Du lịch Sa Pa mở cơ hội tạo thu nhập từ Affiliate Marketing

Bên cạnh các công việc như hướng dẫn viên, kinh doanh homestay hay bán tour, Affiliate Marketing đang được lựa chọn như một hình thức tham gia thị trường du lịch mà không cần trực tiếp tổ chức và vận hành tour.

Affiliate du lịch Sapa là gì?

Affiliate Marketing, hay tiếp thị liên kết, là hình thức nhận hoa hồng thông qua việc giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của một đơn vị cung cấp.

Với Affiliate du lịch Sapa, bạn sử dụng một đường link cá nhân để giới thiệu tour và dịch vụ đến khách hàng. Khi khách truy cập website thông qua đường link và thực hiện giao dịch đáp ứng điều kiện của chương trình, hệ thống sẽ ghi nhận lượt giới thiệu và hoa hồng.

Mô hình này phù hợp với travel blogger, TikToker, Facebooker, người làm website du lịch, admin cộng đồng hoặc những người có sẵn mạng lưới khách hàng quan tâm đến Sapa.

Vì sao có thể kiếm tiền từ Affiliate du lịch Sapa?

Sapa có lượng khách du lịch lớn và nhu cầu tìm kiếm tour trekking, tour tham quan, homestay và trải nghiệm địa phương luôn tồn tại.

Thay vì chỉ chia sẻ kinh nghiệm mà không tạo ra thu nhập, bạn có thể kết hợp nội dung hữu ích với Affiliate Marketing. Một số chủ đề có thể triển khai:

Sapa 1 ngày nên đi đâu?

Kinh nghiệm trekking Sapa cho người mới

Top tour trekking Sapa đáng trải nghiệm

Sapa có gì chơi?

Nên đi Sapa mùa nào?

Lịch trình Sapa 2 ngày 1 đêm

Sau khi cung cấp thông tin thực tế, bạn có thể giới thiệu tour phù hợp và đặt Affiliate Link. Nội dung càng đúng nhu cầu của khách hàng thì khả năng tạo chuyển đổi càng cao.

Cách đăng ký Affiliate Sapa Trekking

Để bắt đầu, người dùng cần có tài khoản hợp lệ trên hệ thống Sapa Trekking và đăng ký trực tiếp thông qua website.

Bước 1: Truy cập website Sapa Trekking

Truy cập website chính thức của Sapa Trekking tại:

https://sapatrekking.com/

Bước 2: Chọn Join Now

Tại trang Affiliate Program, nhấn Join Now để bắt đầu đăng ký chương trình Affiliate.

Bước 3: Đăng ký tài khoản

Sau khi nhấn Join Now, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện đăng nhập. Nếu chưa có tài khoản, bạn cần tạo tài khoản mới trước khi tham gia chương trình Affiliate.

Bước 4: Điền thông tin đăng ký

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cần thiết để đăng ký chương trình Affiliate, chẳng hạn như:

Họ và tên

Địa chỉ email

Số điện thoại

Các thông tin liên hệ hoặc thông tin khác theo yêu cầu của hệ thống

Hãy kiểm tra lại thông tin trước khi gửi đăng ký để đảm bảo hệ thống có thể liên hệ và ghi nhận tài khoản chính xác.

Bước 5: Gửi đăng ký

Sau khi hoàn tất các trường thông tin, kiểm tra lại nội dung và nhấn Tạo tài khoản để gửi yêu cầu tham gia chương trình Affiliate.

Sau khi đăng ký thành công, tài khoản Affiliate sẽ được kích hoạt theo quy định của chương trình.

Bước 6: Truy cập chương trình tiếp thị liên kết

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, truy cập trang quản lý tài khoản và nhấn vào Affiliate Program/Chương trình tiếp thị liên kết để mở khu vực quản lý Affiliate.

Tại đây, bạn có thể lấy Affiliate Link cá nhân để bắt đầu giới thiệu các tour và dịch vụ của Sapa Trekking.

Đây là đường link được sử dụng để hệ thống ghi nhận khách hàng do bạn giới thiệu.

Bước 7: Chia sẻ Affiliate link

Bạn có thể chia sẻ Affiliate Link trên các kênh phù hợp như website, blog, Facebook, TikTok, Instagram hoặc các cộng đồng du lịch.

Khi khách hàng đặt tour thông qua Affiliate Link, hoa hồng sẽ được hiển thị trong mục số dư đang chờ.

Khoản tiền này được giữ lại để xác nhận đơn hàng hợp lệ. Nếu khách hàng hủy tour, yêu cầu hoàn tiền hoặc đơn hàng không hoàn tất, hoa hồng có thể không được ghi nhận.

Sau khi khách hàng hoàn thành chuyến đi và đơn hàng được xác nhận thành công, hoa hồng sẽ chuyển sang số dư khả dụng.

Bước 8: Liên kết tài khoản nhận tiền

Trước khi gửi yêu cầu rút tiền, bạn cần thêm phương thức thanh toán để nhận hoa hồng.

Tại mục “Tài khoản nhận tiền”, nhấn "Thêm phương thức" và nhập đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng của bạn. Vui lòng đảm bảo các thông tin được cung cấp chính xác để tránh ảnh hưởng đến quá trình thanh toán.

Sau khi lưu thành công, tài khoản ngân hàng sẽ được sử dụng để nhận các khoản hoa hồng từ chương trình Affiliate.

Affiliate du lịch có phải là cách kiếm tiền nhanh?

Không nên xem Affiliate là hình thức kiếm tiền nhanh. Thu nhập phụ thuộc vào lượng người tiếp cận, chất lượng nội dung và khả năng chuyển đổi thành đơn hàng.

Bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu với một kênh đơn giản như Facebook, TikTok, Instagram hoặc blog cá nhân. Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm, hình ảnh, video về Sapa hoặc giới thiệu tour cho bạn bè, người thân và cộng đồng của mình.

Trong lĩnh vực du lịch, niềm tin rất quan trọng. Nội dung chân thực và giới thiệu đúng sản phẩm sẽ hiệu quả hơn việc liên tục quảng cáo.

Affiliate Marketing là một cách tạo thêm thu nhập từ du lịch Sapa mà không cần trực tiếp vận hành tour, phù hợp với cả người mới bắt đầu lẫn những người đã có sẵn cộng đồng hoặc kênh nội dung.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để biến nội dung về Sapa thành nguồn thu nhập, tham gia chương trình Affiliate của Sapa Trekking có thể là một điểm bắt đầu. Sau khi đăng ký, bạn có thể sử dụng Affiliate Link cá nhân để giới thiệu các tour và dịch vụ phù hợp đến khách hàng.

Thông tin về Sapa Trekking

Sapa Trekking là thương hiệu thuộc Công ty TNHH Ha Giang Foods and Travel, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch và cung cấp các chương trình tham quan, trải nghiệm tại khu vực miền Bắc Việt Nam. Công ty sở hữu Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số 08-0023/2026/CDLQGVN-GPLHQT, do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cấp.

Liên hệ Sapa Trekking: SAPA Địa chỉ: 313 Đường Điện Biên Phủ, Sapa, Lào Cai, Việt Nam Hotline/WhatsApp: +84 823 18 2323 Email: sapatrekkingoffical@gmail.com HÀ NỘI Địa chỉ: Số 2, Ngõ 105, Đường Xuân La, Phường Xuân Đỉnh, Hà Nội, Việt Nam Hotline/WhatsApp: +84 813 68 2323 Email: zinghomehagiang@gmail.com HÀ GIANG Địa chỉ: 56 Lê Trần Mân, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam Hotline/WhatsApp: +84 813 68 2323": Email: zinghomehagiang@gmail.com

Affiliate Marketing là một cách đơn giản để tạo thêm thu nhập từ du lịch Sapa mà không cần trực tiếp vận hành tour. Với nội dung hữu ích, chân thực và đúng nhu cầu khách hàng, bạn có thể xây dựng nguồn thu nhập từ chính kênh nội dung của mình. Nếu yêu thích du lịch Sapa và đang tìm kiếm một hướng kiếm tiền online, Affiliate Marketing là một lựa chọn đáng để bắt đầu.