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14 nguyên tắc PCCC mỗi gia đình cần ghi nhớ

Văn Hiếu
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(Baohatinh.vn) - Chủ động kiểm tra hệ thống điện, sử dụng thiết bị đúng cách, kiểm soát nguồn lửa, chuẩn bị phương án thoát nạn... là những việc mỗi gia đình cần thực hiện thường xuyên để phòng ngừa cháy, nổ.

Để bảo đảm an toàn PCCC, người dân cần ghi nhớ 14 nguyên tắc dưới đây:

1. Thường xuyên kiểm tra, thay thế dây dẫn, thiết bị điện hỏng hóc

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, tránh để các sự cố chập cháy do hư hỏng và tuổi thọ của các thiết bị.

- Kiểm tra, lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu chì, công tắc, cầu dao, aptomat, rơle tự đóng ngắt điện.

- Chống quá tải, chập cháy cho đường dây dây điện trong nhà và chống quá nhiệt cho từng thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị có công suất lớn (dùng aptomat bảo vệ có thông số phù hợp riêng cho từng phòng, cho từng thiết bị có công suất lớn như bình nóng lạnh, điều hòa…).

2. Lắp đặt thiết bị, cầu dao, aptomat... cho hệ thống điện

- Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn.

- Phân bổ các thiết bị tiêu thụ điện trên đường dây dẫn điện để đảm bảo công suất truyền tải của dây dẫn tránh hiện tượng quá tải gây cháy.

- Khi lắp đặt thêm thiết bị điện có công suất lớn phải lựa chọn dây dẫn cho phù hợp.

- Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong cùng một ổ cắm.

3. Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

- Không tự ý câu, móc, đấu nối dây điện tùy tiện, tránh đi dây điện luồn qua mái lá, mái tôn, qua tấm lót sàn hoặc treo trên tường, vách làm bằng vật liệu dễ cháy.

- Khi sử dụng bàn là, bếp điện, bếp từ phải có người trông coi.

4. Không để các chất dễ cháy (ga, xăng, dầu, giấy...) gần nguồn lửa

- Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt tránh nhầm lẫn và đổ vỡ.

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Mỗi người dân, mỗi gia đình cần ghi nhớ các nguyên tắc đảm bảo an toàn PCCC.

5. Ô tô, xe máy cách xa bếp đun

- Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng, đồ dùng, hàng hóa dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt.

- Thiết bị chứa, dẫn xăng, dầu… phải kín.

- Không nên để ô tô trong nhà ở, phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí khói độc khi nổ máy.

6. Không nên dùng ốp tường gây cháy: Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp… để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan.

7. Không nên thắp hương gần nơi dễ cháy

- Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên ban thờ phải bằng vật liệu không cháy.

- Đèn, bát hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ.

- Chỉ đốt đèn, nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan.

8. Đảm bảo an toàn khi dùng bếp gas

- Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp gas phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn gas, khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả gas.

- Nếu đun nấu bằng bếp dầu phải đủ bấc và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi.

9. Nên tắt điện, ngắt cầu dao khi vắng nhà: Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

10. Bố trí cửa thoát hiểm phòng khi hỏa hoạn: Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà có tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa thoát hiểm, chìa khóa phải để ở vị trí dễ thấy, dễ lấy, thống nhất các thành viên trong gia đình biết. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra.

11. Đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ: Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có nhiều biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.

12. Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn. Không bố trí đồ vật cản trở đường, lối, cửa thoát nạn.

13. Mỗi gia đình nên có dự kiến các tình huống thoát nạn để thoát nạn an toàn khi có cháy. Trang bị dụng cụ trữ nước, xô, thùng để phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy, các thiết bị cảnh báo cháy sớm, phổ biến cho mọi người trong gia đình biết sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.

14. Ghi nhớ số báo cháy 114: Khi xảy ra cháy tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho Cảnh sát PCCC 114 hoặc Đội dân phòng, chính quyền, Công an xã, phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.

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Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

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