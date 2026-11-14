Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Trường Cao đẳng Nguyễn Du tiếp nối truyền thống, nâng tầm đào tạo

Kiều Minh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống 30 năm thành lập và phát triển, Trường Cao đẳng Nguyễn Du tiếp tục nỗ lực để từng bước khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo văn hoá - nghệ thuật, du lịch quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

bqbht_br_2.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 14/11, Trường Cao đẳng Nguyễn Du long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1996 - 2026).

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; cán bộ, giáo viên, sinh viên qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành và một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên cả nước.

bqbht_br_dd.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các ban, ngành tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Nguyễn Du.
bqbht_br_4.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Ngày 15/6/1996, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh được thành lập trên cơ sở tiền thân Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn hóa nghệ thuật; với 7 cán bộ, giáo viên; điều kiện cơ sở vật chất vô cùng khó khăn.

Tháng 4/2011, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng VH - TT&DL Nguyễn Du. Tháng 1/2018, trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Nguyễn Du. Những dấu mốc ấy cùng với việc cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang đã mở ra điều kiện phát triển mới về ngành nghề, trình độ đào tạo và tổ chức hoạt động cho nhà trường.

Trải qua 30 năm thành lập và phát triển, nhà trường đã đào tạo hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, dịch vụ và chăm sóc sắc đẹp, với quy mô đào tạo từ 1.300 - 1.800 em/năm. Số lượng HSSV này bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho các cơ quan, đơn vị văn hóa, cơ sở giáo dục, tổ chức nghệ thuật, doanh nghiệp trong tỉnh và các địa phương lân cận.

Cô Đặng Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du trình bày diễn văn khai mạc chương trình.

Cô Đặng Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du trình bày diễn văn khai mạc chương trình.

Chuyên ngành đào tạo trải rộng, đa dạng, đáp ứng nhu cầu về nhân lực như: âm nhạc, mỹ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, văn hóa cơ sở, thư viện, bảo tàng, phát hành sách, đạo diễn sân khấu, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, nhạc cụ hiện đại, du lịch, dịch vụ, chăm sóc sắc đẹp...

Sau khi tốt nghiệp, nhiều học sinh, sinh viên trở thành cán bộ chuyên môn, quản lý tại các cơ sở giáo dục, văn hóa, đơn vị nghệ thuật và doanh nghiệp. Nhiều người tiếp tục theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà như: NSƯT Vành Khuyên, NSƯT Tố Nga; ca sĩ Đinh Thành Lê, Bùi Lê Mận, Trần Thụy Miên, Mộc An, Thanh Quý, Minh Ngọc....

Bên cạnh kết quả đào tạo, cán bộ, giảng viên, HSSV của nhà trường cũng tham gia và giành giải cao tại nhiều cuộc thi, hội diễn trong các lĩnh vực âm nhạc, mỹ thuật, du lịch… Những thành tích đó góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường; lan tỏa hình ảnh quê hương, con người Hà Tĩnh bằng ngôn ngữ của văn hóa, nghệ thuật.

bqbht_br_dhdhdh.jpg
Chị Nguyễn Thanh Quý - cựu sinh viên Trường Cao đẳng Nguyễn Du thay mặt các thế hệ HSSV nhà trường chia sẻ cảm xúc trong buổi lễ kỷ niệm.

Với những thành tích đó, Trường Cao đẳng Nguyễn Du vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Bộ VH-TT &DL cùng các cấp, các ngành tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc.

Trước yêu cầu mới, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, liên kết doanh nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm cho người học; đồng thời chú trọng duy trì, phát triển các ngành nghệ thuật truyền thống, gắn đào tạo với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Hà Tĩnh.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ, giảng viên và HSSV nhà trường đã cùng ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng, phát triển với những dấu mốc đáng nhớ; chia sẻ kỷ niệm, tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước và khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp truyền thống, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Trường Cao đẳng Nguyễn Du trong suốt 30 năm qua; đồng thời nhấn mạnh nhà trường đang từng bước khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo văn hoá - nghệ thuật và du lịch quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

bqbht_br_vfnvvn.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi lễ.

Trong bối cảnh thực hiện những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hiện đại, gắn với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của địa phương; ưu tiên các ngành nghề có thế mạnh đặc thù; chú trọng nhóm nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật nghe nhìn, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, nghệ thuật và du lịch; phát huy vai trò trong bảo tồn, phục dựng và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa truyền thống của Hà Tĩnh.

Cùng với đó, tăng cường liên kết, mở rộng môi trường thực hành và cơ hội việc làm cho người học; xây dựng đội ngũ giảng viên có chuyên môn, năng lực thực hành; chú trọng bồi dưỡng nhân tố nghệ thuật trẻ; đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động cung ứng nguồn nhân lực chất lượng, gắn đào tạo các ngành nghề đặc thù với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của tỉnh; tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo văn hoá - nghệ thuật và du lịch chất lượng cao của tỉnh nhà.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh 24h #Trường Cao đẳng Nguyễn Du

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Trường liên cấp vùng biên ở Hà Tĩnh vận hành như thế nào?

Trường liên cấp vùng biên ở Hà Tĩnh vận hành như thế nào?

Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Hương Khê và Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) đang từng bước ổn định nền nếp dạy học, sinh hoạt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để vận hành hiệu quả.
Kỹ năng nhỏ, bài học lớn cho học sinh

Kỹ năng nhỏ, bài học lớn cho học sinh

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, ngay từ đầu năm học, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm giúp các em chủ động bảo vệ bản thân.
Thông tư 85 của Bộ GD&ĐT: Mở rộng cơ hội đổi mới hoạt động giáo dục trong trường học

Thông tư 85 của Bộ GD&ĐT: Mở rộng cơ hội đổi mới hoạt động giáo dục trong trường học

Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định những nội dung mới trong tổ chức hoạt động giáo dục ở trường phổ thông, đề cao tính tự nguyện và bảo đảm quyền lợi người học. Tại Hà Tĩnh, ngành giáo dục đang chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Podcast Truyện ngắn: Chiếc ghế cuối lớp

Podcast Truyện ngắn: Chiếc ghế cuối lớp

Nhân dịp hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 truyện ngắn “Chiếc ghế cuối lớp” của tác giả Phan Linh Châu thể hiện tình yêu thương học trò thật đặc biệt của người cô giáo trẻ.
Trung học nghề - thêm lựa chọn cho học sinh sau THCS

Trung học nghề - thêm lựa chọn cho học sinh sau THCS

Việc bổ sung mô hình trung học nghề vào hệ thống giáo dục quốc dân mở thêm lựa chọn học tập, lập nghiệp cho học sinh sau THCS, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phân luồng giáo dục tại Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!