn Trường, với 2 phân hiệu (gồm 6 điểm trường). Nhằm tạo thuận lợi cho việc kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý sau sắp xếp, thầy giáo Đặng Đình Huấn (SN 1973) - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Hoa (cũ), đã viết đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ, trở lại trực tiếp giảng dạy. Thầy cũng là cán bộ đầu tiên ở xã chủ động xin thôi vị trí quản lý trong đợt sắp xếp này.

Năm học 2026- 2027, thầy Huấn xin trở lại vị trí giáo viên sau 20 năm làm công tác quản lý. Một ngày của thầy Huấn bắt đầu bằng những tiết dạy tại 2 điểm trường.

Ở MỖI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỀU CÓ NHỮNG YÊU CẦU VÀ GIÁ TRỊ RIÊNG, ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO TẬP THỂ, CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ CÁC THẾ HỆ HỌC TRÒ. Thầy giáo Đặng Đình Huấn

Thầy Huấn chia sẻ: “Trong những đêm trăn trở về chủ trương mới, tôi nghĩ mình lùi một bước để thế hệ trẻ có cơ hội phát huy năng lực, đảm nhận những trọng trách mới. Ở mỗi vị trí công tác đều có những yêu cầu và giá trị riêng, điều quan trọng là mình có thể làm được gì cho tập thể, cho sự nghiệp giáo dục và các thế hệ học trò. Khi còn sức khỏe, còn tâm huyết, tôi vẫn muốn được đứng lớp, trực tiếp dạy dỗ, truyền cảm hứng và chứng kiến học trò trưởng thành”.

Trở lại bục giảng, thầy Huấn chủ động nhận dạy những môn học nhà trường còn thiếu giáo viên như Toán, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức tại 10 lớp, từ khối 1 đến khối 5 ở phân hiệu 2. Điểm trường xa nhất cách nhà thầy 13 km. Từ vị trí người quản lý chỉ đứng lớp 4 tiết mỗi tuần, nay thầy đảm nhiệm 19 tiết giảng dạy cùng 4 tiết kiêm nhiệm công tác phổ cập. Sự thay đổi này đặt ra không ít thử thách khi thầy phải thích nghi với cường độ công việc mới và đảm nhiệm việc giảng dạy học sinh (HS) ở nhiều độ tuổi. Đặc biệt, với các em lớp 1 còn nhỏ, tâm lý và khả năng tiếp thu khác nhau, thầy phải kiên nhẫn, linh hoạt trong cách truyền đạt và tổ chức các hoạt động học tập.

Trường Tiểu học Phan Đình Phùng phân hiệu 2 (thuộc xã Sơn Mai cũ)

“20 năm làm công tác quản lý, tôi thường xuyên thăm lớp, dự giờ, trao đổi chuyên môn với giáo viên và tham gia giảng dạy 4 tiết mỗi tuần nên cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Tuy vậy, trở lại đứng lớp là một hành trình học hỏi và tiếp tục đổi mới. Mỗi HS có khả năng tiếp nhận khác nhau, nên người thầy phải tìm cách để các em hiểu bài, yêu thích môn học và chủ động hơn trong học tập” - thầy Huấn trao đổi.

Thầy chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hình ảnh, tư liệu trực quan, linh hoạt trong từng tiết học.

Từ suy nghĩ đó, thầy tích cực học hỏi đồng nghiệp, cập nhật kiến thức, tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng HS. Trong mỗi tiết học, thầy chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hình ảnh, tư liệu trực quan, linh hoạt tổ chức các hoạt động trao đổi, thảo luận và xử lý tình huống gắn với thực tế. Nhờ vậy, bài học trở nên gần gũi, sinh động hơn, khơi gợi hứng thú và khuyến khích HS chủ động khám phá kiến thức.

Chứng kiến tiết học môn Đạo đức với chủ đề “Quan tâm hàng xóm, láng giềng” được thầy thực hiện tại lớp 3A8, chúng tôi được hòa mình vào những tình huống gần gũi, khơi gợi sự chủ động ở HS của thầy. HS hào hứng trao đổi, xử lý tình huống, những cánh tay liên tục giơ lên, những câu trả lời hồn nhiên nối tiếp nhau, tạo nên không khí học tập sôi nổi.

Em Nguyễn Phương Thảo - lớp 3A8 chia sẻ: “Em rất thích học với thầy Huấn. Trong mỗi tiết học, thầy thường chiếu những hình ảnh đẹp, kể cho chúng em nghe nhiều câu chuyện hay và đặt những câu hỏi rất thú vị. Thầy còn cho chúng em cùng trao đổi, trả lời câu hỏi nên giờ học rất vui”.

﻿ ﻿ Những buổi họp chuyên môn là dịp trao đổi, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học.

TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, SỰ SẺ CHIA CỦA THẦY CŨNG GÓP PHẦN TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG TẬP THỂ, KHI GIÁO VIÊN CÙNG LINH HOẠT ĐIỀU CHỈNH, HỖ TRỢ NHAU TRONG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, NHẤT LÀ Ở NHỮNG MÔN HỌC, KHỐI LỚP CÒN KHÓ KHĂN VỀ NHÂN LỰC. Cô Hà Thị Hương Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Phùng

Không chỉ dành tâm huyết cho từng giờ lên lớp, thầy Huấn còn chủ động và sẻ chia trong công việc chung, góp phần cùng nhà trường ổn định hoạt động sau sáp nhập. Cô Hà Thị Hương Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Phùng nhận xét: “Sau gần 3 tháng trở lại vị trí giáo viên, thầy Huấn đã nhanh chóng thích nghi, phát huy tốt năng lực trong từng giờ lên lớp. Thầy luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ đồng nghiệp. Tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của thầy cũng góp phần tạo sự đồng thuận trong tập thể, khi giáo viên cùng linh hoạt điều chỉnh, hỗ trợ nhau trong phân công giảng dạy, nhất là ở những môn học, khối lớp còn khó khăn về nhân lực”.

Tuổi thơ của thầy Huấn gắn với những năm tháng nhọc nhằn ở quê nhà Sơn Thủy (nay thuộc xã Kim Hoa). Bố mất sớm, cuộc sống của 6 mẹ con chỉ trông vào mấy sào ruộng. Cái nghèo khiến các anh chị phải sớm dang dở việc học, nhưng ước mơ được đến trường của cậu bé Huấn chưa bao giờ nguội tắt.

Tốt nghiệp THPT, không có điều kiện để học tiếp, thầy phải tạm gác ước mơ, đi làm thuê suốt 2 năm để chắt chiu tiền ôn thi. Năm 1993, thầy thi đỗ vào Khoa Tiểu học, Trường Trung cấp Sư phạm Hà Tĩnh. Thế nhưng, khi bước vào năm thứ nhất, thầy phải tạm gác việc học để chăm sóc mẹ ốm nặng. Thầy Huấn nhớ lại: “Có thời điểm, tôi tưởng chừng không thể tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn. Nhưng nhờ sự động viên của anh chị em trong gia đình và sự giúp đỡ của những người bạn đồng hương đang học tại trường, tôi đã vượt qua khó khăn, hoàn thành chương trình đào tạo vào năm 1996”.

Việc trở lại đứng lớp của thầy Huấn là một hành trình học hỏi và tiếp tục đổi mới.

Từng trải qua cảnh thiếu thốn, hơn ai hết, thầy Huấn hiểu những thiệt thòi của trẻ em miền núi và giá trị của cơ hội học tập. Vì thế, ngay sau khi tốt nghiệp, trở về công tác tại Trường Tiểu học Sơn Thủy (cũ), thầy đã chủ động mở lớp dạy miễn phí tại nhà, phụ đạo kiến thức cho HS tiểu học và THCS ở quê hương. Không chỉ giúp các em củng cố bài vở, thầy còn kiên trì động viên, định hướng, khơi dậy ý thức học tập và khát vọng vươn lên.

Trong số những học trò từng được thầy Huấn hỗ trợ ôn tập miễn phí có Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Trung Nghĩa, Nguyễn Việt Hoàng và Bùi Hoài Phượng… đều là HS Trường THCS Thủy Mai (cũ). Đặc biệt, Nguyễn Việt Hoàng từng là cậu bé ham chơi, chưa thực sự chú tâm vào việc học. Từ năm lớp 8-12, được thầy kiên trì kèm cặp tại nhà, Hoàng dần thay đổi, có ý thức học tập và định hướng rõ ràng hơn cho tương lai. Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng nghề hiện Hoàng đang làm việc tại Nhật Bản. Hoàng cũng đã nhận thầy Huấn làm người cha thứ hai của mình.

Sự tận tâm và tình thương của thầy cũng đã trở thành hành trang theo các em suốt chặng đường trưởng thành, để rồi được tiếp nối bằng những nghĩa cử sẻ chia. Một trong những người học trò luôn ghi nhớ ân tình ấy là anh Nguyễn Anh Tùng, hiện công tác tại Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Tùng được thầy quan tâm, kèm cặp từ năm lớp 5 rồi gắn bó với thầy cho đến lúc tốt nghiệp THPT. Không chỉ bồi dưỡng kiến thức, thầy còn chăm lo, dạy bảo Tùng nhiều kỹ năng sống, giúp em trưởng thành hơn.

“Sự quan tâm của thầy, từ kiến thức đến kỹ năng sống, đã trở thành hành trang quý báu trên chặng đường trưởng thành của chúng tôi. Nay, chúng tôi tiếp tục chung tay cùng thầy hỗ trợ những HS có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm điều kiện và động lực để các em vươn lên trong học tập” - anh Tùng chia sẻ

Được các thế hệ học trò chung sức, thầy Huấn tiếp tục kết nối, huy động nguồn lực để cải thiện điều kiện học tập cho HS vùng khó. Tại Trường Tiểu học Kim Hoa (cũ) - ngôi trường thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, nơi nhiều gia đình còn chật vật trong cuộc sống, thầy luôn trăn trở làm sao để các em có đủ sách vở, đồ dùng khi đến lớp.

Trong giai đoạn 2021-2025, hưởng ứng chủ trương xây dựng tủ sách dùng chung của ngành giáo dục, thầy đã vận động cựu HS, các nhà hảo tâm quyên góp sách, đồ dùng học tập, tivi thông minh và nhiều phần quà, với tổng nguồn lực gần 300 triệu đồng. Cùng đó, mỗi năm, thầy còn phát động giáo viên, HS quyên góp sách cũ để bổ sung cho thư viện và các tủ sách dùng chung. Hoạt động này vừa góp phần làm phong phú nguồn sách, vừa giáo dục HS ý thức giữ gìn sách vở, biết sẻ chia với bạn bè.

Từ sự kết nối của thầy, thư viện trường đã được bổ sung thêm nhiều đầu sách.

Cô giáo Trần Thị Thu Hòa - Trường Tiểu học Phan Đình Phùng chia sẻ: “Nhiều năm làm việc cùng thầy Huấn, tôi cảm nhận rõ ở thầy tinh thần trách nhiệm, sự chu đáo và cách sống chân thành, giàu tình thương. Thầy luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi bằng chính những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng một tập thể đoàn kết, tận tâm và hết lòng vì HS”.

MỖI CUỐN SÁCH ĐƯỢC TRAO ĐI, MỖI LỜI ĐỘNG VIÊN ĐÚNG LÚC CÓ THỂ TIẾP THÊM NIỀM TIN, MỞ RA CƠ HỘI CHO MỘT CUỘC ĐỜI.

Từ cậu học trò nghèo từng chắt chiu từng đồng để được đi học đến người thầy dành trọn tâm huyết cho những học trò có hoàn cảnh khó khăn, thầy Huấn hiểu rằng, mỗi cuốn sách được trao đi, mỗi lời động viên đúng lúc có thể tiếp thêm niềm tin, mở ra cơ hội cho một cuộc đời. Hôm nay, sau hơn 30 năm gắn bó với nghề ở nhiều cương vị, thầy lại miệt mài với những trang giáo án, lặng lẽ đến từng điểm trường, chăm chút mỗi tiết dạy, mong những học trò miền núi có thêm tri thức và sự tự tin để vươn xa.

BÀI, ẢNH: THÚY NGỌC - ĐÌNH NHẤT - KIỀU MINH

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

(còn nữa)