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Tranh Du Mục – địa chỉ chọn tranh treo tường đẹp cho mọi không gian

P.V
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Trong quá trình hoàn thiện một ngôi nhà, tranh treo tường thường là chi tiết được lựa chọn sau cùng nhưng lại có khả năng tạo ra thay đổi rõ rệt đối với diện mạo tổng thể.

Một bức tranh phù hợp có thể làm mềm không gian, tạo điểm nhấn màu sắc, mở rộng cảm giác về diện tích hoặc thể hiện cá tính của gia chủ. Ngược lại, tranh sai kích thước, không phù hợp màu sắc hay đặt sai vị trí có thể khiến căn phòng trở nên mất cân đối.

Nắm bắt nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng, Tranh Du Mục phát triển theo mô hình xưởng sản xuất, in tranh và kinh doanh tranh treo tường tại Đà Nẵng, đồng thời cung cấp sản phẩm cho khách hàng trên toàn quốc. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, thương hiệu xây dựng danh mục tranh đa dạng, hướng đến nhiều phong cách nội thất và nhu cầu sử dụng khác nhau.

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Chọn tranh không chỉ dựa vào hình ảnh đẹp

Một trong những sai lầm phổ biến khi mua tranh treo tường là lựa chọn dựa hoàn toàn vào sở thích cá nhân. Một mẫu tranh có thể rất đẹp khi xem riêng nhưng chưa chắc phù hợp với căn phòng cụ thể.

Theo các nguyên tắc cơ bản trong trang trí nội thất, tranh cần được xem xét cùng nhiều yếu tố như kích thước tường, diện tích phòng, màu sắc nội thất, ánh sáng và phong cách thiết kế. Tranh Du Mục cung cấp nhiều lựa chọn về chủ đề, kích thước, bố cục và kiểu khung, giúp khách hàng có thêm phương án khi hoàn thiện không gian.

Tranh phòng khách – điểm nhấn quan trọng của ngôi nhà

Phòng khách thường là nơi được ưu tiên khi lựa chọn tranh bởi đây là không gian sinh hoạt chung và cũng là nơi tiếp đón khách. Vị trí phổ biến nhất là khoảng tường phía sau sofa, phía trên kệ tivi hoặc những mảng tường chính.

Các dòng tranh phòng khách về phong cảnh, thiên nhiên, hoa, nghệ thuật, trừu tượng hoặc tranh hiện đại được nhiều người lựa chọn tùy theo phong cách nội thất. Điều quan trọng là tranh không nên tách biệt khỏi tổng thể mà cần tạo được sự liên kết với sofa, rèm, thảm, tường và các món đồ nội thất xung quanh.

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Tranh phòng ngủ ưu tiên cảm giác thư giãn

Khác với phòng khách, phòng ngủ thường cần một không gian nhẹ nhàng và có tính thư giãn. Vì vậy, những mẫu tranh phong cảnh, thiên nhiên, hoa hoặc các hình ảnh có màu sắc dịu thường được ưu tiên.

Kích thước tranh cũng cần được cân đối với đầu giường và diện tích tường. Một bộ tranh nhỏ có thể tạo sự mềm mại, trong khi một bức tranh ngang có kích thước phù hợp có thể tạo điểm nhấn rõ ràng hơn.

Tranh cho văn phòng, nhà hàng và không gian kinh doanh

Tranh treo tường không chỉ dành cho nhà ở. Văn phòng, showroom, spa, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê và nhiều không gian kinh doanh cũng sử dụng tranh như một phần của thiết kế nội thất.

Ở những không gian này, tranh cần đáp ứng đồng thời hai yêu cầu: tạo tính thẩm mỹ và phù hợp với nhận diện hoặc chủ đề của địa điểm. Với những dự án cần số lượng lớn, việc đặt tranh trực tiếp từ xưởng giúp khách hàng thuận lợi hơn trong việc thống nhất kích thước, hình ảnh, khung và bố cục.

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Đa dạng dòng tranh cho nhiều phong cách

Tranh Du Mục phát triển nhiều nhóm sản phẩm như tranh phong cảnh, tranh hoa, tranh thiên nhiên, tranh nghệ thuật, tranh trừu tượng, tranh hiện đại, tranh truyền thống, tranh nhiếp ảnh và tranh trang trí theo từng không gian.

Bên cạnh mẫu có sẵn, khách hàng có thể lựa chọn kích thước và bố cục phù hợp với vị trí cần trang trí. Đây là một trong những lợi thế của mô hình xưởng trực tiếp sản xuất và in tranh.

Việc chủ động sản xuất cũng giúp Tranh Du Mục đáp ứng các đơn hàng theo yêu cầu, từ một bức tranh cho gia đình đến các bộ tranh dành cho căn hộ, biệt thự, văn phòng, khách sạn hoặc nhà hàng.

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Tranh đẹp cần đi cùng chất lượng hoàn thiện

Một sản phẩm tranh treo tường được đánh giá không chỉ ở hình ảnh mà còn ở chất lượng bản in và phần khung. Độ sắc nét, màu sắc, bề mặt tranh, độ căng, độ vuông của khung và cách hoàn thiện đều ảnh hưởng đến cảm nhận khi sản phẩm được treo trên tường.

Với hệ thống máy móc phục vụ in và gia công, Tranh Du Mục thực hiện nhiều công đoạn tại xưởng, từ xử lý hình ảnh, in ấn đến hoàn thiện khung và kiểm tra thành phẩm.

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Địa chỉ chọn tranh tại Đà Nẵng, nhận đơn toàn quốc

Là xưởng sản xuất, in tranh và kinh doanh tranh tại Đà Nẵng, Tranh Du Mục hướng đến phục vụ cả khách hàng trong khu vực và khách hàng tại các tỉnh, thành trên toàn quốc. Sau hơn 15 năm hoạt động, Tranh Du Mục tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, cập nhật xu hướng nội thất và đầu tư cho năng lực sản xuất. Mục tiêu của thương hiệu là trở thành địa chỉ để khách hàng tìm kiếm tranh treo tường không chỉ dựa trên tiêu chí đẹp mà còn phù hợp với không gian, đúng nhu cầu và có chất lượng hoàn thiện ổn định.

Thông tin Tranh Du Mục:

  • Địa chỉ xưởng tranh kỹ thuật số: 87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Địa chỉ nhà máy sản xuất offset và tranh khổ lớn: 77 Khái Tây 1, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
  • Hotline/Zalo: 0934 884 920
  • Email: indumuc@gmail.com
  • Website: https://tranhdumuc.com/
  • Google Maps: https://maps.app.goo.gl/sSJtm5w4dMhcrVYd9

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