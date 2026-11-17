Giá vàng thế giới đang đứng trước triển vọng kém tích cực khi phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư dự báo xu hướng giảm sẽ tiếp diễn trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ngày 15/11/2026 - "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông" là dịp tưởng nhớ người đã mất, nhắc nhở mỗi người nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật, chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông.
Hẹp bao quy đầu là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ, cần được phát hiện sớm và xử lý đúng cách. Bác sĩ CKI Dương Văn Vịnh - Phó Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng đủ điều kiện, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu thành lập. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng và điện đồng loạt giảm từ đầu tháng 11, nhưng giá nhiều mặt hàng thực phẩm và dịch vụ ăn uống vẫn chưa hạ nhiệt. Vì sao chi phí đầu vào giảm mà người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng lợi tương ứng? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng 11/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Từ truyền thống lịch sử, văn hóa đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới”, nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026).
Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời thúc đẩy bảo tồn bản sắc văn hóa, khuyến khích sáng tạo và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa.
Ngành đường sắt đã chính thức triển khai bán và thanh toán vé tàu trên VNeID, áp dụng cho tất cả các tuyến đường sắt trên toàn quốc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Chiều 10/11, tại UBND xã Cẩm Trung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.
Tại hội nghị lần thứ 47 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031; đề xuất bổ sung một số nội dung bảo đảm các đề án sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai.
Từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng I tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng. Mức hưởng thực tế phụ thuộc vào tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện của từng người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.