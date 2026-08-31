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Tôi kể chuyện từ những bông hoa
Tác giả: Nguyễn Liễu - Ngọc Thắng
31/08/2026 14:00
Tôi là Nguyễn Minh Nhật (SN 1994, ở phường Thành Sen), hiện là chủ tiệm hoa By KiMN. Sau 6 năm gắn bó với nghề, tôi bắt đầu tổ chức các workshop nhỏ để chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm và niềm yêu thích với nghệ thuật cắm hoa.
Tôi đến với nghề này khá tự nhiên, bắt đầu từ việc thích ngắm và tìm hiểu các loại hoa. Mỗi khi thấy một bình hoa được sắp đặt đẹp, tôi lại chú ý cách phối màu, chọn cành và tạo dáng. Những điều nhỏ ấy dần thôi thúc tôi tự học, tự làm và gắn bó với nghề lúc nào không hay.
Những kỹ năng cắm hoa đầu tiên tôi học được là từ các video trên mạng và qua bạn bè. Tôi quan sát cách xử lý từng loại hoa, ghi nhớ rồi tự thực hành. Mỗi khi sản phẩm chưa như mong muốn, tôi lại tìm nguyên nhân để rút kinh nghiệm cho những lần sau đó.
Trong quá trình gắn bó với nghề, tôi nhận thấy nhiều người yêu hoa nhưng chưa có điều kiện tìm hiểu và thực hành. Từ đó, tôi ấp ủ việc tổ chức các workshop nhỏ để chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy được.
Lấy cảm hứng từ Tết Trung thu, tôi tổ chức workshop làm đèn hoa với khung ngôi sao 5 cánh. Từ khung, tôi hướng dẫn mọi người sắp xếp hoa tươi để tạo nên những sản phẩm mang không khí Trung thu.
Chiếc đèn ngôi sao không chỉ gợi nhớ không khí Trung thu mà còn gắn với những ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Khi kết hợp khung đèn với hoa tươi, tôi muốn giữ lại hình ảnh quen thuộc ấy theo một cách mới, để người tham gia cảm nhận được không khí ngày hội.
Tôi hướng dẫn những thao tác cơ bản, còn cách phối màu và sắp xếp hoa mỗi người tự lựa chọn theo sở thích.
Với người mới, những thao tác đầu tiên có thể còn vụng về. Tôi thường hướng dẫn từng bước và khuyến khích mọi người mạnh dạn thử, thay vì quá chú ý đến việc sản phẩm phải giống một mẫu có sẵn.
Tôi không thu phí hướng dẫn tại các workshop. Người tham gia chỉ thanh toán phần hoa tươi và nguyên vật liệu sử dụng cho sản phẩm. Tôi muốn hoạt động này giữ được sự gần gũi, để những người yêu hoa có thể dễ dàng tham gia.
Nguyễn Xuân Thục Nguyên (SN 2004, phường Thành Sen) là một trong những người tham gia workshop lần này. Dù mới lần đầu trải nghiệm cắm hoa nghệ thuật, tôi đánh giá cao sự chủ động của em trong cách lựa chọn màu sắc, sắp xếp bố cục và xử lý từng cành hoa.
Tùy từng loại, tôi điều chỉnh màu sắc, uốn và tạo dáng từng cánh để hoa có hình thức phù hợp với tổng thể. Những thao tác nhỏ nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ giúp sản phẩm sau khi hoàn thiện có điểm nhấn riêng.
Công việc tại tiệm hoa By KiMN không chỉ có những workshop trải nghiệm. Tôi còn nhận các đơn hoa theo yêu cầu, hoa cưới và trang trí cho các sự kiện... Qua những buổi gặp gỡ và trải nghiệm cùng hoa, tôi mong mọi người hiểu hơn về cách mình làm nghề, từ đó có thêm sự tin tưởng và gắn bó với tiệm.
“Làm hoa phải biết nâng niu, cẩn thận và tỉ mỉ” là điều tôi luôn nhắc học viên trong mỗi buổi hướng dẫn.
Với các em nhỏ, tôi không đặt nặng yêu cầu về kỹ thuật hay sự hoàn hảo của sản phẩm. Điều tôi mong muốn là qua mỗi lần chạm vào cành hoa, các em hiểu hơn về vẻ đẹp, ý nghĩa của từng loài và biết trân trọng, nâng niu những bông hoa quanh mình.
Tôi dự định xây dựng một không gian trải nghiệm cắm hoa tại Hà Tĩnh. Tôi mong nơi đây không chỉ dành cho những người đã biết về hoa mà cả những ai muốn thử sức với công việc này từ những bước đầu tiên.
Sáu năm gắn bó với hoa, tôi nhận ra điều níu mình ở lại với nghề không chỉ là vẻ đẹp của những cành hoa, mà còn là những câu chuyện được tạo nên từ đó. Một bình hoa, một chiếc đèn ngôi sao hay khoảnh khắc ai đó lần đầu tự tay hoàn thiện sản phẩm đều mang một cảm xúc riêng.
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