Người trẻ Hà Tĩnh bỏ phố về quê: Tìm cơ hội mới trên quê hương

Năm 2019, sau khi tốt nghiệp đại học, chị Trần Huyền Trang (SN 1999, phường Thành Sen) rời TP Hồ Chí Minh trở về Hà Tĩnh tìm việc. Thay vì tiếp tục theo đuổi những cơ hội ở đô thị lớn, chị học thêm marketing rồi cùng bạn bè thành lập tổ hợp truyền thông chuyên cung cấp giải pháp nội dung số cho các hộ kinh doanh địa phương.

Chị Huyền Trang hiện đang điều hành một đơn vị truyền thông tại Hà Tĩnh.

Trong bối cảnh thị trường truyền thông số ở Hà Tĩnh còn khá mới, lựa chọn ấy nhanh chóng mang lại kết quả. Các hợp đồng ngày càng nhiều giúp chị từng bước khẳng định chỗ đứng.



"Khi mình khởi nghiệp, thị trường nội dung số ở Hà Tĩnh vẫn còn khá mới mẻ. Mình xem đó là tiềm năng để tạo dấu ấn riêng. Những giá trị đội ngũ mang lại cho khách hàng hôm nay chính là câu trả lời rõ nhất cho quyết định trở về quê lập nghiệp", chị Huyền Trang chia sẻ.

Khác với sự chủ động trở về để khởi nghiệp của Huyền Trang, chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh (SN 2002, xã Cẩm Lạc) lại thay đổi lựa chọn sau những trải nghiệm xa nhà. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Huế và thực tập tại Phú Quốc (nay thuộc tỉnh An Giang), Quỳnh Anh từng nghĩ sẽ ở lại một đô thị lớn để phát triển sự nghiệp. Nhưng cuối cùng, chị chọn trở về Hà Tĩnh.

"Ở quê mình được gần gia đình. Thu nhập tuy không cao bằng nhưng phù hợp với mức sống nên áp lực tài chính cũng nhẹ hơn rất nhiều", chị Quỳnh Anh cho biết.



Sau thời gian thực tập, Quỳnh Anh quyết định trở về quê hương Hà Tĩnh để làm việc.

Những lựa chọn như vậy không còn là cá biệt. Nếu trước đây khoảng cách về cơ hội việc làm giữa đô thị lớn và các tỉnh khá lớn, thì sự phát triển của công nghệ số, Internet và mạng xã hội đang làm khoảng cách ấy thu hẹp đáng kể. Trong khi chi phí sinh hoạt tại các thành phố ngày càng đắt đỏ, nhiều địa phương lại đang tạo thêm việc làm, mở ra cơ hội cho người lao động thông qua chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp và chính sách thu hút nhân lực.

Chỉ tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2026, hơn 1.700 lao động Hà Tĩnh đã hồi hương và tìm được việc làm ngay tại địa phương, cho thấy thị trường lao động tại chỗ đang mở ra nhiều cơ hội hơn trước.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, sự dịch chuyển này phản ánh sự thay đổi trong tư duy nghề nghiệp của lao động trẻ. Cùng với sự phát triển của tỉnh và các chính sách thu hút nhân lực, người trẻ có thêm cơ hội việc làm vừa đem lại thu nhập, vừa được ở gần gia đình.

Nhưng không phải cuộc trở về nào cũng có cái kết thuận lợi.

Tốt nghiệp Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội), chị Bùi Thị Phương Thảo (SN 1999, phường Thành Sen) từng chọn ở lại Hà Nội làm việc. Đến năm 2024, chị quyết định trở về quê và chuyển sang kinh doanh hoa tươi. Quyết định rời công việc văn phòng ổn định khiến chị đối mặt với không ít sự phản đối, kể cả từ gia đình.

Chị Phương Thảo từ bỏ công việc văn phòng ổn định để khởi nghiệp.

"May mắn là tôi luôn có chồng và anh em động viên. Những kiến thức truyền thông học được cũng trở thành lợi thế rất lớn cho việc kinh doanh hiện nay", chị Phương Thảo chia sẻ.

Không chỉ áp lực dư luận, rào cản về kinh nghiệm và sự khốc liệt của thị trường cũng là phép thử lớn.

Sau khi tốt nghiệp loại ưu Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, anh Lê Sỹ Lưu (SN 2002, xã Tùng Lộc) từng trở về quê khởi nghiệp với các sản phẩm trà và bột rau địa phương. Tuy nhiên, sự cạnh tranh cùng biến động mùa vụ khiến mô hình phải tạm dừng. Lưu quyết định quay lại Hà Nội học thêm về AI, marketing và sáng tạo nội dung số để tích lũy năng lực cho lần trở lại tiếp theo.

Anh Lê Sỹ Lưu trong quá trình khởi nghiệp với các sản phẩm nông sản địa phương trước khi quyết định học thêm để trở lại với hành trình mới.



Những câu chuyện ấy cho thấy, bỏ phố về quê không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công ngay lập tức. Đó có thể là một cuộc thử nghiệm, thậm chí là một lần thất bại trước khi bắt đầu lại.

Để hành trình ấy không trở thành cuộc chiến đơn độc, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh các chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối vốn vay ưu đãi và mở rộng hạ tầng chuyển đổi số.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh thông tin: "Thời gian qua, các cấp bộ đoàn, hội đã đẩy mạnh tư vấn, định hướng khởi nghiệp, hỗ trợ nâng cao kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối nguồn vốn ưu đãi và đồng hành cùng thanh niên xây dựng sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường, góp phần tạo động lực để người trẻ phát triển kinh tế ngay trên quê hương".

Cùng đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cũng đang đẩy mạnh số hóa sàn giao dịch việc làm, tổ chức các phiên tuyển dụng chuyên đề và kết nối nguồn nhân lực trẻ với doanh nghiệp địa phương.

Nhiều mô hình kinh tế thanh niên Hà Tĩnh tiên phong áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa lại hiệu quả cao.



Bỏ phố về quê vì thế không còn là cuộc dịch chuyển thụ động hay một trào lưu nhất thời. Với nhiều người trẻ Hà Tĩnh, đó là lựa chọn được cân nhắc từ tri thức, trải nghiệm và khát vọng kiến tạo sinh kế bền vững ngay trên chính quê hương mình.