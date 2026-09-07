Làm gì để tạo việc làm bền vững cho người khuyết tật?

Mang trên mình khuyết tật bẩm sinh, anh Trần Xuân Diệu (36 tuổi, thôn Vượng Lộc, xã Can Lộc) vẫn luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Sau nhiều năm làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố, anh quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Hiện nay, anh mở cửa hàng kinh doanh gas và văn phòng phẩm. Nhờ sự cần cù, chịu khó, công việc của anh dần ổn định, đủ để chăm lo cho bản thân và gia đình.

Anh Trần Xuân Diệu mở cửa hàng kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống.

Anh Trần Xuân Diệu chia sẻ: “Thời gian đầu, tôi tìm việc ở nhiều nơi nhưng do hạn chế về sức khỏe nên rất khó có được công việc phù hợp. Nhờ sự động viên của gia đình, sự hỗ trợ của tổ chức hội và nỗ lực của bản thân, tôi mạnh dạn mở cửa hàng kinh doanh. Công việc tuy vất vả nhưng giờ đây đã khá ổn định, giúp tôi có thu nhập và tự tin hơn trong cuộc sống”.

Có một công việc ổn định để tự chăm lo cuộc sống vẫn là điều không dễ với nhiều người khuyết tật. Những rào cản về sức khỏe và cơ hội việc làm khiến không ít người vẫn loay hoay trên hành trình tìm kiếm sinh kế phù hợp.

Là người khiếm thị, anh Nguyễn Bá Mạnh (19 tuổi, thôn Quyết Tiến, xã Can Lộc) gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm. Chưa có việc làm và thu nhập nên cuộc sống của anh vẫn phụ thuộc vào gia đình.

“Tôi chỉ mong có một công việc phù hợp với khả năng của mình, có thu nhập để tự lo cuộc sống và đỡ đần bà ngoại. Nhưng tìm được một công việc như vậy không hề dễ”, anh Mạnh chia sẻ.

Bị khiếm thị từ nhỏ, anh Nguyễn ﻿Bá Mạnh gặp nhiều khó khăn trong hành trình tìm kiếm việc làm.

Hà Tĩnh hiện có gần 31.700 người khuyết tật trong độ tuổi lao động. Hằng năm, hàng trăm người được hỗ trợ tìm kiếm việc làm phù hợp. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có không ít người gặp khó khăn do rào cản về thể chất hoặc định kiến xã hội. Không ít người sau học nghề vẫn khó duy trì công việc lâu dài.

Lý giải về nguyên nhân người khuyết tật gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp và ổn định, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: “Nhiều người khuyết tật còn thiếu kỹ năng, kiến thức, chưa xác định được khả năng, sở trường của bản thân. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà tuyển dụng lao động là người khuyết tật do thiếu cơ chế hỗ trợ và phải đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng để phù hợp với đối tượng lao động này”.

Người khuyết tật mong muốn có việc làm phù hợp sau khi đào tạo nghề.

Tại Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh, các lớp học được tổ chức theo hướng gắn đào tạo với khả năng và nhu cầu thực tế của học viên.

Trung bình mỗi năm, trung tâm đào tạo hơn 200 học viên ở các nghề như cắt may dân dụng và công nghiệp, tin học văn phòng, sửa chữa điện dân dụng, mây tre đan. Cùng với đào tạo, đơn vị tăng cường kết nối với doanh nghiệp trên địa bàn để tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp, giúp học viên phát huy kỹ năng đã được học và từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Thái Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh thông tin: “Trung tâm đã linh hoạt đổi mới phương thức đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận học nghề. Bên cạnh đào tạo tập trung tại trung tâm, các lớp học còn được triển khai tại địa phương, phù hợp với điều kiện đi lại và hoàn cảnh của học viên. Đặc biệt, trung tâm tăng cường kết nối với doanh nghiệp, qua đó tạo cơ hội để học viên sau đào tạo có việc làm, thu nhập ổn định và từng bước tự chủ cuộc sống”.

Học viên khuyết tật tham gia lớp đào tạo nghề may tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh.

Không cam chịu số phận, nhiều người khuyết tật tại Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để làm chủ cuộc sống, viết nên những câu chuyện đẹp giữa đời thường. Tuy nhiên, để những câu chuyện ấy không còn là những điểm sáng đơn lẻ, bên cạnh các chính sách hỗ trợ việc làm, rất cần sự chung tay của cộng đồng và doanh nghiệp trong việc mở rộng cơ hội việc làm phù hợp.