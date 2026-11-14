Trường Cao đẳng Nguyễn Du tiếp nối truyền thống, nâng tầm đào tạo

Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 14/11, Trường Cao đẳng Nguyễn Du long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1996 - 2026). Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; cán bộ, giáo viên, sinh viên qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành và một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các ban, ngành tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Nguyễn Du.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Ngày 15/6/1996, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở tiền thân Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hóa nghệ thuật; với 7 cán bộ, giáo viên; điều kiện cơ sở vật chất vô cùng khó khăn.

Tháng 4/2011, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng VH - TT&DL Nguyễn Du. Tháng 1/2018, trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Nguyễn Du. Những dấu mốc ấy cùng với việc cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang đã mở ra điều kiện phát triển mới về ngành nghề, trình độ đào tạo và tổ chức hoạt động cho nhà trường.

Trải qua 30 năm thành lập và phát triển, nhà trường đã đào tạo hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, dịch vụ và chăm sóc sắc đẹp, với quy mô đào tạo từ 1.300 - 1.800 em/năm. Số lượng HSSV này bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho các cơ quan, đơn vị văn hóa, cơ sở giáo dục, tổ chức nghệ thuật, doanh nghiệp trong tỉnh và các địa phương lân cận.

Cô Đặng Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du trình bày diễn văn khai mạc chương trình.

Chuyên ngành đào tạo trải rộng, đa dạng, đáp ứng nhu cầu về nhân lực như: âm nhạc, mỹ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, văn hóa cơ sở, thư viện, bảo tàng, phát hành sách, đạo diễn sân khấu, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, nhạc cụ hiện đại, du lịch, dịch vụ, chăm sóc sắc đẹp...

Sau khi tốt nghiệp, nhiều học sinh, sinh viên trở thành cán bộ chuyên môn, quản lý tại các cơ sở giáo dục, văn hóa, đơn vị nghệ thuật và doanh nghiệp. Nhiều người tiếp tục theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà như: NSƯT Vành Khuyên, NSƯT Tố Nga; ca sĩ Đinh Thành Lê, Bùi Lê Mận, Trần Thụy Miên, Mộc An, Thanh Quý, Minh Ngọc....

Bên cạnh kết quả đào tạo, cán bộ, giảng viên, HSSV của nhà trường cũng tham gia và giành giải cao tại nhiều cuộc thi, hội diễn trong các lĩnh vực âm nhạc, mỹ thuật, du lịch… Những thành tích đó góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường; lan tỏa hình ảnh quê hương, con người Hà Tĩnh bằng ngôn ngữ của văn hóa, nghệ thuật.

Chị Nguyễn Thanh Quý - cựu sinh viên Trường Cao đẳng Nguyễn Du thay mặt các thế hệ HSSV nhà trường chia sẻ cảm xúc trong buổi lễ kỷ niệm.

Với những thành tích đó, Trường Cao đẳng Nguyễn Du vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Bộ VH-TT &DL cùng các cấp, các ngành tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc.

Trước yêu cầu mới, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, liên kết doanh nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm cho người học; đồng thời chú trọng duy trì, phát triển các ngành nghệ thuật truyền thống, gắn đào tạo với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Hà Tĩnh.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ, giảng viên và HSSV nhà trường đã cùng ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng, phát triển với những dấu mốc đáng nhớ; chia sẻ kỷ niệm, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước và khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp truyền thống, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Trường Cao đẳng Nguyễn Du trong suốt 30 năm qua; đồng thời nhấn mạnh nhà trường đang từng bước khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo văn hoá - nghệ thuật và du lịch quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi lễ.

Trong bối cảnh thực hiện những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hiện đại, gắn với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của địa phương; ưu tiên các ngành nghề có thế mạnh đặc thù; chú trọng nhóm nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật nghe nhìn, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, nghệ thuật và du lịch; phát huy vai trò trong bảo tồn, phục dựng và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa truyền thống của Hà Tĩnh.

Cùng với đó, tăng cường liên kết, mở rộng môi trường thực hành và cơ hội việc làm cho người học; xây dựng đội ngũ giảng viên có chuyên môn, năng lực thực hành; chú trọng bồi dưỡng nhân tố nghệ thuật trẻ; đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động cung ứng nguồn nhân lực chất lượng, gắn đào tạo các ngành nghề đặc thù với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của tỉnh; tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo văn hoá - nghệ thuật và du lịch chất lượng cao của tỉnh nhà.