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Tuổi trẻ Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Anh Thùy
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(Baohatinh.vn) - Bằng nhiều cách làm phù hợp, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ sức khỏe và xây dựng môi trường sống lành mạnh.

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Học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Thiên sinh hoạt chuyên đề phòng, chống thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Vừa qua, Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Thiên đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử trong tiết sinh hoạt lớp tại 35 chi đoàn, với sự tham gia của 1.482 học sinh. Thông qua video trực quan và hoạt động trao đổi, học sinh được tiếp cận những kiến thức thiết thực về thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử.

Tại chương trình, học sinh được tìm hiểu về thực trạng sử dụng thuốc lá trong giới trẻ, những tác động đối với sức khỏe và các nguy cơ từ thuốc lá điện tử. Nội dung tuyên truyền cũng giúp học sinh nhận diện những quan niệm sai lệch như: “thử một lần không sao”, “thuốc lá điện tử không gây nghiện” hay “sản phẩm có mùi thơm thì an toàn”… Từ đó, các em có thêm kiến thức để chủ động từ chối thuốc lá, không để sự tò mò hoặc tác động từ bạn bè dẫn đến việc thử và sử dụng sản phẩm.

Em Nguyễn Văn Thành Sang – học sinh lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Trung Thiên chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền, em hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá điện tử và biết rằng sản phẩm này không phải chỉ là hơi nước có mùi thơm như nhiều người vẫn nghĩ. Em cũng sẽ chủ động tránh xa thuốc lá và nhắc nhở bạn bè không nên thử, sử dụng thuốc lá điện tử vì tò mò”.

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Các nội dung tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá được các liên đội, đoàn trường lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên đề...

Công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá còn được tổ chức Đoàn lồng ghép trong nhiều hoạt động tại cộng đồng. Các buổi sinh hoạt hè, sinh hoạt chủ điểm hằng tháng, hoạt động tình nguyện… trở thành những dịp để đoàn viên, thanh thiếu nhi được tiếp cận thông tin về tác hại của thuốc lá theo cách gần gũi, phù hợp.

Chị Nguyễn Thị Thảo – Bí thư Đoàn xã Trường Lưu cho biết: “Khi đoàn viên, thanh niên chủ động xây dựng lối sống không thuốc lá, việc tuyên truyền đến thiếu nhi và người dân cũng thuận lợi hơn. Do đó, chúng tôi thường xuyên lồng ghép nội dung này trong các buổi sinh hoạt, đồng thời vận động đoàn viên cùng nhắc nhở người thân, bạn bè hạn chế và tiến tới từ bỏ thuốc lá”.

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Đoàn xã Đức Thọ giành giải nhất tại hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các sáng kiến phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên thanh niên (tháng 5/2026). Ảnh: Quỳnh Sơn.

Công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thanh thiếu niên cũng được triển khai với nhiều cuộc thi, hoạt động truyền thông thiết thực. Cuối tháng 5/2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung ương Đoàn và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các sáng kiến phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên. Hay mới đây, tại Trường THPT Lý Tự Trọng, Bộ GD&ĐT phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cho học sinh...

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Tuổi trẻ Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình, hoạt động; đồng thời đổi mới cách tuyên truyền, phát huy các sân chơi lành mạnh, hoạt động văn hóa, thể thao và ưu thế của mạng xã hội để tiếp cận đoàn viên, thanh niên. Cùng với đó, tổ chức Đoàn chú trọng duy trì các mô hình hiệu quả và triển khai những hoạt động có chiều sâu, góp tiếng nói của tuổi trẻ trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá”.

Từ trường học đến cộng đồng, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đang được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai theo hướng gần gũi, thiết thực hơn. Việc trang bị kiến thức, hình thành thói quen sống lành mạnh và phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên, thanh niên sẽ tạo thêm nền tảng để thanh thiếu nhi chủ động nói không với thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

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Tags:

#Thuốc lá #Thuốc lá điện tử #Phòng chống tác hại thuốc lá #Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống thuốc lá

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