Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Chiều 28/11, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2016-2026) với chủ đề “iSchool Hà Tĩnh: 10 năm – Hành trình Trái tim và Tri thức”. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

Các đại biểu cấp tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh.

Lãnh đạo phường Thành Sen tặng hoa chúc mừng Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh.

Tại chương trình, các đại biểu, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh đã cùng ôn lại chặng đường 10 năm xây dựng, phát triển với nhiều dấu mốc đáng ghi nhận.

Năm học 2016-2017, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động với 253 học sinh và 47 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Với sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở GD&ĐT, Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng đã đầu tư hơn 202 tỷ đồng xây dựng trường trên diện tích 21.246 m², hình thành mô hình giáo dục tư thục liên cấp theo định hướng hội nhập quốc tế tại Hà Tĩnh.

Năm học 2017-2018, trường mở rộng đào tạo cấp tiểu học; đến năm học 2018-2019, lần lượt đưa hai cấp THCS và THPT vào hoạt động. Sau 3 năm, mô hình giáo dục liên cấp từ bậc mầm non (15 tháng tuổi) đến lớp 12 cơ bản hoàn thiện, với 56 phòng học, 18 phòng chức năng cùng hệ thống phòng STEM, bể bơi và sân thể thao.

Tiến sĩ Trần Hải Ngọc – Hiệu trưởng Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Sau 10 năm hoạt động, quy mô tuyển sinh của trường tăng từ 253 học sinh lên 1.118 học sinh trong năm học 2025-2026 và duy trì 1.061 học sinh trong năm học 2026-2027. Lũy kế, trường đã tiếp nhận hơn 9.000 lượt học sinh.

Chất lượng giáo dục cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT và trúng tuyển vào các trường đại học đạt 100%. Điểm thi tốt nghiệp THPT của trường nhiều năm liền nằm trong nhóm 4-6 trường dẫn đầu toàn tỉnh; tỷ lệ học sinh đạt chứng chỉ Cambridge duy trì từ 90-97%. Đặc biệt, trường có 2 năm liên tiếp được Tập đoàn Microsoft công nhận là “Trường học điển hình Microsoft”; 187 lượt cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chuyên gia giáo dục sáng tạo toàn cầu (MIEE).

Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục, trường duy trì quỹ học bổng “Ươm mầm tài năng” với kinh phí gần 2,9 tỷ đồng mỗi năm học; tổ chức miễn phí các chuyên đề tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số cho giáo viên các trường công lập; đồng thời tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, dự án “Trường bên Trường” và các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Với những kết quả đạt được, tập thể Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh đã 4 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 3 lần đạt danh hiệu “Tập thể Uy tín Nguyễn Hoàng”, 2 năm liên tiếp được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng nhiều phần thưởng khác.

Bước vào giai đoạn chiến lược 2026-2035, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, lấy học sinh làm trung tâm, lấy chất lượng và sự tử tế làm nền tảng phát triển. Với thông điệp “Nhìn lại để tri ân – Kết nối để tiếp nối – Khát vọng để vươn xa” và khẩu hiệu “Gắn kết hôm nay – Kiến tạo ngày mai”, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, phát triển bền vững, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện, tự tin hội nhập quốc tế.

Đồng chí Bùi Nhân Sâm – Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm ghi nhận, biểu dương những kết quả Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh đạt được trong 10 năm qua.

Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục lấy chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất làm giá trị cốt lõi; đổi mới phương pháp dạy học, phát huy thế mạnh về ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng trường học thông minh, hiện đại. Bên cạnh đó, chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn trường học; xây dựng môi trường giáo dục nhân ái, hạnh phúc; quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập.

Lãnh đạo hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế iSchool trao Giấy khen “Tập thể xuất sắc tiêu biểu – Dấu ấn 10 năm phát triển (2016-2026)” cho Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh.