Ngày 18/11, 22 học sinh lớp 7A3, Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê) phải đến cơ sở y tế thăm khám sau khi xuất hiện các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Theo xác minh ban đầu, các em đã mua và sử dụng nước ngọt tại một cơ sở kinh doanh bên ngoài trường. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Sự việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm quanh trường học. Thực tế, nhiều hàng quán, xe đẩy bán đồ ăn vặt trước cổng trường và trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh vẫn thu hút đông đảo học sinh.

Những hàng quán bán đồ ăn vặt trước cổng trường luôn thu hút đông học sinh.

Từ xúc xích, cá viên chiên, thịt xiên nướng, chả mực, bánh tráng trộn đến các loại kẹo, nước giải khát đủ màu sắc…, những món ăn vặt này tạo sức hấp dẫn với học sinh. Chỉ với 3.000-10.000 đồng, các em đã có thể chọn một món yêu thích.

Tuy nhiên, ghi nhận tại một số điểm bán cho thấy, nhiều sản phẩm không có nhãn mác hoặc thiếu thông tin bằng tiếng Việt, không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng. Một số loại thực phẩm được bày bán sơ sài trên xe đẩy, không được che đậy phù hợp.

Một số sản phẩm ăn vặt thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng...

Tại một cửa hàng kinh doanh đồ ăn vặt ở phường Thành Sen, khi phóng viên hỏi về nguồn gốc sản phẩm giống mực không có nhãn mác tiếng Việt, người bán cho biết: “Đây là mực có giá 3.000 đồng một cái, các em học sinh hay thích ăn, còn về xuất xứ thì cũng không biết”.

Sản phẩm chủ yếu bán cho học sinh nhưng người kinh doanh cũng không rõ nguồn gốc. Khi thông tin cơ bản về hàng hóa chưa được bảo đảm, người mua càng khó lựa chọn thực phẩm an toàn.

Người bán tỏ ra ngập ngừng khi được hỏi về nguồn gốc, xuất xứ của loại mực giá 3.000 đồng.

Đáng chú ý, nhiều món như xúc xích, cá viên chiên, thịt xiên nướng được chế biến ngay tại quầy, khiến người mua khó nhận biết chất lượng nguyên liệu bằng mắt thường. Các loại nước giải khát pha siro, thạch, giá khoảng 10.000 đồng/cốc, cũng được bày bán phổ biến. Từ nguyên liệu, gia vị, dầu chiên đến phụ gia pha chế và điều kiện bảo quản đều khó kiểm chứng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu không được kiểm soát.

Người bán thoăn thoắt chiên từng cây xúc xích, pha chế những cốc nước giải khát ngay tại quầy hàng.

Theo tìm hiểu, bên cạnh giá rẻ, những món ăn này còn hấp dẫn trẻ bởi tâm lý thích khám phá, ăn theo bạn bè. Em Nguyễn Hồng Hạnh - học sinh ở xã Can Lộc, chia sẻ: “Những đồ ăn vặt này có vị ngon, ngọt. Thường thì bố mẹ cho vài chục nghìn đồng, bọn em sẽ rủ nhau ra ăn sau giờ học. Chúng em cũng không quan tâm nhiều đến nguồn gốc xuất xứ hay hạn sử dụng”.

Không khó để bắt gặp hình ảnh học sinh tụm lại bên những quầy hàng, vừa chọn món vừa thưởng thức đồ ăn sau giờ học.

Từ góc độ phụ huynh, bà Trần Thị Tuyết (TDP 18, phường Thành Sen) không khỏi lo lắng khi chứng kiến nhiều học sinh mua và sử dụng đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc trước cổng trường. Bà Tuyết cho hay: “Gia đình vẫn thường xuyên nhắc nhở nhưng không thể lúc nào cũng theo sát các cháu, nhất là sau giờ tan học. Tôi mong cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các hàng quán quanh trường, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm để phụ huynh yên tâm hơn”.

Cầm trên tay những món ăn vặt được bày bán phổ biến trước cổng trường, bà Trần Thị Tuyết (bên trái), phường Thành Sen, không khỏi băn khoăn về chất lượng các sản phẩm này.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm điều kiện vệ sinh không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong từng bữa ăn. Với trẻ em, nguy cơ càng đáng lo ngại do cơ thể đang phát triển, hệ tiêu hóa và sức đề kháng chưa hoàn thiện như người trưởng thành.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm điều kiện bảo quản, chế biến có thể khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa, thậm chí ngộ độc cấp tính. Đáng lo ngại, đồ ăn vặt thường chứa nhiều đường, chất béo nhưng nghèo dưỡng chất. Nếu sử dụng thường xuyên, nhất là trước bữa chính, trẻ dễ chán ăn, mất cân đối dinh dưỡng, tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và thiếu hụt vi chất. Đặc biệt, dầu mỡ chiên rán sử dụng nhiều lần, nguyên liệu và phụ gia kém chất lượng trong các loại nước giải khát pha chế có thể tiềm ẩn nguy cơ khó nhận biết bằng mắt thường. Vì vậy, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời dạy trẻ báo ngay cho người lớn khi xuất hiện biểu hiện bất thường sau ăn để được xử lý kịp thời. Bác sĩ Hoàng Quỳnh Thơ - phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại khu vực trường học, một số địa phương trong tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Tại xã Hương Khê, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 2 cơ sở vi phạm và lập biên bản xử lý theo quy định. Cụ thể, tại hộ kinh doanh bà Lê Thị Huyền (thôn Phú Thịnh), đoàn phát hiện một số hàng hóa bị ẩm mốc; người chế biến không đội mũ, đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín. Tại hộ kinh doanh bà Nguyễn Thị Duyên (thôn Phúc Sơn), người kinh doanh cũng không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín.

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Hương Khê kiểm tra, tiêu hủy số thực phẩm không bảo đảm chất lượng. Ảnh: Trí Quân.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hương Khê, công tác quản lý còn gặp khó khăn do hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, phân tán, địa bàn rộng. Bên cạnh đó, một số hộ chưa cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa; năng lực chuyên môn của cán bộ cơ sở cũng cần tiếp tục được nâng cao. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; đồng thời tập huấn, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Thầy Đặng Hữu Tường - Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hà (xã Lộc Hà), cho biết: “Nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn thực phẩm, giúp học sinh nhận diện thực phẩm không an toàn và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở, giáo dục học sinh hình thành thói quen ăn uống lành mạnh. Nhà trường cũng phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh quanh trường chấp hành quy định về an toàn thực phẩm”.

An toàn thực phẩm trước cổng trường cần sự vào cuộc đồng bộ, thường xuyên của chính quyền, ngành chức năng, nhà trường và gia đình. Bởi một món ăn giá vài nghìn đồng có thể đem lại niềm vui nhất thời cho học sinh, nhưng nếu thiếu kiểm soát, cái giá phải trả có thể lớn hơn nhiều. Đừng để những món quà vặt ngọt ngào trở thành nỗi lo dai dẳng của gia đình và nhà trường.