Hãy cùng theo dõi bài viết để tìm hiểu về lương Gross, lương Net và những khác biệt dễ bị bỏ qua.

Lương Gross và lương Net là gì?

Lương Gross và lương Net là hai cách thể hiện thu nhập thường gặp trong quá trình tuyển dụng. Lương Gross được hiểu là tổng mức lương trước khi khấu trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân. Trong khi đó, lương Net là khoản tiền người lao động thực nhận sau khi các khoản khấu trừ được tính theo quy định.

Có thể hình dung đơn giản, Gross là con số ở phía trước quá trình khấu trừ, còn Net là khoản thu nhập còn lại sau quá trình này. Vì vậy, hai mức lương có cùng cách gọi là “lương tháng” nhưng không mang cùng ý nghĩa khi đặt lên bàn cân.

Việc phân biệt Gross và Net giúp ứng viên hiểu đúng con số được nhà tuyển dụng đề xuất. Khi một tin tuyển dụng hoặc buổi phỏng vấn đề cập đến mức lương, xác định rõ đó là Gross hay Net là bước đầu tiên để tránh những cách hiểu khác nhau về thu nhập.

Những khác biệt dễ bị bỏ qua

Không ít ứng viên chỉ chú ý đến con số Gross hoặc Net được đưa ra mà bỏ qua những yếu tố phía sau. Một số khác biệt tưởng nhỏ lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khoản tiền nhận hàng tháng và giá trị thực tế của một offer.

- Cùng mức Gross, Net có thể khác: Khoản thực nhận còn phụ thuộc vào tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm, thu nhập tính thuế và các khoản giảm trừ. Vì vậy, không nên mặc định một mức Gross sẽ luôn tương ứng với một mức Net cố định.

- Net không phải lúc nào cũng là toàn bộ thu nhập: Một số vị trí có thêm phụ cấp, thưởng hoặc hoa hồng ngoài mức lương chính. Nếu chỉ nhìn vào Net, ứng viên có thể bỏ qua những khoản thu nhập được tính riêng.

- Mức đóng bảo hiểm cần được chú ý: Hai công việc có thể đưa ra mức lương tương đương nhưng mức làm căn cứ đóng bảo hiểm khác nhau. Chi tiết này có thể tạo ra sự khác biệt về khoản khấu trừ cũng như quyền lợi liên quan.

- Gross cao hơn chưa chắc thực nhận cao hơn: Khi so sánh hai offer, cần đặt các mức lương về cùng một cách tính. Ứng viên có thể sử dụng tool tính lương net gross để ước tính khoản thực nhận và có cơ sở so sánh rõ hơn.

Những điểm trên cho thấy con số lương chỉ là một phần của bức tranh thu nhập. Hiểu rõ các thành phần đi kèm sẽ giúp ứng viên tránh đánh giá một cơ hội việc làm chỉ dựa trên mức lương được đưa ra ban đầu.

Lưu ý khi thỏa thuận mức lương

Trước khi đồng ý với một mức lương, ứng viên nên làm rõ các điều khoản liên quan để tránh chênh lệch giữa kỳ vọng và thu nhập thực tế. Một số điểm cần được trao đổi cụ thể gồm:

- Xác nhận mức lương được thỏa thuận: Cần thống nhất rõ con số đưa ra là mức Gross hay Net, đồng thời xác định thời điểm áp dụng để tránh cách hiểu khác nhau giữa hai bên.

- Hỏi về thời gian thử việc: Mức lương trong giai đoạn thử việc có thể được áp dụng theo chính sách riêng. Ứng viên nên hỏi trước về tỷ lệ hưởng, thời gian thử việc và mức lương chính thức sau khi ký hợp đồng.

- Làm rõ kỳ trả lương: Thời điểm nhận lương, hình thức thanh toán và cách tính trong tháng đầu tiên là những thông tin nên được xác nhận trước khi bắt đầu công việc.

- Trao đổi về cơ chế tăng lương: Ngoài mức lương ban đầu, ứng viên có thể hỏi về thời điểm đánh giá, tiêu chí xét tăng lương và lộ trình thu nhập. Đây là cơ sở để nhìn nhận cơ hội việc làm ở góc độ dài hạn.

- Kiểm tra lại thỏa thuận bằng văn bản: Sau khi hai bên thống nhất, các nội dung về mức lương và điều kiện đi kèm nên được thể hiện rõ trong hợp đồng hoặc thư mời nhận việc. Điều này giúp hạn chế tranh chấp hoặc cách hiểu khác nhau trong quá trình làm việc.

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