OSAKAR Viera cùng các tính năng hỗ trợ kiểm soát an toàn trong mỗi hành trình

OSAKAR Viera được trang bị loạt tính năng hỗ trợ như kiểm soát xuống dốc, chống trơn trượt TCS, hệ thống phanh đĩa thủy lực và chống trộm thông qua ứng dụng MY OSAKAR, hướng đến trải nghiệm di chuyển chủ động hơn trong môi trường đô thị.

Kiểm soát xuống dốc, chủ động điều chỉnh tốc độ

Khi di chuyển trên đường dốc, đặc biệt tại hầm gửi xe, bãi đỗ hoặc những đoạn đường có độ dốc lớn, người lái cần chủ động điều chỉnh tốc độ để duy trì khả năng kiểm soát phương tiện. OSAKAR Viera được trang bị tính năng kiểm soát xuống dốc, hỗ trợ giảm tốc khi người lái nhả ga trong quá trình xuống dốc. Tính năng này giúp hạn chế tình trạng xe tiếp tục tăng tốc theo quán tính, hỗ trợ người lái chủ động hơn trong việc kiểm soát tốc độ.

Trong môi trường đô thị, tính năng có thể phát huy tác dụng khi xe di chuyển qua các đoạn dốc tại hầm chung cư, bãi gửi xe hoặc những tuyến đường có độ dốc. Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện các công nghệ vận hành an toàn cốt lõi, hãng còn rất chú trọng đến tính thẩm mỹ khi biến Viera thành một mẫu xe máy điện đẹp với các đường nét thanh thoát, tôn dáng người lái. Tuy nhiên, người lái vẫn cần chủ động điều chỉnh tốc độ, quan sát phương tiện xung quanh và tuân thủ điều kiện giao thông thực tế.

Kiểm soát xuống dốc hỗ trợ giảm tốc khi người lái nhả ga, giúp chủ động hơn khi di chuyển trên các đoạn đường dốc.

TCS hỗ trợ kiểm soát khi di chuyển trên mặt đường trơn

Mặt đường ướt hoặc có độ bám thấp có thể khiến bánh xe dễ mất độ bám khi tăng ga đột ngột. Đây là tình huống thường xuất hiện khi di chuyển sau mưa hoặc đi qua những khu vực có bề mặt trơn.

OSAKAR Viera được tích hợp TCS (Traction Control System), hỗ trợ kiểm soát quá trình tăng ga khi xe khởi hành trên bề mặt có độ bám thấp. Hệ thống điều tiết lực kéo trong quá trình tăng tốc, giúp quá trình khởi hành diễn ra có kiểm soát hơn. Kết hợp với lốp Kenda không săm, Viera có thêm các trang bị hỗ trợ kiểm soát xe khi di chuyển trong những điều kiện mặt đường khác nhau.

TCS hỗ trợ kiểm soát quá trình tăng ga khi xe khởi hành trên bề mặt có độ bám thấp.

Hệ phanh đĩa thủy lực trên cả hai bánh

Bên cạnh khả năng tăng tốc, khả năng giảm tốc cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành, đặc biệt khi di chuyển trong môi trường đô thị với mật độ phương tiện cao. OSAKAR Viera sử dụng phanh đĩa thủy lực ở cả bánh trước và bánh sau, hỗ trợ người lái chủ động kiểm soát tốc độ khi cần giảm tốc. Trang bị này phù hợp với những tình huống thường xuyên phải thay đổi tốc độ như dừng đèn đỏ, di chuyển trong khu vực đông phương tiện hoặc xử lý các tình huống phát sinh trên đường.

Sở hữu khả năng vận hành linh hoạt cùng ngoại hình thanh lịch, Viera nhanh chóng trở thành một lựa chọn xe máy điện cho dân công sở vô cùng hợp lý cho nhu cầu đi làm hàng ngày. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị nút P (Parking) để khóa động cơ khi dừng. Tính năng này giúp hạn chế tình trạng xe di chuyển ngoài ý muốn do người dùng vô tình tác động vào tay ga trong lúc dừng hoặc chờ.

Hệ thống phanh đĩa thủy lực trước - sau kết hợp nút P giúp người lái chủ động kiểm soát tốc độ trong mọi tình huống.

Chống trộm và quản lý xe qua ứng dụng MY OSAKAR

Bảo vệ phương tiện khi đỗ cũng là một phần trong trải nghiệm sử dụng xe máy điện. Với OSAKAR Viera, một số chức năng bảo vệ được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng MY OSAKAR thông qua kết nối Bluetooth. Sự kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng an toàn và công nghệ quản lý thông minh trên ứng dụng cũng giúp người dùng có câu trả lời rõ ràng khi cân nhắc nên mua xe máy điện hãng nào để yên tâm sử dụng lâu dài.

Tính năng khóa xe tự động có thể kích hoạt sau khi người dùng tắt khóa điện. Hệ thống thực hiện khóa bánh sau và phát cảnh báo nếu phát hiện xe có dấu hiệu di chuyển bất thường, giúp người dùng chủ động thiết lập chế độ bảo vệ khi rời xe tại những địa điểm như trường học, văn phòng, khu dân cư hoặc bãi gửi xe. Bên cạnh đó, Viera còn có chế độ bảo vệ tự động theo hướng phát cảnh báo nhưng không khóa bánh sau, cho phép người dùng thiết lập phương thức bảo vệ phù hợp với từng tình huống đỗ xe.

MY OSAKAR cũng hỗ trợ tính năng không chạm để khởi động. Khi điện thoại đã kết nối Bluetooth và nằm trong phạm vi phù hợp, xe có thể tự động mở khóa điện; khi người dùng rời khỏi phạm vi kết nối, hệ thống sẽ tự khóa lại. Trong trường hợp Smartkey bị thất lạc, người dùng có thể quản lý quyền sử dụng ngay trên ứng dụng, hủy quyền của Smartkey cũ và thiết lập Smartkey mới theo hướng dẫn của hệ thống.

MY OSAKAR hỗ trợ quản lý chế độ bảo vệ, khóa xe tự động và quyền sử dụng Smartkey.

Từ kiểm soát tốc độ khi xuống dốc, hỗ trợ tăng ga trên bề mặt có độ bám thấp đến hệ thống phanh và các tính năng bảo vệ khi đỗ xe, OSAKAR Viera được trang bị nhiều lớp hỗ trợ cho những tình huống thường gặp. Kết hợp với ứng dụng MY OSAKAR, các tính năng này giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình vận hành và quản lý phương tiện.