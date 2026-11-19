Cảm nhận hương vị mùa đông trong lòng phố 19/11/2026 15:11 Khi gió lạnh về, những món ăn vặt nóng hổi trở thành sức hút giữa phố thị Hà Tĩnh. Bên đĩa ngô, khoai nướng nghi ngút khói, mọi người quây quần trò chuyện, tận hưởng hương vị mùa đông.

[Motion graphic] 4 mức xếp loại chất lượng công chức cuối năm 2026 19/11/2026 10:00 Số công chức được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% tổng số công chức được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Tài chính thị trường ngày 19/11: Giá vàng thế giới lao dốc mạnh 19/11/2026 07:45 Đồng USD mạnh lên cùng áp lực bán gia tăng đã khiến giá vàng thế giới lao dốc, mất 124 USD/ounce chỉ trong một phiên, xuống còn 3.726 USD/ounce. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/11: trời chuyển rét 19/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/11: Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, trời chuyển rét; nhiệt độ 18 - 23°C.

Thêm công cụ hỗ trợ hoạt động tổ liên gia 18/11/2026 16:46 Bà Nguyễn Thanh Nga (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã nghiên cứu và in “Cuốn sổ theo dõi và ghi nhận hoạt động tổ liên gia” để trao tặng các tổ trưởng, góp phần hỗ trợ việc quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ liên gia.

Cán bộ Mặt trận phải sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân 18/11/2026 14:38 Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 18/11, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tới tặng hoa, chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tài chính thị trường ngày 18/11: Giá nhà vượt xa thu nhập, đâu là giải pháp đưa về mức hợp lý? 18/11/2026 07:38 Giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của nhiều người dân. Các chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí phát triển dự án, mở rộng nguồn cung và hạn chế đầu cơ bất động sản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

[Motion Graphic] Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới 18/11/2026 06:00 Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại truyền thống, khẳng định những giá trị lịch sử, tư tưởng và thực tiễn sâu sắc của văn hóa Việt Nam; đồng thời tôn vinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Thương vay khóc mướn" trên mạng xã hội, ranh giới nào cho lòng trắc ẩn? 18/11/2026 05:05 Lòng trắc ẩn vốn là cảm xúc đẹp, nhưng khi thiếu tỉnh táo, cảm thông có thể trở thành bao biện, đúng sai bị đánh tráo và trách nhiệm của người gây ra hành vi sai trái dần bị lu mờ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/11: Ngày trời nắng, chiều tối có dông 18/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/11: Nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ 23 - 29°C.

Nghiên cứu phát triển Vũng Áng theo mô hình khu kinh tế đặc biệt 17/11/2026 21:05 Chiều 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 48 để nghe, cho ý kiến về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Khơi dòng ký ức sông Cụt, kiến tạo không gian xanh 17/11/2026 19:10 Một thế kỷ trước, dòng sông Cụt góp phần tạo nên nhịp sống giao thương ở tỉnh lỵ Hà Tĩnh. Hôm nay, những nhịp cầu xưa và đôi bờ được chỉnh trang đang gợi mở không gian văn hóa mới.

TTA Việt Nam hợp tác với SEWPG phát triển thiết bị điện gió ở Hà Tĩnh 17/11/2026 16:36 Sáng 17/11, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam và Tập đoàn Shanghai Electric Wind Power Group (SEWPG) về việc xúc tiến hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 17/11/2026 14:44 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và các thành viên Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường: Hà Huy Tập, Thành Sen, Trần Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp công dân định kỳ tháng 11 17/11/2026 14:39 Sáng 17/11, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Tài chính thị trường ngày 17/11: Thanh tra việc giảm lãi suất tại các ngân hàng 17/11/2026 07:45 Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các chi nhánh khu vực tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện giảm lãi suất tại một số tổ chức tín dụng, triển khai ngay trong tháng 11. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Ngày hội Đại đoàn kết – lan tỏa sức mạnh cộng đồng 17/11/2026 05:48 Ngày hội Đại đoàn kết tại Hà Tĩnh không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mà còn lan tỏa sức mạnh cộng đồng, chung sức xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/11: Sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng 17/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/11: Ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, đêm gió nhẹ. Nhiệt độ: 22 - 31°C.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền 16/11/2026 23:45 Ngày 16/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

[Motion Graphic] Ý nghĩa và giá trị của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 16/11/2026 14:30 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần củng cố khối đại đoàn kết từ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy sức mạnh cộng đồng.

Tài chính thị trường ngày 16/11: Dự báo giá vàng giảm tiếp trong tuần 16/11/2026 07:45 Giá vàng thế giới đang đứng trước triển vọng kém tích cực khi phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư dự báo xu hướng giảm sẽ tiếp diễn trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/11: Đêm không mưa, ngày nắng 16/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/11: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ; nhiệt độ: 22 - 30°C.

Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư bình yên, văn minh 15/11/2026 20:02 Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Bắc Châu, phường Sông Trí, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư bình yên, văn minh.

Chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông 15/11/2026 19:04 Ngày 15/11/2026 - "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" là dịp tưởng nhớ người đã mất, nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông.

Sống khỏe cùng BHT: Chăm sóc và điều trị bệnh lý hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ 15/11/2026 09:55 Hẹp bao quy đầu là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ, cần được phát hiện sớm và xử lý đúng cách. Bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/11: Trưa chiều giảm mây, có nắng 15/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/11: Đêm và sáng nhiều mây, không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây, có nắng; nhiệt độ 20 - 29 độ C.

Hà Tĩnh tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản 14/11/2026 15:37 Sáng 14/11, Sở VH-TT&DL tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh” và lễ tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

[Motion Graphic] Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - 96 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 14/11/2026 14:19 Suốt 96 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh toàn dân tộc.

Cắt tóc miễn phí, trao gửi yêu thương 14/11/2026 06:33 Mong muốn mang niềm vui đến người bệnh, anh Lê Ngọc Đức – Chủ Salon tóc Fika BarberShop (phường Sông Trí, Hà Tĩnh) nhiều lần tổ chức cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân tại bệnh viện.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/11: Phổ biến không mưa, có nắng nhẹ 14/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/11: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, ngày trời nắng; nhiệt độ dao động từ 20 - 27°C.

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