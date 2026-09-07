Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Việc làm

Làm gì để tạo việc làm bền vững cho người khuyết tật?

Hải Thuận
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tại Hà Tĩnh, nhiều người khuyết tật vẫn gặp không ít rào cản trên hành trình tìm việc làm. Để tạo sinh kế bền vững, cần sự chung tay từ chính sách, doanh nghiệp và cộng đồng.

Mang trên mình khuyết tật bẩm sinh, anh Trần Xuân Diệu (36 tuổi, thôn Vượng Lộc, xã Can Lộc) vẫn luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Sau nhiều năm làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố, anh quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Hiện nay, anh mở cửa hàng kinh doanh gas và văn phòng phẩm. Nhờ sự cần cù, chịu khó, công việc của anh dần ổn định, đủ để chăm lo cho bản thân và gia đình.

bqbht_br_thiet-ke-chua-co-ten-6.jpg
Anh Trần Xuân Diệu mở cửa hàng kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống.

Anh Trần Xuân Diệu chia sẻ: “Thời gian đầu, tôi tìm việc ở nhiều nơi nhưng do hạn chế về sức khỏe nên rất khó có được công việc phù hợp. Nhờ sự động viên của gia đình, sự hỗ trợ của tổ chức hội và nỗ lực của bản thân, tôi mạnh dạn mở cửa hàng kinh doanh. Công việc tuy vất vả nhưng giờ đây đã khá ổn định, giúp tôi có thu nhập và tự tin hơn trong cuộc sống”.

Có một công việc ổn định để tự chăm lo cuộc sống vẫn là điều không dễ với nhiều người khuyết tật. Những rào cản về sức khỏe và cơ hội việc làm khiến không ít người vẫn loay hoay trên hành trình tìm kiếm sinh kế phù hợp.

Là người khiếm thị, anh Nguyễn Bá Mạnh (19 tuổi, thôn Quyết Tiến, xã Can Lộc) gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm. Chưa có việc làm và thu nhập nên cuộc sống của anh vẫn phụ thuộc vào gia đình.

“Tôi chỉ mong có một công việc phù hợp với khả năng của mình, có thu nhập để tự lo cuộc sống và đỡ đần bà ngoại. Nhưng tìm được một công việc như vậy không hề dễ”, anh Mạnh chia sẻ.

bqbht_br_thiet-ke-chua-co-ten-2.jpg
Bị khiếm thị từ nhỏ, anh Nguyễn ﻿Bá Mạnh gặp nhiều khó khăn trong hành trình tìm kiếm việc làm.

Hà Tĩnh hiện có gần 31.700 người khuyết tật trong độ tuổi lao động. Hằng năm, hàng trăm người được hỗ trợ tìm kiếm việc làm phù hợp. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có không ít người gặp khó khăn do rào cản về thể chất hoặc định kiến xã hội. Không ít người sau học nghề vẫn khó duy trì công việc lâu dài.

Lý giải về nguyên nhân người khuyết tật gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp và ổn định, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: “Nhiều người khuyết tật còn thiếu kỹ năng, kiến thức, chưa xác định được khả năng, sở trường của bản thân. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà tuyển dụng lao động là người khuyết tật do thiếu cơ chế hỗ trợ và phải đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng để phù hợp với đối tượng lao động này”.

bqbht_br_thiet-ke-chua-co-ten-3.jpg
Người khuyết tật mong muốn có việc làm phù hợp sau khi đào tạo nghề.

Tại Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh, các lớp học được tổ chức theo hướng gắn đào tạo với khả năng và nhu cầu thực tế của học viên.

Trung bình mỗi năm, trung tâm đào tạo hơn 200 học viên ở các nghề như cắt may dân dụng và công nghiệp, tin học văn phòng, sửa chữa điện dân dụng, mây tre đan. Cùng với đào tạo, đơn vị tăng cường kết nối với doanh nghiệp trên địa bàn để tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp, giúp học viên phát huy kỹ năng đã được học và từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Thái Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh thông tin: “Trung tâm đã linh hoạt đổi mới phương thức đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận học nghề. Bên cạnh đào tạo tập trung tại trung tâm, các lớp học còn được triển khai tại địa phương, phù hợp với điều kiện đi lại và hoàn cảnh của học viên. Đặc biệt, trung tâm tăng cường kết nối với doanh nghiệp, qua đó tạo cơ hội để học viên sau đào tạo có việc làm, thu nhập ổn định và từng bước tự chủ cuộc sống”.

bqbht_br_thiet-ke-chua-co-ten-4.jpg
Học viên khuyết tật tham gia lớp đào tạo nghề may tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh.

Không cam chịu số phận, nhiều người khuyết tật tại Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để làm chủ cuộc sống, viết nên những câu chuyện đẹp giữa đời thường. Tuy nhiên, để những câu chuyện ấy không còn là những điểm sáng đơn lẻ, bên cạnh các chính sách hỗ trợ việc làm, rất cần sự chung tay của cộng đồng và doanh nghiệp trong việc mở rộng cơ hội việc làm phù hợp.

Việc chăm lo, tạo sinh kế cho người khuyết tật không chỉ là trách nhiệm mà còn là thước đo của một xã hội nhân văn và phát triển bền vững. Đào tạo nghề chỉ thực sự có ý nghĩa khi mở ra cơ hội việc làm ổn định. Tạo việc làm phù hợp, bền vững cho người khuyết tật chính là cách thiết thực nhất để họ tự chủ cuộc sống, khẳng định giá trị bản thân và hòa nhập cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh

Tin liên quan

Tags:

#việc làm người khuyết #nỗ lực vươn lên của người khuyết tật #tạo việc làm cho người khuyết tật

Chủ đề Lao động việc làm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh ứng tuyển vào Vinfast

Hơn 400 lao động Hà Tĩnh đã đến ứng tuyển vào làm việc cho Công ty CP Sản xuất và kinh doanh Vinfast với mức lương từ 10 – 18 triệu đồng cùng các chế độ phúc lợi hấp dẫn.
Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Khu kinh tế Vũng Áng - Nơi hội tụ dòng chảy lao động mới

Có những thời điểm, người lao động Hà Tĩnh phải rời quê hương để vào Nam, ra Bắc hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm. Hiện nay, dòng chảy ấy đang dần đảo chiều khi hàng loạt đại dự án đang triển khai tại KKT Vũng Áng, mở ra nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp và tương lai bền vững.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!