Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà trọ, nhà cho thuê

(Baohatinh.vn) - Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh khuyến cáo chủ cơ sở và người thuê trọ nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản.
Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có nhiều khu nhà trọ, nhà ở cho thuê phục vụ công nhân, người lao động và sinh viên. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu chỗ ở, đây cũng là loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao nếu không bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC.
Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận tại một số khu nhà trọ vẫn còn tồn tại nhiều nguy cơ mất an toàn như: lối thoát nạn bị che chắn; xe máy, vật dụng sinh hoạt để trong khu vực ở gây cản trở thoát hiểm; hệ thống điện câu mắc tạm bợ, xuống cấp; chưa trang bị đầy đủ bình chữa cháy và các phương tiện PCCC cần thiết.
Khi xảy ra cháy tại khu nhà trọ, đám cháy thường phát triển nhanh, tạo ra nhiều khói, khí độc, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân, đặc biệt trong điều kiện không gian kín và đông người sinh sống. Việc thoát nạn và tổ chức CNCH cũng gặp nhiều khó khăn nếu không có phương án xử lý kịp thời.
Để bảo đảm an toàn PCCC, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo chủ cơ sở cho thuê cần chủ động rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn; trang bị đầy đủ bình chữa cháy, thiết bị báo cháy phù hợp; bố trí lối thoát nạn thông thoáng, không để vật cản che chắn; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện và tuyên truyền, nhắc nhở người thuê chấp hành các quy định về PCCC.
Đối với người thuê trọ, cần nâng cao ý thức trong sử dụng điện, thiết bị sinh hoạt; không tự ý câu mắc điện, sử dụng thiết bị điện công suất lớn không bảo đảm an toàn; không sạc xe điện, xe máy điện qua đêm trong phòng ở. Đồng thời cần chủ động tìm hiểu lối thoát nạn, trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ để kịp thời thoát hiểm và hỗ trợ người xung quanh.
Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở. Việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân mà còn bảo đảm an toàn cho cộng đồng và xã hội.
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