Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Khác

Bangmamau.com cung cấp bảng màu và mã màu cho website

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Bangmamau.com là website cung cấp bảng màu, mã màu HEX, RGB, HTML, CSS, CMYK và công cụ màu online cho designer, developer, người làm website.

Màu sắc là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng website, giao diện ứng dụng và các sản phẩm nội dung số. Bangmamau.com phát triển hệ thống công cụ màu sắc online bằng tiếng Việt, với chức năng cốt lõi là tra cứu bảng màu và mã màu dành cho người làm website.

Bảng màu và mã màu cho thiết kế website

Web Designer, UI/UX Designer và lập trình viên thường xuyên phải tìm một màu phù hợp rồi chuyển sang mã cụ thể để sử dụng trong thiết kế hoặc mã nguồn.

Trang chủ Bangmamau.com tập trung vào nhu cầu này thông qua hệ thống bảng màu và bảng mã màu trực tuyến. Người dùng có thể tra cứu màu theo tên hoặc mã, xem thông tin màu và lựa chọn định dạng phù hợp. Các giá trị phổ biến như HEX, RGB, HTML, CSS, HSL, CMYK cùng những định dạng liên quan được cung cấp để thuận tiện cho việc sử dụng.

Màu sắc được sắp xếp theo nhiều nhóm như đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh ngọc, xanh dương, tím, hồng, nâu, xám và trung tính.

v1-501.jpg

Từ màu sắc trực quan đến mã màu sử dụng

Designer thường bắt đầu bằng việc lựa chọn màu trực quan, trong khi developer cần giá trị cụ thể để đưa vào HTML, CSS hoặc hệ thống giao diện. Vì vậy, công cụ màu không chỉ cần hiển thị màu mà còn phải cung cấp mã chính xác.

Bangmamau.com tập trung màu sắc và mã màu trên cùng một hệ thống. Người dùng có thể tìm màu, xem mã, sao chép giá trị cần thiết rồi đưa vào thiết kế hoặc mã nguồn.

Khi cần làm việc với nhiều hệ màu, công cụ chuyển đổi mã màu hỗ trợ chuyển đổi giữa HEX, RGB, HSL, HSB/HSV, CMYK và OKLCH. Color Picker cũng cho phép chọn màu trực quan và xem các giá trị tương ứng.

v2-1319.jpg

Từ màu sắc trực quan đến mã màu sử dụng

Designer thường bắt đầu bằng việc lựa chọn màu trực quan, trong khi developer cần giá trị cụ thể để đưa vào HTML, CSS hoặc hệ thống giao diện. Vì vậy, công cụ màu không chỉ cần hiển thị màu mà còn phải cung cấp mã chính xác.

Bangmamau.com tập trung màu sắc và mã màu trên cùng một hệ thống. Người dùng có thể tìm màu, xem mã, sao chép giá trị cần thiết rồi đưa vào thiết kế hoặc mã nguồn.

Khi cần làm việc với nhiều hệ màu, công cụ chuyển đổi mã màu hỗ trợ chuyển đổi giữa HEX, RGB, HSL, HSB/HSV, CMYK và OKLCH. Color Picker cũng cho phép chọn màu trực quan và xem các giá trị tương ứng.

Hỗ trợ nhiều nhu cầu màu sắc khi làm website

Nhu cầu về màu sắc không dừng ở việc tìm một mã HEX. Sau khi có màu chủ đạo, designer có thể cần tìm màu đi kèm, tạo bảng phối hoặc điều chỉnh sắc độ cho giao diện.

Bangmamau.com có thêm các công cụ như phối màu, pha màu, tạo CSS Gradient, lấy mã màu từ hình ảnh và kiểm tra độ tương phản theo WCAG. Các tiện ích này mở rộng quy trình xử lý màu nhưng vẫn xoay quanh nhu cầu cốt lõi là tìm, xác định và ứng dụng màu.

Chẳng hạn, người dùng có thể lấy màu từ hình ảnh để tham khảo cho giao diện, sau đó kiểm tra độ tương phản giữa màu chữ và màu nền. Khi cần xây dựng bảng màu đồng nhất, công cụ phối màu có thể tạo các màu liên quan từ màu gốc. Với giao diện sử dụng hiệu ứng chuyển màu, CSS Gradient hỗ trợ tạo và lấy mã CSS tương ứng.

Hệ thống cũng có những nhóm công cụ chuyên biệt như bảng màu Pastel, Tailwind CSS, Material Design và mã màu thương hiệu.

Công cụ màu cho nội dung và sản phẩm số

Màu sắc không chỉ xuất hiện trên website mà còn được sử dụng trong banner, hình ảnh, bài đăng mạng xã hội, tài liệu số và các sản phẩm truyền thông. Người làm nội dung có thể cần xác định màu từ hình ảnh, tìm bảng màu phù hợp hoặc lấy mã màu để duy trì sự thống nhất giữa nhiều thiết kế.

v3-913.jpg

Với các công cụ bằng tiếng Việt, Bangmamau.com hướng đến việc sử dụng trực tiếp trên trình duyệt, phù hợp với designer, developer, người xây dựng website và người làm nội dung số.

Một hệ thống màu tập trung vào nhu cầu thực tế

Khi xây dựng giao diện, việc tìm đúng màu và có mã màu chính xác là bước cơ bản nhưng xuất hiện xuyên suốt quá trình thiết kế và phát triển. Một nguồn tra cứu tập trung có thể được sử dụng từ giai đoạn chọn màu ban đầu cho đến khi đưa màu vào giao diện.

Bangmamau.com lấy bảng màu và bảng mã màu làm chức năng trung tâm, đồng thời bổ sung các công cụ phục vụ những bước xử lý màu thường gặp. Người dùng có thể bắt đầu từ một màu cụ thể, lấy mã cần thiết và tiếp tục xử lý theo nhu cầu của từng dự án.

Thông tin website

Website: Bangmamau.com

Lĩnh vực: Công cụ màu sắc trực tuyến

Đối tượng: Web Designer, UI/UX Designer, lập trình viên web, người làm website và người làm nội dung/digital.

Tags:

#Bangmamau.com #công cụ màu online cho designer

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tại sao lại lựa chọn bán đồng hồ hàng hiệu ALLU

Tại sao lại lựa chọn bán đồng hồ hàng hiệu ALLU

Bán đồng hồ hàng hiệu không chỉ là một giao dịch mua bán, mà còn là quá trình trao gửi một món đồ có giá trị và nhiều ý nghĩa. Vì vậy, việc lựa chọn một đơn vị thu mua uy tín, minh bạch và chuyên nghiệp là điều rất quan trọng.
Hồ sơ xin việc online: CV, bằng cấp và chứng chỉ trong một file

Hồ sơ xin việc online: CV, bằng cấp và chứng chỉ trong một file

Nhiều nhà tuyển dụng hiện chỉ cho phép đính kèm một tệp duy nhất khi nộp hồ sơ qua email hoặc cổng tuyển dụng. Nếu CV, bảng điểm, bằng tốt nghiệp và chứng chỉ của bạn đang nằm rải rác ở nhiều file, dưới đây là cách sắp xếp lại để hồ sơ gọn, dễ đọc và không bị sót giấy tờ.
NTK Lê Mai chia sẻ hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực trang sức

NTK Lê Mai chia sẻ hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực trang sức

Từ những câu chuyện về lựa chọn nghề nghiệp, tư duy thiết kế đến hành trình khởi nghiệp trong một lĩnh vực đòi hỏi nhiều sự kiên định, NTK Lê Mai - đồng thời là nhà sáng lập thương hiệu trang sức LuxJy Jewelry, mang đến những góc nhìn thực tế tại một buổi Coffee Talk dành cho những người quan tâm đến thời trang, thiết kế và con đường xây dựng thương hiệu cá nhân.
Vì sao người Nhật dùng đá BMC cho mặt bếp hàng chục năm?

Vì sao người Nhật dùng đá BMC cho mặt bếp hàng chục năm?

Bước vào một căn bếp gia đình ở Nhật, điều khiến nhiều người Việt ngạc nhiên không phải là thiết bị, mà là mặt bếp: hiếm khi thấy đá granite, marble hay quartz quen thuộc, thay vào đó là một bề mặt đá dịu mắt, chạy liền một mạch từ chậu rửa lên đến tấm chắn tường, không một đường ghép.
Sun World Vũng Tàu - tọa độ vui chơi hấp dẫn không nên bỏ qua

Sun World Vũng Tàu - tọa độ vui chơi hấp dẫn không nên bỏ qua

Một chuyến đi Vũng Tàu sẽ thêm phần thú vị khi lịch trình có cả vui chơi, thư giãn và trải nghiệm mới. Sun World Vũng Tàu gây chú ý với không gian giải trí rộng lớn, kết hợp cảm hứng chợ nổi miền Tây cùng kiến trúc hiện đại. Hệ thống trò chơi nước đa dạng cũng mở ra nhiều hoạt động sôi động cho gia đình, nhóm bạn.
Chứng chỉ quản lý dự án - Giải pháp chuẩn hóa năng lực điều hành

Chứng chỉ quản lý dự án - Giải pháp chuẩn hóa năng lực điều hành

Trong lĩnh vực xây dựng, quản lý dự án là công việc đòi hỏi người phụ trách phải hiểu cách tổ chức, điều phối và kiểm soát nhiều đầu việc cùng lúc. Một dự án nếu thiếu nhân sự có năng lực quản lý dễ phát sinh chậm tiến độ, sai lệch thông tin hoặc lúng túng khi phối hợp giữa các bên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!