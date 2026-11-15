Giới trẻ Hà Tĩnh và sức hút từ concert âm nhạc

Hai concert “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” đầu tiên thu hút gần 100.000 khán giả tại TP.HCM; hai đêm diễn tiếp theo dự kiến diễn ra tại vào tháng 12. Ảnh: BTC

Thị trường biểu diễn âm nhạc Việt Nam những năm gần đây ngày càng sôi động với hàng loạt concert, đại nhạc hội quy mô lớn, từ các chương trình quốc tế của BlackPink, Maroon 5, BIGBANG đến những concert nội địa như “Anh trai Say Hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai”, Vfest, Superfest… Sức nóng thị trường tiếp tục được nối dài với các chương trình dự kiến diễn ra cuối năm 2026: “Anh trai vượt ngàn chông gai” trong hai đêm 5-6/12, Kosmik Live Concert 2026 – Homecoming vào ngày 12/12....

Sức hút của concert cho thấy nhu cầu thưởng thức âm nhạc trực tiếp ngày càng lớn, nhất là với giới trẻ. Tại Hà Tĩnh, các concert âm nhạc thu hút nhiều người ở các lứa tuổi, ngành nghề. Với họ, đi concert không chỉ để bắt nhịp trào lưu mà còn là cách thỏa mãn đam mê, làm phong phú đời sống tinh thần.

Chị Võ Thị Kiều Dung (xã Cẩm Xuyên) xem việc tham gia concert là cách nuôi dưỡng đam mê âm nhạc và làm mới đời sống tinh thần.

Với chị Võ Thị Kiều Dung (xã Cẩm Xuyên), việc tham gia các concert âm nhạc không phải là ngẫu hứng nhất thời mà là một kế hoạch giải trí được cân nhắc kỹ lưỡng. Chị từng tham dự nhiều chương trình âm nhạc lớn như concert Đen Vâu, BlackPink, Soobin Hoàng Sơn, G-Dragon, “Anh trai Say Hi”, và tiếp tục lên kế hoạch cho những concert tiếp theo.

Để có được tấm vé ưng ý, chị chủ động theo dõi lịch mở bán, sơ đồ sân khấu, các hạng vé trên kênh chính thức của nghệ sĩ, ban tổ chức hoặc tìm mua từ những người quen, giá vé dao động từ 1 triệu đến vài triệu đồng. “Bản thân tôi luôn dành một khoản thu nhập cho giải trí, nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Điều quan trọng là lựa chọn chương trình có chi phí phù hợp với khả năng tài chính. Với tôi, concert không chỉ là cuộc vui mà còn là nơi để cùng có trải nghiệm, giải tỏa căng thẳng, tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc” - chị Dung chia sẻ.

Là người làm truyền thông, chị còn xem mỗi concert là một cơ hội học hỏi thực tế. Từ cách điều phối khán giả, vận hành âm thanh, ánh sáng đến dàn dựng sân khấu, xây dựng cộng đồng người hâm mộ, tất cả đều mang lại những kinh nghiệm hữu ích cho công việc chuyên môn.

Concert BIGBANG tối 24/10 mang đến không khí cuồng nhiệt, bùng nổ cảm xúc cho hàng chục nghìn người hâm mộ. Ảnh: Quỳnh Phương

Với chị Hoàng Thị Ánh Ngọc (phường Thành Sen), tham dự concert BIGBANG tại Hà Nội là dịp hiện thực hóa mong ước đã ấp ủ nhiều năm, được trực tiếp gặp gỡ thần tượng và sống lại những giai điệu gắn với tuổi trẻ. Chị chi khoảng 5 triệu đồng mua vé, chưa kể chi phí đi lại, ăn ở và các khoản phát sinh. Tuy nhiên, với chị, điều đáng quan tâm không phải là khoản tiền nhiều hay ít, mà là bản thân có thực sự yêu thích và đủ khả năng chi trả cho trải nghiệm ấy hay không.

“Với tôi, mỗi người có quyền lựa chọn cách tận hưởng cuộc sống theo sở thích và điều kiện của mình. Khi đã chủ động về tài chính, có kế hoạch chi tiêu phù hợp thì việc dành tiền cho một trải nghiệm mình yêu thích cũng là cách tự thưởng cho bản thân sau những nỗ lực trong công việc, cuộc sống” - chị Ngọc chia sẻ.

Được trực tiếp hòa mình vào không gian âm nhạc của thần tượng trong nhóm BIGBANG là trải nghiệm đáng nhớ đối với chị Hoàng Thị Ánh Ngọc (phường Thành Sen). Ảnh: NVCC

Theo tìm hiểu, giá vé concert tại Việt Nam khá đa dạng, tùy quy mô, nghệ sĩ và vị trí chỗ ngồi. Sức hút của những đêm nhạc lớn khiến không ít bạn trẻ Hà Tĩnh thoả mãn đam mê. Điều gì khiến người trẻ sẵn sàng bỏ ra khoản tiền không nhỏ, thậm chí di chuyển hàng trăm cây số chỉ để tham dự một đêm nhạc? Sức hút ấy không chỉ đến từ thần tượng hay những bản hit quen thuộc, mà còn từ trải nghiệm trực tiếp khó thay thế trên không gian số: được gặp nghệ sĩ, hòa mình vào những màn trình diễn sống động, cùng hàng nghìn khán giả "bung xoã" trên sân khấu. Với nhiều người, niềm vui còn bắt đầu từ trước giờ diễn như chuẩn bị trang phục, quà tặng và tham gia các hoạt động của cộng đồng người hâm mộ.

Không dừng lại ở một hình thức giải trí, sức hút của concert còn phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu giải trí của một bộ phận giới trẻ. Bên cạnh học tập, lập nghiệp và tích lũy vật chất, họ ngày càng quan tâm đến đời sống tinh thần, dành thời gian và nguồn lực để trải nghiệm, tận hưởng thành quả lao động. Những chuyến "đi xem concert", vì thế không đơn thuần là chạy theo trào lưu, mà còn thể hiện lối sống năng động, cởi mở và mong muốn làm phong phú trải nghiệm cá nhân.

Bạn Đinh Thị Mỹ Duyên và Nguyễn Thị Cẩm Tuyến (phường Thành Sen) chia sẻ rằng, chuyến đi đến Hưng Yên dự concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” vào ngày 5 và 6/12 tới đây là cuộc hẹn đã được cả nhóm mong chờ, chuẩn bị từ sớm. Từ việc săn vé, tính toán kinh phí đến sắp xếp lịch trình, mỗi khâu chuẩn bị đều có niềm háo hức của những người bạn cùng chung sở thích, lưu giữ một phần thanh xuân bên những người bạn thân thiết.

Bạn Đinh Thị Mỹ Duyên (áo trắng) và Nguyễn Thị Cẩm Tuyến háo hức đặt vé cho chuyến đi xem concert sắp tới.

Ở góc độ phụ huynh, anh Phan Văn Nam (phường Trần Phú) cho rằng, việc con trẻ có sở thích tham gia các concert là nhu cầu giải trí chính đáng. Gia đình anh có hai con gái cùng yêu thích hoạt động này. "Tôi nghĩ rằng cha mẹ không nên áp đặt hay phủ nhận đam mê của con, mà cần đồng hành, định hướng để các con biết lựa chọn chương trình phù hợp, cân đối chi tiêu và không để sở thích ảnh hưởng đến học tập, công việc cũng như trách nhiệm với gia đình" - anh Nam cho hay.

Sức hút của những đêm nhạc cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều, nhất là khi nhiều bạn trẻ sẵn sàng chi hàng triệu đồng cho một tấm vé cùng các khoản đi lại, ăn ở. Đáng nói, đôi khi niềm vui ấy không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức âm nhạc mà còn bị cuốn vào tâm lý thể hiện độ chịu chơi, chạy theo những bức ảnh hay sự chú ý trên mạng xã hội. Khi trải nghiệm trở thành cuộc đua hình thức, những áp lực chi tiêu không cần thiết cũng dễ nảy sinh.

Dẫu vậy, cũng không nên chỉ nhìn nhận một chuyến đi qua số tiền bỏ ra. Khi có sự chuẩn bị và cân đối phù hợp, việc dành một phần thu nhập để theo đuổi sở thích, tìm niềm vui hay tự thưởng cho mình sau những ngày làm việc vất vả là điều chính đáng. Điều quan trọng là biết cân đối giữa sở thích và điều kiện của bản thân, mỗi cuộc vui sẽ thêm trọn vẹn và những đam mê cũng được nuôi dưỡng theo cách ý nghĩa nhất.