Công bố chuyên mục “Hỏi - đáp về phòng cháy chữa cháy” trên Cổng TTĐT Công an Hà Tĩnh

Vừa qua, Công an tỉnh đã ban hành Quyết định số 2194 về việc thành lập "Tổ công tác tiếp nhận tin phản ánh, kiến nghị, giải đáp vướng mắc về công tác PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh". Cùng với đó, Công an tỉnh thiết lập kênh giải đáp chính thức để tiếp nhận, giải đáp khó khăn, vướng mắc của cơ quan, doanh nghiệp, chủ đầu tư, người dân trên địa bàn tỉnh (số điện thoại thường trực: 0692928296; hộp thư điện tử: cspccchati@gmail.com, chuyên mục “Hỏi - đáp về PCCC” trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể truy cập trang web https://congan.hatinh.gov.vn/hoi-dap/gui-cau-hoi.html để gửi câu hỏi.

Ảnh chụp màn hình giao diện chuyên mục “Hỏi - đáp về PCCC” trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Nội dung trên nhằm tăng cường thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đây cũng là nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra tại Kế hoạch số 118, ngày 18/8/2026 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) về tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua đó, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện để các cơ sở đưa vào hoạt động và duy trì, bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC và CNCH; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, nội dung còn hướng đến hỗ trợ, hướng dẫn người dân, cơ sở, doanh nghiệp hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.