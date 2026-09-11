Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Khác

In phong bao lì xì đẹp, thiết kế theo yêu cầu tại 2TPrint

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Mỗi dịp Tết đến, phong bao lì xì không chỉ mang ý nghĩa trao gửi may mắn mà còn trở thành một phần tạo nên không khí rộn ràng của năm mới.

Bên cạnh những mẫu bao lì xì truyền thống, nhiều cá nhân, cửa hàng và thương hiệu hiện nay lựa chọn thiết kế riêng để tạo dấu ấn khác biệt. Với nhu cầu ngày càng đa dạng, dịch vụ in phong bao lì xì đẹp, thiết kế theo yêu cầu tại 2TPrint mang đến lựa chọn phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng.

Phong bao lì xì, ý nghĩa cho sự may mắn và lời chúc đầu năm

Lì xì là một nét đẹp quen thuộc trong văn hóa Tết, mang theo những lời chúc về sức khỏe, bình an, tài lộc và niềm vui trong năm mới. Những chiếc phong bao nhỏ với màu sắc và họa tiết đặc trưng góp phần tạo nên không khí rộn ràng trong những ngày đầu xuân. Ngày nay, phong bao lì xì còn được thiết kế đa dạng về kiểu dáng, hình ảnh và thông điệp để phù hợp với từng đối tượng. Vì vậy, một mẫu bao được đầu tư chỉn chu không chỉ trao gửi may mắn mà còn thể hiện sự tinh tế của người tặng.

image1.png
Phong bao lì xì, gửi gắm may mắn đầu năm

In phong bao lì xì đa dạng mẫu mã, thiết kế theo yêu cầu tại 2TPint

2TPrint cung cấp dịch vụ in lì xì đa dạng mẫu mã, thiết kế theo yêu cầu, đáp ứng nhu cầu từ cá nhân đến cửa hàng, thương hiệu và các đơn vị sử dụng bao lì xì làm quà tặng dịp Tết. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều phong cách từ truyền thống, hiện đại đến trẻ trung, tối giản hoặc mang dấu ấn riêng. Nội dung, màu sắc, họa tiết, câu chúc và hình ảnh trên phong bao được điều chỉnh theo từng ý tưởng. Nhờ đó, mỗi sản phẩm sau khi hoàn thiện có thể tạo được nét riêng và phù hợp với mục đích sử dụng.

image3.png
2TPrint cung cấp dịch vụ in phong bao lì xì theo yêu cầu

Đặc biệt, 2TPrint có đội ngũ chuyên thiết kế phong bao lì xì theo yêu cầu, hỗ trợ triển khai ý tưởng từ những mong muốn cụ thể của khách hàng. Từ việc lựa chọn chủ đề, phối màu, sắp xếp bố cục đến đưa logo, tên thương hiệu hoặc thông điệp Tết vào thiết kế đều được cân nhắc để tạo nên tổng thể hài hòa. Với những khách hàng chưa có mẫu sẵn, đội ngũ có thể dựa trên định hướng và nhu cầu thực tế để phát triển ý tưởng phù hợp.

image2.jpg
Đội ngũ nhân sự của xưởng thiết kế và in ấn 2Tprint

Bên cạnh năng lực thiết kế, xưởng in hiện đại với quy mô lớn tại 2TPrint giúp chủ động hơn trong quá trình sản xuất và đáp ứng các đơn hàng với số lượng đa dạng. Quy trình được tổ chức tập trung từ khâu xử lý thiết kế đến in ấn, góp phần kiểm soát tiến độ và chất lượng thành phẩm. Đặc biệt, năng lực sản xuất quy mô giúp tối ưu nguồn lực và chi phí, mang đến mức giá phù hợp hơn khi khách hàng đặt in số lượng lớn.

image5.jpg
2Tprint ứng dụng công nghệ, máy móc hiện đại vào sản xuất

Quy trình in phong bao lì xì tại 2TPrint

Để tạo ra những mẫu phong bao phù hợp với nhu cầu sử dụng, quy trình in thường bắt đầu từ việc tiếp nhận thông tin và xác định yêu cầu cụ thể. Khách hàng có thể trao đổi về số lượng, kích thước, nội dung, phong cách thiết kế và mục đích sử dụng. Đây là cơ sở để lựa chọn phương án triển khai phù hợp.

- Bước 1 - Tiếp nhận yêu cầu: Khách hàng cung cấp thông tin về số lượng, mẫu mã, nội dung cần thể hiện và những yêu cầu riêng nếu có.

- Bước 2 - Tư vấn và lên ý tưởng: Dựa trên yêu cầu, ý tưởng thiết kế được định hướng theo phong cách phù hợp. Màu sắc, họa tiết, bố cục và nội dung được cân nhắc để tạo nên tổng thể hài hòa, đồng thời đảm bảo phù hợp với mục đích sử dụng.

- Bước 3 - Hoàn thiện thiết kế: Thiết kế được điều chỉnh theo nội dung đã thống nhất. Đây là bước giúp kiểm tra lại hình ảnh, câu chữ, vị trí logo và các chi tiết trước khi chuyển sang in ấn.

- Bước 4 - Tiến hành in: Sau khi mẫu được xác nhận, phong bao lì xì được đưa vào quá trình in theo số lượng đã thống nhất.

- Bước 5 - Kiểm tra và hoàn thiện: Sau khi in, thành phẩm được kiểm tra về hình thức và các chi tiết cơ bản trước khi hoàn tất đơn hàng.

image4.jpg
Quy trình in phong bì tại 2TPrint

Với những người đang tìm kiếm một mẫu phong bao vừa đẹp mắt vừa mang dấu ấn riêng, in phong bao lì xì theo yêu cầu tại 2TPrint là lựa chọn đáng cân nhắc. Từ ý tưởng ban đầu đến thành phẩm, việc chủ động về thiết kế giúp phong bao không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn thể hiện sự tinh tế của người trao tặng.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 2T

- Địa chỉ: Số 9, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

- Hotline: 0899.839.983

- Thời gian làm việc: 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:30

- Website: https://xuonginhanoi.vn/phong-bao-li-xi

Tags:

#phong bao lì xì #in ấn #thiết kế theo yêu cầu #Tết #2TPrint #quà tặng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tìm hiểu về hệ thống mắc cài Damon và cách hoạt động

Tìm hiểu về hệ thống mắc cài Damon và cách hoạt động

Mỗi hệ thống mắc cài có cấu tạo và nguyên lý vận hành riêng, ảnh hưởng đến cách dây cung tương tác với răng trong suốt quá trình chỉnh nha. Vì vậy, hiểu rõ cơ chế phía sau khí cụ là bước quan trọng trước khi cân nhắc một lựa chọn phù hợp.
Thang máng cáp chất lượng cao: Lựa chọn tin cậy cho các công trình tại Việt Nam

Thang máng cáp chất lượng cao: Lựa chọn tin cậy cho các công trình tại Việt Nam

Trong thời đại ngày nay, sự bùng nổ của các khu công nghiệp và cao ốc đô thị đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe hơn bao giờ hết về vật liệu xây dựng phụ trợ. Giữa thị trường đa dạng, hệ thống thang máng cáp đạt chuẩn cao nổi lên như giải pháp tối ưu. Sản phẩm vừa kiến tạo hạ tầng ngăn nắp, vừa mang lại độ bền vượt thời gian cho mọi công trình Việt.
5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm xanh, túi vải repack nổi lên như một giải pháp đóng gói thông minh giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí vừa xây dựng hình ảnh thân thiện với môi trường.
DIGICONTENT - marketing agency chuyên nghiệp tại Việt Nam

DIGICONTENT - marketing agency chuyên nghiệp tại Việt Nam

Thị trường marketing online tại Việt Nam đang cạnh tranh ngày càng gay gắt, khi sự hiện diện của thương hiệu trên các nền tảng số trở thành yếu tố quan trọng trong việc tiếp cận và giữ chân khách hàng. Chậm chân trong cuộc đua này, doanh nghiệp có nguy cơ để khách hàng vào tay đối thủ.
Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

Cách mọi người tìm kiếm thông tin trên internet đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Thay vì gõ từ khóa vào Google rồi tự lọc qua hàng chục kết quả, ngày càng nhiều người chọn cách đơn giản hơn: hỏi trực tiếp AI.
Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Trong xu hướng nha khoa hiện đại, bên cạnh tay nghề chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ thì chất lượng của các sản phẩm phục hình răng sứ đóng vai trò quyết định đến độ bền, tính thẩm mỹ và sự an toàn cho sức khỏe bệnh nhân.
5 bài tập cho nam giúp phát triển thân trên cân đối

5 bài tập cho nam giúp phát triển thân trên cân đối

Cơ ngực săn chắc giúp thân trên trông dày, khỏe và cân đối hơn. Tuy nhiên, không ít người chỉ tập trung vào Bench Press hoặc liên tục thay đổi bài tập với suy nghĩ càng nhiều biến thể thì cơ ngực sẽ phát triển càng nhanh.
Chủ động phương tiện, thêm trọn vẹn trải nghiệm khám phá Vũng Tàu

Chủ động phương tiện, thêm trọn vẹn trải nghiệm khám phá Vũng Tàu

Vũng Tàu là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, đặc biệt vào dịp cuối tuần và kỳ nghỉ. Bên cạnh việc lựa chọn nơi lưu trú, điểm tham quan hay lịch trình, phương tiện di chuyển cũng ngày càng được quan tâm khi du khách muốn chủ động thời gian và kết nối nhiều điểm đến trong cùng hành trình.
Khiếu nại đúng cách: Cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Khiếu nại đúng cách: Cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Trong quá trình làm việc, giao dịch hoặc thực hiện thủ tục hành chính, có những trường hợp cá nhân, tổ chức cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa được bảo đảm. Khi đó, khiếu nại có thể là một phương án để đề nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền xem xét lại vấn đề.
Không gian tiệc cưới ngoài trời lãng mạn phù hợp cho concept Garden Wedding và lễ Vows.

W.Jardin – trung tâm tiệc cưới Hải Phòng sang trọng và hiện đại

Xu hướng tổ chức tiệc cưới tại đất Cảng đang dịch chuyển mạnh mẽ từ những không gian truyền thống sang các phong cách hiện đại, phóng khoáng và mang dấu ấn cá nhân. Giữa thị trường sôi động đó, W.Jardin nổi lên như một điểm hẹn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một lễ cưới hoàn hảo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!