Giới trẻ Hà Tĩnh hào hứng chụp ảnh Trung thu sớm

Người trẻ viết tiếp khát vọng từ ký ức chiến tranh 25/07/2026 10:31 Những bức ảnh đã ngả màu, những tấm huân chương cũ hay lời kể của các thương, bệnh binh đang trở thành những bài học giúp người trẻ Hà Tĩnh hiểu hơn giá trị của hòa bình, từ đó bồi đắp trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Tôi viết tiếp tuổi trẻ sau biến cố 24/07/2026 14:00 Tai nạn bất ngờ khiến cuộc đời anh Đào Sỹ Hải (SN 1998, xã Can Lộc, Hà Tĩnh) bước sang một ngã rẽ khác. Không đầu hàng nghịch cảnh, anh kiên trì phục hồi chức năng, rồi từng bước viết tiếp ước mơ bằng những buổi livestream giới thiệu đặc sản quê hương và lan tỏa câu chuyện vượt lên số phận của chính mình.

Chuyện những người trẻ Hà Tĩnh trở về quê lập nghiệp 23/07/2026 15:19 Nhiều người trẻ Hà Tĩnh đã lựa chọn trở về quê hương lập nghiệp, mang theo kinh nghiệm, tư duy mới để xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả và góp phần tạo sức sống mới cho vùng quê.

Khi tri thức trở thành "trang sức" của phụ nữ thế hệ mới 20/07/2026 14:55 Không chỉ là chìa khóa mở ra cơ hội nghề nghiệp, tri thức đang trở thành chìa khóa thành công, giúp nhiều phụ nữ trẻ Hà Tĩnh tự tin khẳng định mình và thích ứng với những đổi thay của thời đại.

Giữa áp lực thành công, người trẻ Hà Tĩnh chọn gì cho mình? 18/07/2026 09:11 Không chỉ đối mặt với áp lực cơm áo, công việc, nhiều người trẻ Hà Tĩnh còn chịu những áp lực vô hình từ mạng xã hội, kỳ vọng thành công và sự so sánh trong cuộc sống hiện đại.

Khi người trẻ Hà Tĩnh "viral" lịch sử quê hương 16/07/2026 09:00 Nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh đang lựa chọn nền tảng số để kể lại những câu chuyện về di tích, danh nhân và truyền thống quê hương, mở ra cách tiếp cận mới đối với các giá trị lịch sử - văn hóa.

Tôi chọn sống "3 cuộc đời" ở tuổi 20 11/07/2026 12:01 Không chỉ miệt mài trên giảng đường y, em Nguyễn Nhật Trà My (20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh) còn năng nổ với công tác đoàn ở địa phương và dành nhiều thời gian truyền dạy dân ca ví, giặm cho thế hệ trẻ.

Tôi "rẽ lối" theo nghề làm bánh 10/07/2026 14:00 Rời bỏ công việc văn phòng để bắt đầu lại với nghề làm bánh, chị Bùi Thị Cẩm Tú (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã dành nhiều năm miệt mài học hỏi, nhận không ít thất bại để theo đuổi đam mê.

Giới trẻ thích thú check-in tại "làng bích họa" Cửa Nhượng 05/07/2026 14:11 Những bức bích họa rực rỡ sắc màu tại thôn Hải Nam (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) trở thành điểm đến mới, thu hút nhiều bạn trẻ và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Hội chứng "não cá vàng" sau những cú lướt màn hình 28/06/2026 14:49 Minh Anh ngồi trước màn hình máy tính từ 9h sáng, bài viết cần hoàn thành chỉ dài 500 chữ, lẽ ra mất một tiếng nhưng đến 5h chiều vẫn chưa xong đoạn mở đầu.

Người trẻ Hà Tĩnh định nghĩa hạnh phúc gia đình 26/06/2026 16:30 Với nhiều người trẻ Hà Tĩnh, hạnh phúc gia đình không được đo đếm bằng những điều lớn lao hay vật chất đủ đầy mà được vun đắp từ sự hiện diện, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi thành viên trong cuộc sống thường ngày.

"Phát điên" khi không có điện thoại 26/06/2026 08:59 Trên đường đến gặp đối tác, Hoàng đột ngột phanh xe, quay ngược gần 12 km về nhà khi phát hiện điện thoại không có trong túi.

Gen Z Hà Tĩnh bắt nhịp xu hướng “đa nguồn thu” 23/06/2026 14:11 Trước bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, thị trường lao động biến đổi nhanh, người trẻ Hà Tĩnh chủ động lựa chọn làm cùng lúc nhiều công việc để vừa tăng thu nhập, vừa tích lũy kỹ năng.

Lớp học MC nhí: Nơi gieo mầm tự tin cho trẻ em 20/06/2026 10:30 Dịp hè, các lớp MC nhí tại Hà Tĩnh thu hút đông đảo phụ huynh đăng ký cho con theo học. Đây là môi trường giúp trẻ tự tin trước đám đông, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ứng xử.

Cơ thể kiệt sức, ngón tay vẫn vuốt màn hình đến rạng sáng 11/06/2026 09:00 Phòng trọ của Nguyễn Nam, 28 tuổi, lập trình viên tại TP HCM, chìm trong bóng tối lúc nửa đêm trừ vệt ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại chiếu vào gương mặt hốc hác.

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ từ khóa tu mùa hè 10/06/2026 14:07 Khóa tu mùa hè tại nhiều ngôi chùa ở Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến ý nghĩa của thanh thiếu nhi trong dịp nghỉ hè, góp phần bồi đắp kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp.

Digital Detox: Khi giới trẻ "thoát ly" khỏi thế giới số 30/05/2026 16:42 Với nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh, hành trình "thoát ly" khỏi thế giới số đang góp phần giúp họ nâng cao sức khỏe tinh thần và tạo ra một cuộc sống cân bằng hơn.

Người trẻ thay đổi thói quen, dịch vụ đô thị chuyển mình 25/05/2026 05:20 Trước những thay đổi trong nhu cầu sinh hoạt của người trẻ, nhiều quán cà phê, cửa hàng tiện lợi ở Hà Tĩnh đang chủ động đổi mới, góp phần tạo diện mạo đô thị năng động, văn minh.

Thói quen khiến tim "xuống cấp" sớm ở người trẻ 22/05/2026 11:30 Ít vận động, thức khuya, uống rượu bia hay ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, kể cả ở người trẻ tuổi.

Mẫu nhí Hà Tĩnh tỏa sáng trên sàn diễn catwalk 21/05/2026 18:02 Với gương mặt sáng, phong thái tự tin và niềm đam mê nghệ thuật từ sớm, Khâu Vân Kỳ – cô học trò nhỏ đến từ Hà Tĩnh đang từng bước ghi dấu ấn trên sàn diễn thời trang thiếu nhi.

WHO cảnh báo 'khủng hoảng thiếu vận động' ở giới trẻ Việt Nam 17/05/2026 07:26 Việt Nam ghi nhận 87% thanh thiếu niên chưa đạt mức vận động thể chất theo khuyến nghị, gây lo ngại về các bệnh béo phì, tim mạch và các vấn đề sức khỏe tâm thần trong tương lai.

Vì sao khám sức khỏe tiền hôn nhân chưa được người trẻ quan tâm? 14/05/2026 07:47 Tại Hà Tĩnh, nhiều người trẻ vẫn chưa chú trọng khám sức khỏe tiền hôn nhân vì tâm lý e ngại cùng sự chủ quan. Điều này khiến không ít bệnh lý chỉ được phát hiện sau kết hôn, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và hạnh phúc gia đình.

Người trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội việc làm từ không gian số 13/05/2026 10:21 Trong thời đại số, chỉ với một chiếc điện thoại hoặc máy tính kết nối internet, nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh đã tạo nguồn thu nhập, mở ra cơ hội việc làm tiềm năng trên nền tảng số.

Từ tiện ích đến lệ thuộc, mặt trái của thói quen gọi shipper 10/05/2026 12:29 Trong nhịp sống đô thị Hà Tĩnh, shipper mang lại nhiều thuận lợi, nhưng khi việc gì cũng sử dụng tiện ích này thì ranh giới giữa tiện ích và lệ thuộc liệu có mong manh?

“Chữa lành” online và những hệ lụy khó lường 07/05/2026 09:00 Nhiều người trẻ ở Hà Tĩnh đang giao phó sức khỏe tinh thần cho mạng xã hội. Chỉ với vài cú nhấp chuột, họ dễ dàng tiếp cận hàng loạt nội dung tư vấn tâm lý, “chữa lành” online, nhưng đằng sau những lời an ủi ấy là không ít rủi ro và hệ lụy lâu dài.

4 cách giúp bạn quay lại với công việc sau kỳ nghỉ lễ 04/05/2026 05:07 Dư âm của kỳ nghỉ lễ dài ngày có thể khiến nhiều người chưa muốn quay trở lại công việc thường ngày. Muốn bắt nhịp với công việc, hãy xây dựng 4 cách dưới đây.

Không gian workshop sáng tạo ở Hà Tĩnh 30/04/2026 09:12 Không chỉ là hoạt động giải trí, các workshop sáng tạo tại Hà Tĩnh đang thu hút đông đảo người trẻ và thiếu nhi, mang đến không gian để mỗi người tự tay tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng.

Locket là gì, vì sao giới trẻ Hà Tĩnh hào hứng đến vậy? 29/04/2026 09:00 Locket thu hút giới trẻ Hà Tĩnh nhờ kết nối riêng tư, sống thật và tạo động lực học tập. Tuy nhiên, ứng dụng cũng tiềm ẩn nguy cơ lệ thuộc mạng xã hội nếu sử dụng thiếu cân bằng.

Khi gen Z chọn dấn thân và phụng sự 26/04/2026 14:05 Thế hệ gen Z Hà Tĩnh đang cụ thể hóa trách nhiệm của mình bằng những phần việc thiết thực, thể hiện khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.