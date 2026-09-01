Khi người trẻ bày tỏ tình yêu Tổ quốc

Với chị Ngô Thị Hiếu (trú xã Mai Phụ), việc lan tỏa những câu chuyện về quê hương đến với người trẻ cũng là một cách thể hiện tình yêu đất nước. Từ kênh TikTok “Hiếu ở Hà Tịnh”, chị chia sẻ những video về cảnh đẹp, văn hóa và các địa chỉ đỏ trên địa bàn. Cách kể ngắn gọn, gần gũi cùng hình ảnh thực tế giúp những câu chuyện lịch sử, văn hoá trở nên dễ tiếp cận hơn với thế hệ trẻ.

﻿ Chị Hiếu thường xuyên chia sẻ những video về cảnh đẹp, văn hóa và các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh.

Chị Ngô Thị Hiếu chia sẻ: “Tôi nghĩ người trẻ hôm nay có nhiều cách để thể hiện tình yêu quê hương. Với tôi, đó là dùng chính nền tảng TikTok để lan tỏa những điều đẹp đẽ về Hà Tĩnh, để các bạn trẻ biết quê hương mình có những câu chuyện, những con người và những giá trị đáng tự hào. Khi hiểu hơn về lịch sử, tôi tin mỗi người sẽ thêm trân trọng và có ý thức gìn giữ những giá trị ấy”.

Đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đồng loạt thay ảnh đại diện Facebook với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Những ngày này, nhiều đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh đã đồng loạt thay ảnh đại diện Facebook với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân ngày lễ Quốc khánh 2/9. Đây là một trong những điểm nhấn của chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam phát động, được triển khai rộng khắp trong tuổi trẻ cả nước. Tại Hà Tĩnh, bộ nhận diện với sắc đỏ và dòng chữ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được nhiều đoàn viên, thanh niên sử dụng trên trang cá nhân, tạo nên những hình ảnh đồng nhất, nổi bật trên không gian mạng trong dịp Quốc khánh.

Anh Đinh Tuấn Dũng - Bí thư Đoàn xã Hương Sơn chia sẻ: “Đoàn xã đã thông tin để đoàn viên biết và hưởng ứng chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều bạn đã thay ảnh đại diện và chia sẻ hình ảnh với tinh thần rất hào hứng. Tôi nghĩ đây là cách thể hiện tình cảm với Tổ quốc khá gần gũi với người trẻ hiện nay, khi mỗi trang cá nhân đều có thể trở thành một nơi lan tỏa không khí của ngày Quốc khánh”.

Tình yêu nước của giới trẻ còn được thể hiện qua những lựa chọn giải trí gần gũi, gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc.

Nhiều khán giả trẻ cùng người thân đã tới rạp để xem phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” trong dịp Quốc khánh 2/9.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chị Nguyễn Mai Anh (trú phường Thành Sen) cùng gia đình lựa chọn phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” để thưởng thức tại rạp CGV Vincom Hà Tĩnh. Không khai thác đề tài chiến tranh bằng những hình ảnh khốc liệt, phim tiếp cận câu chuyện hòa bình từ những điều gần gũi của đời sống.

Chị Nguyễn Mai Anh cho hay: “Sau khi xem phim, tôi càng trân trọng hơn những ngày được sống, học tập và ở bên gia đình trong một đất nước hòa bình. Tôi mong các bạn trẻ sẽ dành thời gian đến rạp để xem những phim như thế này, qua đó hiểu hơn về giá trị của hòa bình, về những gì thế hệ cha anh đã vun đắp và biết trân trọng cuộc sống hôm nay. Từ những cảm nhận đó, mỗi người có thể lan tỏa tinh thần yêu nước bằng những hành động gần gũi, thiết thực trong đời sống”.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh: Báo Nhân Dân).

Nếu điện ảnh mang đến cho người trẻ những suy ngẫm về giá trị của hòa bình qua từng câu chuyện thì âm nhạc lại tạo nên sự kết nối mạnh mẽ bằng những cảm xúc trực tiếp. Với chị Phan Thị Trà My (quê xã Hương Sơn, hiện sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh), một trong những trải nghiệm đáng nhớ trong dịp Quốc khánh năm nay là được hòa mình vào chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” diễn ra ngày 23/8. Chương trình do Báo Nhân Dân và UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện đã thu hút hàng chục nghìn khán giả tới tham dự, trong đó phần nhiều là các bạn trẻ.

Dù thời tiết mưa lớn song chị Trà My cùng nhiều bạn trẻ khác vẫn nán lại chương trình “Tổ quốc trong tim” đến những phút cuối. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Trà My bày tỏ: “Tôi nghĩ mỗi người trẻ đều có thể chọn cho mình một cách để thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Với tôi, được trực tiếp có mặt ở chương trình “Tổ quốc trong tim”, cùng mọi người hát những bài hát về đất nước và hòa vào không khí tự hào đã là một cách rất ý nghĩa. Dù trời mưa, tôi vẫn ở lại đến cuối chương trình, bởi đó là dịp để tôi cảm nhận rõ hơn tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người”.

Sự phát triển của công nghệ đang mở rộng không gian để người trẻ kết nối, chia sẻ và bày tỏ tình cảm với quê hương, đất nước. Nhưng cùng với khả năng lan tỏa ấy là yêu cầu về bản lĩnh và trách nhiệm, bởi mỗi thông tin được tiếp nhận, chia sẻ trên mạng xã hội đều có thể tạo ra những tác động nhất định. Trong dòng chảy thông tin ấy, người trẻ cần tỉnh táo trước tin giả, thông tin sai lệch, những nội dung xuyên tạc hoặc cố tình kích động, chia rẽ, biết kiểm chứng trước khi chia sẻ thông tin. Khi tình yêu Tổ quốc được đặt cùng sự hiểu biết, niềm tự hào và trách nhiệm, công nghệ sẽ không chỉ là phương tiện để người trẻ bày tỏ cảm xúc mà còn trở thành một không gian để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần kết nối thế hệ trẻ với quê hương, đất nước.