Hình thành những xóm trọ tại vùng sôi động nhất Hà Tĩnh

Sau khi vào làm tại VinFast ở Vũng Áng, anh Lê Đình Bình (quê xã Diễn Châu, Nghệ An) chọn thuê một phòng trọ tại TDP Tân Long, phường Vũng Áng, cách nơi làm việc khoảng 4 km. Với anh, khoảng cách đi lại và chi phí thuê là những yếu tố được cân nhắc khi tìm chỗ ở.

Phòng trọ của anh Lê Đình Bình được trang bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt.

“Phòng khoảng 2 triệu đồng/tháng, chưa tính tiền điện, tiền nước, trong khi hai người ở chung nên chia ra cũng không quá cao. Từ đây đến chỗ làm chỉ khoảng 4 km, đi lại khá thuận tiện. Công ty cũng có hỗ trợ tiền thuê trọ nên ở đây tôi thấy khá phù hợp” - anh Bình chia sẻ.

Không chỉ anh Bình, nhiều công nhân mới vào làm tại VinFast cũng tìm chỗ ở tại các khu dân cư lân cận. Ngay cả những người được doanh nghiệp bố trí xe đưa đón như anh Dương Xuân Thái (quê phường Trần Phú, Hà Tĩnh) vẫn lựa chọn thuê trọ gần nơi làm việc.

Sau ca làm, anh Dương Xuân Thái mua thức ăn về chuẩn bị bữa tối tại khu trọ ở TDP Tân Long, phường Vũng Áng.

Chưa lập gia đình, anh Thái cho rằng, ở trọ gần nơi làm việc giúp chủ động hơn trong sinh hoạt, có thêm thời gian nghỉ ngơi và thuận tiện sắp xếp giờ giấc hằng ngày. “Ở lại gần nơi làm việc, tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi, chủ động giờ giấc và thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày” - anh Thái chia sẻ.

Từ nhu cầu thực tế của người lao động, thị trường phòng trọ quanh khu vực Vũng Áng cũng có những chuyển động rõ nét. Nắm bắt nhu cầu thuê trọ tăng, gia đình chị Hà Trang Huyền ở TDP Tân Long đã đầu tư xây dựng 40 phòng trọ cho thuê. Các phòng được trang bị điều hòa, bình nóng lạnh, giường và những tiện nghi thiết yếu.

Không dừng ở số phòng hiện có, gia đình chị cùng anh em tiếp tục xây thêm 14 phòng. Những phòng mới được đưa vào sử dụng khoảng 1 tháng, đến nay chỉ còn 2 phòng trống.

Dãy phòng trọ của gia đình chị Hà Trang Huyền tại TDP Tân Long, phường Vũng Áng.

“Thấy công nhân về ngày càng đông nên gia đình tôi quyết định đầu tư thêm phòng. Các phòng mới rộng khoảng 35 - 37 m², giá hơn 3 triệu đồng/phòng/tháng; những phòng nhỏ hơn, diện tích 28 - 30 m², giá mỗi tháng khoảng 2 triệu đồng/phòng. Nhu cầu thuê hiện khá cao, người đến hỏi vẫn thường xuyên” - chị Huyền cho biết.

Từ một nhu cầu phát sinh trong đời sống, nhà trọ đang trở thành một hướng đầu tư mới của không ít hộ dân tại địa phương.

Theo thống kê của phường Vũng Áng, hiện trên địa bàn có 223 nhà trọ cho thuê và 9 khu ký túc xá của các công ty, với tổng cộng 11.169 người đăng ký tạm trú. Nhà trọ tập trung chủ yếu tại các TDP Tân Long, Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Tân Phong và Thượng Phong.

﻿ Nhiều dãy nhà trọ mới đang được xây dựng tại TDP Bắc Phong, phường Vũng Áng, khu vực lân cận dự án VinFast.

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết, trước nhu cầu thực tế, nhiều hộ dân đang tiếp tục đầu tư xây dựng các dãy nhà trọ cho thuê. Khi công nhân tập trung đông, nhu cầu ăn uống, mua sắm và các dịch vụ thiết yếu cũng tăng theo, tạo thêm cơ hội để người dân phát triển kinh doanh, dịch vụ.

“Chính quyền địa phương căn cứ quy hoạch, nhu cầu thực tế và các quy định hiện hành để xem xét, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng, bảo đảm đúng quy định” - ông Nguyễn Thế Anh trao đổi.

Công nhân tìm thuê phòng trọ tại khu dân cư gần các dự án.

Không chỉ tại phường Vũng Áng, nhu cầu về chỗ ở của người lao động cũng thúc đẩy việc xây dựng nhà trọ tại các khu dân cư lân cận thuộc các phường Sông Trí, Hoàng Sơn.

﻿ ﻿ Các phòng trọ được đưa vào sử dụng, giúp người dân có thêm nguồn thu.

Ở chiều ngược lại, dòng lao động mới đang tạo thêm dư địa phát triển cho người dân địa phương. Nhà trọ được đầu tư, kéo theo nhu cầu về ăn uống, mua sắm, vận chuyển và nhiều dịch vụ phục vụ đời sống. Từ đó, tác động của các dự án công nghiệp không chỉ thể hiện ở số việc làm được tạo ra mà còn lan tỏa tới hoạt động kinh tế, đời sống tại các khu dân cư xung quanh. Sự thay đổi ấy đang từng bước hình thành diện mạo mới ở vùng phía Nam Hà Tĩnh khi những khu dân cư vốn trước đây quen với nhịp sống cũ thì nay xuất hiện nhiều dãy nhà trọ, các cửa hàng, dịch vụ và lượng người lưu trú đông đúc.