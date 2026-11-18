(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục phát huy thành quả mà các thế hệ đi trước đã xây dựng, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh.
Sáng 18/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới chúc mừng Trường Đại học Hà Tĩnh. Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Với gần 70 năm truyền thống đào tạo sư phạm và 18 năm đào tạo đại học, Trường Đại học Hà Tĩnh từng bước phát triển theo hướng đa ngành. Công tác đào tạo, tuyển sinh và nghiên cứu khoa học từng bước được mở rộng với 23 mã ngành đại học, quy mô đào tạo khoảng 3.000 - 3.500 người/năm; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả tích cực.
Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, các thầy cô giáo, viên chức và người lao động Trường Đại học Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả nhà trường đã đạt được thời gian qua, góp phần phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.
Phân tích những thời cơ và thách thức thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tập trung rà soát, xây dựng đề án tái cơ cấu, phát triển Trường Đại học Hà Tĩnh, sớm tương thích và phát triển theo hướng trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh và khu vực; ưu tiên các ngành mà tỉnh có nhu cầu lớn như: công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, logistics... Thiết lập cơ chế phối hợp với các doanh nghiệp để dự báo nhu cầu nhân lực, từ đó tổ chức đào tạo phù hợp; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào. Cùng đó, xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển.
Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI. Xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, gắn với đổi mới quản trị đại học.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, nỗ lực sáng tạo, tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục phát huy thành quả mà các thế hệ đi trước đã xây dựng, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh.
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