Mai Phụ - từ nhịp đời nơi cửa biển đến sức sống ngàn năm

Chiều 10/11, tại UBND xã Cẩm Trung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.
Tại hội nghị lần thứ 47 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031; đề xuất bổ sung một số nội dung bảo đảm các đề án sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai.
Từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng I tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng. Mức hưởng thực tế phụ thuộc vào tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện của từng người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đoàn công tác Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hà Tĩnh trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, khẳng định vai trò định hướng của văn hóa đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Giá lợn hơi tại Hà Tĩnh hiện dao động khoảng 44.000 – 46.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 70.000 – 78.000 đồng/kg trong những tháng đầu năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Lối sống thiếu khoa học và biến chứng sau sinh khiến nhiều gia đình mòn mỏi chờ con thứ hai. Việc nhận biết và điều trị vô sinh thứ phát sẽ được Bác sĩ Lê Thị Dung Anh, Khoa Phụ và Hỗ trợ sinh sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sáng 6/11, tại UBND xã Kỳ Lạc, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.
Cả 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động ít nhất 0,5 điểm phần trăm, nhưng lãi vay giảm chậm hơn. Đáng chú ý, lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi tại một số ngân hàng vẫn lên tới 13–14%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh hiện có gần 900 HTX đang hoạt động, trong đó số HTX hoạt động hiệu quả chỉ chiếm từ 15-20%. Vì sao sau nhiều năm được quan tâm, hỗ trợ bằng các cơ chế, chính sách, một bộ phận lớn HTX vẫn chưa thể phát triển như kỳ vọng? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Làm gì để hợp tác xã mạnh từ bên trong?".