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CTP Home - thi công nội thất giá trực tiếp tại xưởng sản xuất

P.V
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Với hơn 10 năm xây dựng và phát triển, CTP Home tự tin có đủ năng lực để triển khai thiết kế, thi công nội thất đồng bộ cho mọi công trình.

Không chỉ quy tụ đội ngũ nhân sự chất lượng cao mà CTP Home còn sở hữu xưởng sản xuất hiện đại rộng tới 1.500m2, đáp ứng nhanh gọn về chất lượng và yêu cầu của từng khách hàng.

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Thi công nội thất giá tại xưởng với chất lượng vượt trội

CTP Home là thương hiệu thiết kế và thi công nội thất đã có mặt từ lâu trên thị trường. Năm 2012, xuất phát điểm từ một xưởng sản xuất nội thất nhỏ tại TP Hồ Chí Minh, CTP Home đã vươn mình bứt phá, áp dụng công nghệ hiện đại và mở rộng quy mô lên tới 1.500m2.

Ngay từ những ngày đầu tiên thành lập, CTP Home hiểu rằng, giá thành và chất lượng là hai yếu tố quan trọng. Bởi vậy, CTP Home luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những giải pháp nội thất vừa đảm bảo chất lượng vừa phù hợp với ngân sách đầu tư.

Thay vì tốn thêm các khoản chi phí phát sinh cho bên trung gian thì CTP Home đã chủ động khép kín quy trình làm việc. Tức là, từ thiết kế cho đến thi công đều sẽ do nhân sự của CTP Home thực hiện. Nhờ vậy, giá thành sẽ được tối ưu từ 15 - 20% so với thị trường.

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Thi công nội thất giá trực tiếp tại xưởng sản xuất của CTP Home.

Thế nhưng, giá rẻ lại đi cùng với chất lượng dịch vụ ấn tượng. Nhờ kinh nghiệm triển khai nhiều công trình trên khắp cả nước nên đội ngũ chuyên gia của CTP Home tự tin có trình độ chuyên môn cao và sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu của từng khách hàng.

Với chúng tôi, nội thất không phải những vật dụng vô tri, mà nó còn chứa đựng tinh thần và cá tính của người sở hữu. Bởi vậy mà việc lựa chọn chất liệu, màu sắc, kiểu dáng phải được tính toán kỹ lưỡng để đưa ra những phương án thi công tối ưu và phù hợp.

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CTP Home cung cấp nội thất giá rẻ với chất lượng đảm bảo.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại CTP Home thì chúng tôi sẽ đảm bảo sự đồng bộ giữa thiết kế và thi công, cam kết các hạng mục đều được giám sát bởi chuyên gia để tuân thủ nghiêm ngặt hợp đồng đã ký kết. Cho nên, quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về giá thành và chất lượng dịch vụ.

Các dịch vụ thi công nội thất đang có tại CTP Home hiện nay

CTP Home có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Trong đó, mỗi hạng mục đều sẽ được bóc tách cụ thể, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về từng sản phẩm.

Thi công nội thất trọn gói

CTP Home cung cấp dịch vụ thi công nội thất trọn gói, bao gồm thi công phần thô và hoàn thiện nội thất. Dựa trên các thông số thực tế, kết hợp cùng nhu cầu của khách hàng, CTP Home sẽ bố trí lại không gian sao cho khoa học và hài hòa.

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Dịch vụ thiết kế, thi công nội thất trọn gói và đồng bộ tại CTP Home.

Khi hai bên đã chốt phương án thi công thì các thông số chi tiết của từng sản phẩm sẽ được chuyển về xưởng để bắt đầu sản xuất. Quá trình này sẽ được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ chuyên gia của CTP Home để đảm bảo sản phẩm đúng chất liệu, kích thước, màu sắc và kiểu dáng như yêu cầu. Cuối cùng, nội thất sẽ được vận chuyển đến công trình và tiến hành lắp đặt hoàn thiện.

Thi công nội thất theo yêu cầu

Nếu bạn đã có sẵn bản vẽ thiết kế và muốn hoàn thiện không gian theo từng phần thì việc lựa chọn dịch vụ thi công nội thất theo yêu cầu của CTP Home sẽ là sự lựa chọn lý tưởng. Ngoài ra, nếu như bạn muốn các món đồ nội thất của mình mang tính độc bản thì phương án này cũng hoàn toàn phù hợp. Có hai chất liệu nội thất phổ biến hiện nay là gỗ công nghiệp và gỗ tự nhiên. Tùy theo nhu cầu tài chính mà bạn có thể lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp.

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CTP Home cung cấp dịch vụ thi công nội thất theo yêu cầu của từng khách hàng.

Chế độ bảo hành và bảo dưỡng dài hạn

CTP Home có chính sách bảo hành dài hạn, giúp khách hàng giải quyết nhanh gọn các vấn đề phát sinh:

  • Bảo hành từ 2 - 5 năm tùy vào từng hạng mục sản phẩm.
  • Hỗ trợ đổi trả miễn phí khi sản phẩm gặp lỗi từ nhà sản xuất.
  • Ưu đãi khi sửa chữa và bảo dưỡng sản phẩm.

Bởi chúng tôi tin rằng, một công trình đẹp sẽ không chỉ được đo bằng hình ảnh hoàn thiện trong ngày bàn giao mà còn nằm ở sự hài lòng của khách hàng sau nhiều năm sử dụng.

Thiết kế đẹp là khởi đầu. Thi công đúng mới là giá trị.

Đó không chỉ là thông điệp thương hiệu. Đó là lời hứa mà CTP Home cam kết với mỗi khách hàng khi lựa chọn đồng hành cùng chúng tôi.

CÔNG TY TNHH SX TM CTP HOME

Điện thoại: 0981 800 789.

Email: noithatctphome@gmail.com.

Địa chỉ văn phòng: 160/48/15 Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ xưởng: 51/5A ấp Tam Đông 3, phường Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh

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