Người trẻ Hà Tĩnh cần làm gì để chạm tới giấc mơ an cư?

Tuổi trẻ thường gắn với những dự định cho tương lai: một công việc ổn định, một khoản tiền tích lũy, một gia đình nhỏ và với nhiều người là một mái nhà của riêng mình. Thế nhưng, từ mong muốn đến hiện thực là cả một hành trình dài, nhất là khi bài toán tài chính ngày càng trở thành áp lực với không ít người trẻ trên con đường tìm kiếm chốn an cư.

Với anh Lê Văn Tài (28 tuổi, xã Lộc Hà), sở hữu một căn nhà vẫn là mục tiêu, nhưng không là điều anh phải hoàn thành bằng mọi giá ở thời điểm hiện tại. Thay vì dồn phần lớn thu nhập để mua nhà ngay, anh lựa chọn tích lũy từng bước và thuê nơi ở phù hợp với nhu cầu cuộc sống, gần nơi làm việc để giữ sự chủ động về tài chính.

Anh Tài lựa chọn thuê nhà để tích luỹ và cân đối với các nhu cầu trong cuộc sống hiện tại.

Anh Tài cho biết: "Mỗi tháng, một phần thu nhập được tôi dành cho tích lũy. Khoản tiền còn lại được cân đối cho cuộc sống hiện tại, thay vì phải dành một phần cố định để trả khoản vay mua nhà trong nhiều năm".

Nếu với anh Tài, việc mua nhà có thể chờ thêm để ưu tiên tích lũy thì với những gia đình đã có con nhỏ, câu chuyện lại khác. Khi nhu cầu về một mái nhà ổn định gắn với việc chăm sóc con cái và xây dựng cuộc sống lâu dài, quyết định an cư trở nên cấp thiết hơn, dù khả năng tài chính vẫn còn nhiều trăn trở.



Chị Nguyễn Khánh Linh (26 tuổi) và chồng hiện thuê một căn nhà nhỏ tại phường Thành Sen, vừa làm nơi ở, vừa kinh doanh bánh mì. Từ khi có con, mong muốn có một mái nhà riêng càng trở nên rõ ràng hơn.

“Khi còn trẻ và sống một mình thì mình có thể linh hoạt hơn, ở đâu cũng được. Nhưng khi lập gia đình, đặc biệt khi có con, nếu phải thay đổi chỗ ở nhiều lần thì rất bất tiện, nhất là khi con còn nhỏ. Mua nhà là một quyết định lớn và gia đình tôi cũng phải tính toán rất kỹ về khả năng tài chính”, chị Linh chia sẻ.

Để sở hữu một căn nhà phù hợp vẫn là bài toán cần được gia đình chị Linh tính toán thận trọng.

Giữa những trăn trở ấy, nhà ở xã hội đang trở thành lựa chọn được nhiều người trẻ quan tâm, mở ra cơ hội sở hữu nơi ở với mức chi phí phù hợp hơn khả năng tài chính.

Anh Nguyễn Trọng Hiếu (27 tuổi, ở xã Cẩm Xuyên) cũng là một trong số người trẻ lựa chọn quyết định nắm lấy cơ hội mua nhà ở xã hội, dù biết để sở hữu căn hộ, gia đình sẽ phải vay và trả nợ trong nhiều năm. Đây là quyết định lớn nhưng cũng là bước đi được anh cân nhắc từ lâu để có một nơi ở ổn định và chủ động hơn cho cuộc sống phía trước.

Các dự án nhà ở xã hội đang được triển khai tại Hà Tĩnh mở ra cơ hội an cư cho người trẻ.

Mỗi người, tuỳ hoàn cảnh cụ thể của mình mà có những lựa chọn khác nhau nhưng rõ ràng, giấc mơ an cư luôn đi cùng những phép tính tài chính. Và không có lựa chọn nào hoàn toàn nhẹ nhàng.

Anh Hiếu biến những áp lực khi mua nhà trở thành động lực để tiếp tục cố gắng trong công việc.

Theo Thạc sĩ Kinh tế Lê Thị Thu, giảng viên Khoa Kinh tế – Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh, quyết định mua nhà của người trẻ không nên chỉ dựa vào mong muốn sở hữu tài sản. Điều quan trọng là cân nhắc đồng thời ba yếu tố: khả năng tài chính, sự ổn định của công việc và kế hoạch sống dài hạn. An cư không đồng nghĩa với việc phải sở hữu một căn nhà càng sớm càng tốt, mà là có được nơi ở ổn định trong điều kiện phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người.

Người trẻ cần xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng để hiện thực hoá giấc mơ an cư.

Giấc mơ an cư vì thế không chỉ được đo bằng việc bao nhiêu tuổi có nhà hay có đất. Điều quan trọng hơn là mỗi người trẻ có một kế hoạch tài chính đủ an toàn, một nơi ở phù hợp và sự chủ động để xây dựng cuộc sống theo lựa chọn của mình.

Bởi một mái nhà chỉ thực sự trở thành nơi an cư khi mang lại cảm giác ổn định, thay vì biến những năm tháng tuổi trẻ thành cuộc chạy đua với áp lực tài chính. Và có lẽ, mỗi người trẻ sẽ có một hành trình, một lựa chọn và một thời điểm khác nhau để tìm được nơi mình gọi là “nhà”.