3.800 vị trí việc làm cho lao động Hà Tĩnh từng làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản

(Baohatinh.vn) - Tại hội chợ việc làm có 5 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 3.800 vị trí việc làm cho lao động Hà Tĩnh từng làm việc tại Hàn Quốc và thực tập sinh tại Nhật Bản về nước.
Sáng 18/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) tổ chức hội chợ việc làm cho lao động từng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh theo chương trình IM Japan về nước.
Tham gia hội chợ việc làm có gần 300 lao động Hà Tĩnh từng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước.
Tại hội chợ việc làm, có 5 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 3.800 vị trí việc làm. Riêng Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast đăng ký tuyển dụng 2.000 vị trí việc làm. Các doanh nghiệp phỏng vấn, tuyển dụng trực tiếp ở các lĩnh vực, nghề như: điện – điện tử, cơ khí, xây dựng…
Lao động đăng ký phỏng vấn, tuyển dụng tại hội chợ.
Hội chợ việc làm là cơ hội cho người lao động, đặc biệt là lao động từng làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản về nước tìm được việc làm phù hợp với năng lực, trình độ tại địa phương.
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