Balo laptop cho dân công sở: Những tiêu chí chọn mua không phải ai cũng biết

Nhu cầu sử dụng balo đựng laptop trong môi trường công sở ngày càng tăng, nhưng không phải ai cũng biết cách chọn một chiếc balo vừa bảo vệ tốt cho máy tính, vừa phù hợp với hình ảnh chuyên nghiệp nơi làm việc.
Balo laptop lên ngôi trong xu hướng làm việc linh hoạt
Với sự phổ biến của hình thức làm việc hybrid, mang laptop di chuyển giữa nhà và văn phòng, giữa các cuộc họp đã trở thành thói quen của phần lớn dân văn phòng. Balo dần thay thế cặp táp truyền thống nhờ ưu điểm gọn nhẹ, giúp người dùng rảnh tay khi di chuyển bằng xe máy hay phương tiện công cộng.
Tuy nhiên, không phải chiếc balo nào cũng phù hợp để đựng laptop lâu dài. Không ít người từng gặp tình trạng máy tính bị trầy xước, thậm chí hỏng hóc do balo không có ngăn đệm chuyên dụng, hoặc ngăn laptop quá rộng khiến máy bị xê dịch khi di chuyển.
4 tiêu chí chọn balo laptop cho dân công sở
- Đúng kích thước máy: Nên chọn balo có ngăn laptop vừa khít với kích thước máy (13, 14 hay 15.6 inch) để tránh xê dịch, va đập trong quá trình di chuyển.
- Có ngăn chống sốc riêng biệt: Ngăn đựng laptop cần tách biệt với các ngăn đựng đồ khác, có lớp đệm dày để giảm chấn khi va đập bất ngờ.
- Chất liệu bền, chống nước: Ưu tiên vải chống thấm, đường may chắc chắn để bảo vệ máy tính trong điều kiện thời tiết bất lợi, nhất là vào mùa mưa.
- Thiết kế lịch sự, phù hợp môi trường công sở: Ưu tiên gam màu trung tính, kiểu dáng tối giản, tránh các chi tiết quá trẻ trung như balo đi học, đi chơi.
Balo laptop nội địa - lựa chọn được nhiều dân văn phòng cân nhắc
Trên thị trường hiện có không ít thương hiệu balo laptop nội địa đáp ứng khá tốt các tiêu chí trên, trong đó có thể kể đến Gubano (tiền thân là Gu Bag) - thương hiệu balo, túi laptop trong nước với các dòng sản phẩm có ngăn chống sốc riêng, chất liệu chống nước, thiết kế hướng đến đúng nhóm khách hàng văn phòng.
Việc lựa chọn thương hiệu nội địa có nguồn gốc rõ ràng cũng giúp người mua thuận tiện hơn trong khâu bảo hành, đổi trả so với các sản phẩm trôi nổi, không rõ xuất xứ trên thị trường.
Một vài lưu ý khi mua balo laptop online
Người mua nên kiểm tra kỹ chính sách đổi trả, bảo hành trước khi đặt hàng; ưu tiên các gian hàng có đầy đủ thông tin liên hệ, địa chỉ rõ ràng; đồng thời đọc kỹ mô tả kích thước ngăn laptop để tránh mua nhầm size, vì đây là lỗi khá phổ biến khi mua sắm balo laptop qua kênh online.
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