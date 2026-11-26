Huyết áp dao động thất thường

Huyết áp thay đổi theo hoạt động thể chất, cảm xúc, giấc ngủ và thời điểm trong ngày. Tuy nhiên, chỉ số dao động đáng kể qua nhiều ngày hoặc nhiều tuần có thể phản ánh những bất thường trong hoạt động của mạch máu và hệ tuần hoàn.

Những biến động này đôi khi không gây triệu chứng nhưng có thể liên quan đến quá trình lão hóa mạch máu và gia tăng nguy cơ tim mạch. Vì vậy, thay vì chỉ dựa vào một lần đo tại phòng khám, người bệnh nên theo dõi chỉ số huyết áp theo thời gian để nhận biết xu hướng thay đổi.

Huyết áp tăng mạnh vào buổi sáng

Huyết áp thường tăng tự nhiên sau khi thức dậy do cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động. Tuy nhiên, mức tăng quá cao hoặc đột ngột vào buổi sáng có thể liên quan đến nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Theo dõi huyết áp buổi sáng giúp phát hiện những biến động bất thường, từ đó đánh giá tình trạng hoạt động của hệ tim mạch. Người có chỉ số thường xuyên tăng cao vào thời điểm này nên ghi lại kết quả và trao đổi với bác sĩ.

Theo dõi huyết áp thường xuyên giúp phát hiện sớm thay đổi bất thường. Ảnh: Bảo Bảo

Huyết áp không giảm khi ngủ

Ở người khỏe mạnh, huyết áp thường giảm tự nhiên trong lúc ngủ so với ban ngày. Nếu chỉ số vẫn duy trì ở mức cao vào ban đêm, tình trạng này có thể liên quan đến rối loạn điều hòa thần kinh tự chủ hoặc tổn thương động mạch sớm, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Đây là một trong những biến động huyết áp cần chú ý vì thường không biểu hiện rõ ra bên ngoài. Bác sĩ có thể chỉ định đo huyết áp liên tục trong 24 giờ để theo dõi chỉ số khi người bệnh ngủ, từ đó xác định huyết áp có giảm vào ban đêm theo nhịp sinh học bình thường hay không.

Khả năng điều hòa huyết áp suy giảm

Hệ thần kinh tự chủ kiểm soát nhiều chức năng không phụ thuộc ý muốn, trong đó có huyết áp và nhịp tim. Hệ thống này giúp cơ thể thích ứng với những thay đổi của môi trường, hoạt động thể chất hoặc căng thẳng.

Khi khả năng điều chỉnh của hệ thần kinh tự chủ suy giảm, cơ thể có thể phản ứng kém linh hoạt trước những thay đổi này. Đây có thể là dấu hiệu liên quan đến quá trình lão hóa tim mạch. Tuy nhiên, tình trạng không thể được xác định chỉ qua một vài lần đo huyết áp thông thường mà cần được bác sĩ đánh giá.

Để phát hiện sớm những thay đổi, chuyên gia khuyến nghị mọi người nên đo huyết áp thường xuyên tại nhà bằng thiết bị tự động, ghi lại kết quả để theo dõi xu hướng và cung cấp cho bác sĩ khi đi khám. Chất lượng giấc ngủ, chế độ ăn uống, mức độ căng thẳng và hoạt động thể chất cũng cần được quan tâm vì có thể ảnh hưởng đến huyết áp. Khi huyết áp thường xuyên bất thường, người bệnh nên khám để được đánh giá và tư vấn kiểm soát phù hợp.