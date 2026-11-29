Hà Tĩnh mở rộng hợp tác đầu tư với tập đoàn thép hàng đầu Trung Quốc 28/11/2026 16:52 Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác tại Trung Quốc, sáng 28/11, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đến thăm, làm việc với Tập đoàn Gang thép Trung Thiên (Zenith Steel) tại thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô.

Bất an lưu thông qua nút giao trên đường Hồ Chí Minh 28/11/2026 16:08 Nút giao giữa đường Hồ Chí Minh, đường Lý Tự Trọng và ĐH94 (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) có mật độ phương tiện lưu thông lớn nhưng chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, khiến người dân lo ngại.

Chùa Yên Lạc - Hồn xưa trong dáng chùa cổ 28/11/2026 15:53 Giữa vùng quê ven biển xã Thiên Cầm, chùa Yên Lạc vẫn giữ vẻ cổ kính, lưu dấu những giá trị văn hóa, nghệ thuật của người xưa, tạo nên nét riêng của ngôi chùa cổ trên đất Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/11: Trời giảm mây, nắng nhẹ 28/11/2026 04:37 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/11: Giảm mây, nắng nhẹ; trời rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ 18 - 24°C.

Làm gì để hạn chế đất nông nghiệp bỏ hoang? 27/11/2026 10:00 Tình trạng đất nông nghiệp bỏ hoang tại một số địa phương ở Hà Tĩnh đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện hạ tầng thủy lợi và tổ chức lại sản xuất, đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Tài chính thị trường ngày 27/11: Vẫn xuất hiện mức lãi suất tiết kiệm tới 9,6%/năm 27/11/2026 07:45 Dù lãi suất niêm yết đã hạ nhiệt, nhiều ngân hàng vẫn triển khai các chương trình ưu đãi với lãi suất huy động trên 9%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng 26/11/2026 15:18 Sáng 26/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý đối với Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 2030-2035 năm 2026.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập 26/11/2026 14:55 Sáng 26/11, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1991 – 2026) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ẩm thực bốn phương - sắc màu mới cho du lịch Hà Tĩnh 26/11/2026 10:45 Ngay giữa lòng phố thị, thực khách có thể thưởng thức những món ngon mang phong vị đặc trưng của nhiều vùng miền, góp phần làm phong phú trải nghiệm ẩm thực và tăng sức hấp dẫn cho du lịch Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 26/11: Vé máy bay Tết về miền Trung tăng cao 26/11/2026 07:44 Dù còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2027, giá vé nhiều chuyến bay về miền Trung có chuyến đã vượt 5 triệu đồng/chiều, chênh lệch hơn 1 triệu đồng tùy thời điểm khởi hành. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm việc về các nhiệm vụ tại KKT Vũng Áng 25/11/2026 22:11 Chiều 25/11, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ tại KKT Vũng Áng.

Giám sát phải rõ trách nhiệm, kiến nghị phải có trọng tâm 25/11/2026 22:11 Chiều 25/11, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Phiên họp thường kỳ thứ 10 để nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11 25/11/2026 15:43 Sáng 25/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11.

Theo mùa gấc về vùng biên Vũ Quang 25/11/2026 15:22 Xã vùng biên Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang phát huy lợi thế đất đai, phát triển đa dạng mô hình trồng trọt, sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm việc với Nafoods Group và Tập đoàn Quế Lâm 25/11/2026 15:18 Sáng 25/11, Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung hợp tác giữa Hà Tĩnh với Nafoods Group và Tập đoàn Quế Lâm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì làm việc với các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy 25/11/2026 13:56 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Tài chính thị trường ngày 25/11: Thống nhất chưa tăng trần giá vé máy bay nội địa 25/11/2026 07:45 Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất giữ nguyên mức giá trần vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản, chưa xem xét điều chỉnh ở thời điểm hiện nay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/11: Có mưa, trời chuyển rét 25/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/11: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa và dông, trưa chiều có mưa nhỏ vài nơi; nhiệt độ: 17 - 21°C.

Siết chặt phòng cháy tại nhà xưởng, kho hàng dịp cuối năm 24/11/2026 14:08 Cuối năm, nhu cầu sản xuất, dự trữ hàng hóa ở Hà Tĩnh tăng cao, kéo theo nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng, kho hàng. Chủ động phòng ngừa và sẵn sàng chữa cháy là yêu cầu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Lan tỏa di sản văn hóa trong đời sống 24/11/2026 07:52 Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa tình yêu và ý thức gìn giữ di sản văn hóa.

Tài chính thị trường ngày 24/11: Hộ kinh doanh được chọn cách tính thuế từ năm 2027, phương án nào thuận lợi hơn? 24/11/2026 07:45 Từ năm 2027, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân phù hợp. Vậy phương án nào có lợi hơn? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/11: trời chuyển rét 24/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/11: nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa vừa và dông rải rác, trời chuyển rét; nhiệt độ 18 - 25 độ C.

Lắng nghe, phản ánh trung thực nguyện vọng của Nhân dân là trách nhiệm của ĐBQH 23/11/2026 21:48 Chiều 23/11, các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Bùi Thị Quỳnh Thơ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm, chỉ định 20 cán bộ 23/11/2026 14:54 Sáng 23/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh 23/11/2026 14:17 Sáng 23/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 21 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 49 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Nguy cơ tai nạn từ hành vi sang đường tùy tiện 23/11/2026 08:08 Tình trạng sang đường tùy tiện, thiếu quan sát vẫn diễn ra trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, chủ yếu do sự chủ quan, thiếu ý thức chấp hành luật giao thông.

Nhân lên lòng nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng 23/11/2026 08:02 Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia vì cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho những hoàn cảnh khó khăn.

Tài chính thị trường ngày 23/11: Giá vàng sau tuần giảm sốc, liệu có đảo chiều? 23/11/2026 07:45 Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giảm mạnh nhất trong 8 tháng, trong khi vàng miếng SJC cũng mất tới 4 triệu đồng/lượng. Bước sang tuần mới, phần lớn chuyên gia dự báo giá tiếp tục đi xuống, nhưng vẫn có những kỳ vọng về khả năng phục hồi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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