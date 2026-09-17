Vì sao người Nhật dùng đá BMC cho mặt bếp hàng chục năm?

Đứng sau những bề mặt bếp ấy là đá cẩm thạch nhân tạo BMC, vật liệu đã được sử dụng tại Nhật Bản hàng chục năm và mới xuất hiện tại Việt Nam vài năm gần đây. Đá BMC được làm từ gì, sản xuất ra sao và khác thế nào so với đá tự nhiên, quartz hay solid surface?

BMC là gì - hiểu đúng về "đá cẩm thạch nhân tạo"

BMC là viết tắt của Bulk Molding Compound - hỗn hợp đúc khối gồm ba thành phần chính: polymer nền, bột khoáng và sợi gia cường. Khác với hình dung thường gặp về đá nhân tạo như một tấm vật liệu đổ khuôn rồi để đông cứng tự nhiên, BMC được ép trong khuôn kim loại ở nhiệt độ 125-150°C dưới áp suất cao. Quá trình ép nóng này nén chặt cấu trúc vật liệu, tạo ra một khối đồng nhất từ trong ra ngoài: màu sắc, độ cứng và khả năng chống thấm như nhau ở mọi điểm, không phải một lớp phủ mỏng trên nền vật liệu khác.

Đây chính là ranh giới giữa BMC và solid surface - loại đá nhân tạo phổ biến ở Việt Nam, vốn được đổ khuôn và đóng rắn ở nhiệt độ thường. Cùng thuộc nhóm đá nhân tạo gốc polymer, nhưng nhờ nhiệt độ và áp suất cao trong khâu sản xuất, BMC đạt độ cứng và độ dai va đập cao hơn hẳn, trong khi vẫn giữ được ưu điểm dễ gia công, dễ tạo hình của nhóm vật liệu này.

Còn cụm từ "đá cẩm thạch nhân tạo" xuất phát từ mục tiêu ban đầu của các nhà sản xuất Nhật: tái tạo vẻ đẹp của đá marble - loại đá tự nhiên được ưa chuộng bậc nhất nhờ vân đá sang trọng - đồng thời loại bỏ những nhược điểm khiến marble thật gần như vắng bóng trong bếp: bề mặt xốp dễ thấm dầu mỡ, dễ ố màu và dễ nứt khi va đập.

Mặt bếp BMC trong căn bếp 13,4 m² của gia đình anh Tần, chị Xuân tại Mê Linh, Hà Nội.

Đặc tính kỹ thuật: Những con số được kiểm chứng theo tiêu chuẩn JIS

Ở Nhật, một vật liệu bếp muốn tồn tại trên thị trường phải chứng minh bằng số liệu thử nghiệm theo tiêu chuẩn công nghiệp JIS. Dưới đây là các chỉ số tiêu biểu của đá BMC, kèm ý nghĩa thực tế trong căn bếp gia đình:

Chỉ số

Giá trị

Nghĩa là gì trong bếp nhà bạn

Độ dai va đập Charpy

5,80-7,76 kJ/m² - gấp 3-4 lần solid surface

Chịu va chạm xoong nồi hàng ngày mà không rạn nứt

Thả quả cầu thép 1 kg

Rơi từ độ cao 80 cm không vỡ

An tâm khi lỡ tay rơi vật nặng lúc nấu nướng

Độ cứng Barcol

58-64

Hạn chế trầy xước do dao, kéo, dụng cụ bếp

Độ hút nước

0,09-0,13%

Gần như không thấm - nước mắm, cà phê không ố sâu vào vật liệu

Chịu nhiệt

Nồi nóng 180°C đặt liên tục 20 phút

Không cháy xém khi lỡ đặt nồi vừa bắc khỏi bếp

Trọng lượng

Nhẹ hơn đá quartz khoảng 30%

Giảm tải cho hệ tủ bếp, dễ vận chuyển lên căn hộ tầng cao



Trong số này, độ dai va đập là con số đáng chú ý nhất. Vị trí yếu nhất của mọi mặt bếp là vùng mép quanh lỗ khoét để lắp chậu rửa - nơi vật liệu mỏng đi và chịu rung động mỗi ngày. Độ dai gấp 3-4 lần solid surface giúp BMC hạn chế những vết nứt thường xuất hiện ở khu vực này sau vài năm sử dụng.

Toàn bộ đặc tính và quá trình phát triển của vật liệu được công bố tại trang vật liệu BMC của Yoshimoto - nhà sản xuất Nhật đã liên tục cải tiến công thức này trong gần 50 năm.

BMC đứng ở đâu giữa đá tự nhiên, quartz và solid surface?

Mỗi vật liệu mặt bếp đều có chỗ đứng riêng, và lựa chọn đúng phụ thuộc vào thứ tự ưu tiên của từng gia đình. Đá tự nhiên có hai đại diện phổ biến là granite và marble. Granite cứng và bền, nhưng bề mặt tồn tại các mao mạch li ti - dầu ăn, nước nghệ thấm vào lâu ngày tạo thành vết ố không lau được. Marble được người Việt đặc biệt ưa chuộng nhờ vân đá đẹp và sang, song lại mềm và xốp hơn granite: axit nhẹ trong chanh, giấm cũng đủ làm xỉn bề mặt, nên marble hợp với bàn đảo trang trí hơn là khu vực nấu nướng chính. Quartz rất cứng, song khi đã sứt mẻ thì gần như không thể sửa chữa, và trọng lượng lớn đòi hỏi hệ tủ chịu lực tốt. Solid surface dễ tạo hình, nối liền mạch, giá dễ tiếp cận, nhưng bề mặt mềm hơn nên dễ trầy xước và kém chịu nhiệt.

BMC nằm ở điểm cân bằng của các nhóm trên: chống thấm gần tuyệt đối như quartz, nối liền mạch đồng màu và sửa chữa được như solid surface - vết xước sâu có thể mài phục hồi nguyên trạng - trong khi độ dai va đập vượt cả hai. Đổi lại, vân bề mặt của BMC là vân thiết kế, không phải vân độc bản mà thiên nhiên tạo ra. Với gia đình đặt độ bền, vệ sinh và khả năng bảo trì lên trước, đó là một đánh đổi hợp lý; với người coi vân đá thật là giá trị số một, granite hay marble vẫn là lựa chọn được ưa chuộng.

Vì sao bếp Nhật chọn BMC: Câu trả lời nằm ở thiết kế liền khối

Lý do người Nhật yêu thích mặt bếp đá BMC - nằm ở những gì vật liệu này cho phép làm trong khâu thiết kế. Nhờ công nghệ ép khuôn, mặt bếp BMC được sản xuất nguyên khối cùng gờ chắn nước phía trước (apron) và tấm chắn tường phía sau (backsplash), như ở các dòng mặt bếp biên dạng SV, EK, YX của Yoshimoto. Không mối ghép nghĩa là không khe hở, không đường keo - những nơi tích tụ dầu mỡ và vi khuẩn mà khăn lau không chạm tới được.

Quan trọng hơn, chậu rửa chén bằng đá CRYSTAL SURFACE của Yoshimoto có thể gắn âm liền mạch với mặt bếp BMC ngay tại nhà máy. Vùng tiếp giáp được xử lý bằng keo cùng hệ vật liệu, cùng màu, sau đó mài phẳng toàn bộ - mắt thường không tìm thấy ranh giới giữa chậu và mặt bếp, và đáng nói nhất là không cần đến keo silicon. Ai từng kỳ cọ vệt đen dọc mép chậu sau một mùa nồm ẩm sẽ hiểu giá trị của chi tiết này. Cũng cần biết rằng kiểu lắp liền khối như vậy chỉ thực hiện được giữa chậu và mặt bếp của cùng nhà sản xuất: hai vật liệu phải có hệ số giãn nở nhiệt tương đồng, nếu lệch nhau, mối nối sẽ tự tách sau các chu kỳ nóng lạnh.

Về thẩm mỹ, BMC của Yoshimoto hiện có năm dòng màu - AVANT (tích hợp khả năng kháng khuẩn), MAJESTY, CUORE, EXCELY và FORTÉ - phủ từ tông sáng tối giản đến vân đá đậm, đủ phối với hầu hết phong cách bếp hiện đại.

Mép chậu gắn âm liền khối với mặt bếp BMC - không mối nối, không đường silicone.

Giá và chế độ bảo hành tại Việt Nam

Tại Việt Nam, mặt bếp BMC có giá tham khảo 4,5-7 triệu đồng/m² tùy dòng màu, đã bao gồm gia công - trong đó lỗ khoét chậu được cắt sẵn tại nhà máy đối tác trước khi giao, thay vì khoét tại công trình. Quy trình chuẩn gồm đo đạc miễn phí, gia công theo kích thước thực tế và lắp đặt, tổng thời gian 2-4 tuần.

Điểm khiến nhiều khách hàng bất ngờ là chế độ bảo hành: 20 năm cho mặt bếp, bao gồm cả lỗi phát sinh từ lắp đặt - trong khi mặt bằng chung của thị trường đá nhân tạo thường dừng ở 2-5 năm. Một nhà sản xuất chỉ dám cam kết dài như vậy khi đã nhìn thấy vật liệu của mình đi qua hàng chục năm sử dụng thực tế. Chi tiết từng dòng có thể xem tại danh mục các dòng đá mặt bếp Yoshimoto.

Bếp hoàn thiện với mặt BMC và chậu đá gắn âm - tổng thể liền mạch từ chậu rửa đến tấm chắn tường.

Lời kết

Đá cẩm thạch nhân tạo BMC không phải vật liệu mới - nó chỉ mới với thị trường Việt Nam. Ở Nhật, nó đã đi qua đủ chu kỳ để chứng minh mình theo cách giản dị mà rõ ràng nhất: những căn bếp vẫn sạch và liền mạch sau hàng chục năm. Người quan tâm có thể xem và trải nghiệm trực tiếp vật liệu này tại hệ thống 8 showroom đối tác của Yoshimoto ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và TP Hồ Chí Minh trước khi đưa ra lựa chọn cho căn bếp của mình.