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Giới trẻ Hà Tĩnh hào hứng chụp ảnh Trung thu sớm

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung thu, song nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đã rộn ràng tìm đến các địa điểm trang trí để lưu lại những bộ ảnh.

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Thời điểm này, tại Chạm Cafe (phường Thành Sen), không gian Trung thu đã được trang hoàng với đèn lồng, quạt giấy cùng nhiều tiểu cảnh mang màu sắc truyền thống. Cách bài trí hài hòa với bàn ghế, cây xanh tạo nên nhiều góc chụp trẻ trung, thu hút các bạn trẻ tìm đến check-in, lưu giữ những khoảnh khắc mùa trăng.
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Nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục, phụ kiện có màu sắc phù hợp với không khí trung thu để tạo điểm nhấn cho những bức ảnh. Những bộ đồ trẻ trung cùng cách tạo dáng tự nhiên giúp các bạn lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè.
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Chị Nguyễn Thị Minh Thư (xã Thạch Khê) cho biết: “Tôi thấy bạn bè chia sẻ nhiều bộ ảnh trung thu chụp ở các quán cà phê nên cũng muốn đến thử. Khi đến Chạm Cafe, tôi thấy quán trang trí đẹp nên tôi cùng bạn bè vừa uống cà phê, vừa chụp ảnh lưu niệm. Tôi cũng đã chụp được khá nhiều bức ảnh ưng ý đẹp để lưu lại trong mùa Trung thu này”.
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Còn tại quán Maay Coffee (phường Thành Sen), không gian được bày trí bắt mắt, vừa tạo điểm nhấn riêng cho quán, vừa đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, check-in của khách hàng.
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“Chúng tôi muốn khách hàng khi đến quán không chỉ thưởng thức đồ uống mà còn có một trải nghiệm trọn vẹn với không gian. Vào mỗi mùa, mỗi dịp lễ, quán đều có những concept trang trí riêng. Thời điểm này, các góc trong quán được trang trí theo không khí trung thu, tạo thêm nhiều không gian để khách chụp ảnh, vui chơi. Bên cạnh việc trang trí, quán cũng chuẩn bị thêm các dịch vụ như makeup, cho thuê trang phục và hỗ trợ thợ chụp ảnh” - chị Phạm Thị Huyền Trang, chủ quán Maay Coffee chi sẻ.
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Cùng với các quán cà phê, các studio trên địa bàn cũng bắt đầu nhận chụp ảnh theo các concept trung thu được chuẩn bị riêng. Bối cảnh, đạo cụ và ánh sáng được đầu tư, sắp đặt phù hợp với từng ý tưởng, giúp khách hàng có những bộ ảnh mang màu sắc mùa trăng và dấu ấn riêng.
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Chị Lê Thị Ngọc Huyền - chủ của Lux Studio (phường Thành Sen) cho biết thêm: “Để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh mùa trung thu năm nay, Lux Studio đã đầu tư các concept phong phú từ phong cách truyền thống đến các concept hiện đại, phù hợp cho cá nhân, gia đình. Mức giá mỗi bộ ảnh dao động khoảng từ 1- 2 triệu đồng tùy thuộc vào từng gói dịch vụ".
Video: Giới trẻ Hà Tĩnh háo hức chụp ảnh trung thu sớm.

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Tags:

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Chủ đề Tết Trung thu

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