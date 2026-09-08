Chủ tịch Công ty cây xanh Công Minh được yêu cầu ra đầu thú

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ngày 4/9 ra kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Minh và 33 người cùng về tội Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong các bị can có ba nguyên Chủ tịch UBND của huyện Triệu Phong, Hướng Hóa và Gio Linh thuộc tỉnh Quảng Trị cũ.

Ông Minh, 46 tuổi, quê Hà Tĩnh, đang bị truy nã. Bộ Công an đề nghị bị can ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật.

Vụ án do Bộ Công an khởi tố từ tháng 5/2024, được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ở hầu hết địa bàn trên cả nước. Ông Minh bị cáo buộc với vai trò chủ mưu đã dùng nhiều thủ đoạn thông thầu, gian lận khi lập hồ sơ năng lực. Ông câu kết với một số cá nhân có thẩm quyền để các doanh nghiệp trong hệ thống của Công Minh được trúng thầu.

Bị can Minh còn chỉ đạo làm sai về đấu thầu khi thực hiện các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên 38 tỉnh, thành phố cũ. Sai phạm gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Công Minh. Ảnh: Bộ Công an

Công ty Cây xanh Công Minh tiền thân là một cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị tại tỉnh Đồng Nai rồi chuyển về huyện Phước Long - Sông Bé (tỉnh Bình Phước cũ). Ông Minh nắm 97% cổ phần.

Doanh nghiệp sau đó phát triển, hoạt động trong lĩnh vực thi công, chăm sóc các công trình cây xanh, cảnh quan đô thị, duy tu, nạo vét, thoát nước.