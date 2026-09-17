Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Khác

Sinh viên, người mới đi làm dùng Ví Trả Sau trên MoMo như thế nào?

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Sinh viên vừa ra trường và người mới đi làm với mức lương khoảng 8 đến 10 triệu đồng/tháng thường đối mặt với nhiều khoản chi phát sinh ngay từ những tháng đầu tiên: ăn uống chi tiêu, thiết bị làm việc, trang phục công sở, hóa đơn sinh hoạt.

Trong khi thu nhập chưa ổn định, việc có thêm một giải pháp hỗ trợ tài chính linh hoạt giúp người trẻ chủ động hơn trong quản lý dòng tiền. Ví Trả Sau trên MoMo là sản phẩm tín dụng tiêu dùng theo hạn mức do các tổ chức tín dụng uy tín cung cấp, cho phép đăng ký 100% online chỉ với CCCD mà không cần thế chấp hay nộp các giấy tờ chứng minh thu nhập phức tạp.

Khi nào nên dùng Ví Trả Sau?

Tình huống phù hợp nhất là khi bạn chưa kịp nhận lương nhưng lại phát sinh các nhu cầu mua sắm cấp thiết như: săn sale, mua sắm các thiết bị và công cụ phục vụ học tập hoặc làm việc. Nếu cần mua laptop, máy tính bảng hay điện thoại nhưng chưa muốn chi một lần số tiền lớn, người dùng có thể sử dụng tính năng chuyển đổi trả góp qua Ví Trả Sau theo kỳ hạn 2, 3, 6, 9, 12 tháng (có mất phí chuyển đổi trả góp) để chia nhỏ khoản thanh toán phù hợp với thu nhập hằng tháng.

Tình huống thứ hai là khi cần chuẩn bị cho công việc mới: mua trang phục công sở, giày dép hoặc đăng ký khóa học nâng cao kỹ năng. Đây là những khoản đầu tư cho bản thân mang lại giá trị lâu dài, và Ví Trả Sau giúp giãn tiến độ thanh toán thay vì dồn tất cả vào tháng đầu tiên nhận lương.

Tình huống thứ ba là thanh toán hóa đơn sinh hoạt cố định hằng tháng: tiền điện, nước, internet, mua thẻ cào Ví Trả Sau nạp cước điện thoại vào cuối tháng khi chưa đến kỳ lương. Cơ chế "mua tháng này, trả tháng sau" cho phép tận dụng khoảng thời gian lên đến 45 ngày mà không phát sinh thêm phí nếu thanh toán đúng hạn.

m2-306.jpg
Ví Trả Sau trên MoMo giúp sinh viên và người mới đi làm chủ động chi tiêu cho các khoản thiết yếu ngay cả khi chưa đến kỳ lương.

Khi nào không nên dùng Ví Trả Sau?

Không nên sử dụng Ví Trả Sau cho các khoản chi tiêu xa xỉ hoặc ngẫu hứng vượt quá khả năng chi trả, chẳng hạn như mua đồ hiệu hay thiết bị công nghệ đắt tiền không thực sự cần thiết. Tương tự, việc dùng hạn mức để chi tiêu bốc đồng theo xu hướng ngắn hạn, ăn uống tiệc tùng xa hoa cũng là điều nên tránh.

Đặc biệt, người dùng không nên lạm dụng tối đa 100% hạn mức khi chưa có nguồn thu nhập đảm bảo để hoàn trả đúng hạn. Ví Trả Sau là hạn mức tín dụng tiêu dùng, không phải thu nhập bổ sung. Mỗi khoản chi đều cần được hoàn trả trong kỳ thanh toán tiếp theo.

m3-682.jpg
Chỉ chi tiêu trong khả năng hoàn trả và tránh lạm dụng hạn mức là nguyên tắc quan trọng nhất khi sử dụng Ví Trả Sau.

Lợi ích lâu dài và nguyên tắc quản lý an toàn

Một lợi ích ít người trẻ biết đến là khi thanh toán đúng hạn, lịch sử giao dịch được ghi nhận tích cực trên hệ thống thông tin tín dụng quốc gia (CIC). Đây là cách xây dựng hồ sơ tín dụng cá nhân ngay từ khi còn trẻ, mở ra cơ hội tiếp cận các sản phẩm tài chính lớn hơn từ ngân hàng trong tương lai như vay mua nhà, mua xe hoặc mở thẻ tín dụng.

Về nguyên tắc quản lý, tổng dư nợ Ví Trả Sau hằng tháng chỉ nên chiếm tối đa 20 đến 30% thu nhập, tức khoảng 1,5 đến 2,5 triệu đồng đối với mức lương 8 đến 10 triệu. Luôn bật tính năng nhắc nhở thanh toán trên ứng dụng MoMo và thanh toán đúng hạn để tránh phát sinh phí trễ hạn. Ngoài chi tiêu thiết yếu, người dùng còn có thể tham khảo thanh toán tiền xăng bằng Ví Trả Sau cho nhu cầu đi lại trong phần ngân sách cá nhân, miễn là nằm trong giới hạn có thể hoàn trả.

m4-1970.jpg
Thanh toán đúng hạn giúp người trẻ xây dựng lịch sử tín dụng CIC tốt ngay từ sớm, mở ra nhiều cơ hội tài chính trong tương lai.

Mở ứng dụng MoMo, kiểm tra ngay hạn mức Ví Trả Sau dành riêng cho bạn và bắt đầu quản lý tài chính thông minh ngay hôm nay.

Khách hàng đủ điều kiện sẽ được cấp hạn mức Ví Trả Sau trên MoMo từ các tổ chức tín dụng, và có thể dùng Ví Trả Sau để thanh toán tại các cửa hàng/đơn vị chấp nhận Ví Trả Sau là phương thức thanh toán. MoMo đóng vai trò trung gian thanh toán và giúp bạn tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn.

Tags:

#Ví Trả Sau trên MoMo #Ví Trả Sau #MoMo

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nét đẹp thư pháp Việt trong các sự kiện hiện đại

Nét đẹp thư pháp Việt trong các sự kiện hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh ông đồ bên nghiên mực, bút lông và giấy đỏ vẫn mang một sức gợi riêng. Từ nét đẹp xin chữ đầu năm, thư pháp Việt ngày nay đã hiện diện tại hội xuân, trường học, trung tâm thương mại, chương trình doanh nghiệp và nhiều sự kiện cộng đồng.
Vetauonline Express - đồng hành cùng hành trình khám phá những điểm đến biển đảo Việt Nam

Vetauonline Express - đồng hành cùng hành trình khám phá những điểm đến biển đảo Việt Nam

Ngày nay, những chuyến du lịch đến các đảo nổi tiếng như Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý hay Lý Sơn ngày càng được nhiều du khách lựa chọn. Tuy nhiên, để một chuyến đi diễn ra thuận lợi, việc tìm kiếm lịch tàu, lựa chọn chuyến phù hợp và đặt vé đúng thời gian vẫn là điều khiến không ít người băn khoăn.
Tìm hiểu về hệ thống mắc cài Damon và cách hoạt động

Tìm hiểu về hệ thống mắc cài Damon và cách hoạt động

Mỗi hệ thống mắc cài có cấu tạo và nguyên lý vận hành riêng, ảnh hưởng đến cách dây cung tương tác với răng trong suốt quá trình chỉnh nha. Vì vậy, hiểu rõ cơ chế phía sau khí cụ là bước quan trọng trước khi cân nhắc một lựa chọn phù hợp.
Thang máng cáp chất lượng cao: Lựa chọn tin cậy cho các công trình tại Việt Nam

Thang máng cáp chất lượng cao: Lựa chọn tin cậy cho các công trình tại Việt Nam

Trong thời đại ngày nay, sự bùng nổ của các khu công nghiệp và cao ốc đô thị đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe hơn bao giờ hết về vật liệu xây dựng phụ trợ. Giữa thị trường đa dạng, hệ thống thang máng cáp đạt chuẩn cao nổi lên như giải pháp tối ưu. Sản phẩm vừa kiến tạo hạ tầng ngăn nắp, vừa mang lại độ bền vượt thời gian cho mọi công trình Việt.
5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm xanh, túi vải repack nổi lên như một giải pháp đóng gói thông minh giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí vừa xây dựng hình ảnh thân thiện với môi trường.
DIGICONTENT - marketing agency chuyên nghiệp tại Việt Nam

DIGICONTENT - marketing agency chuyên nghiệp tại Việt Nam

Thị trường marketing online tại Việt Nam đang cạnh tranh ngày càng gay gắt, khi sự hiện diện của thương hiệu trên các nền tảng số trở thành yếu tố quan trọng trong việc tiếp cận và giữ chân khách hàng. Chậm chân trong cuộc đua này, doanh nghiệp có nguy cơ để khách hàng vào tay đối thủ.
Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

Cách mọi người tìm kiếm thông tin trên internet đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Thay vì gõ từ khóa vào Google rồi tự lọc qua hàng chục kết quả, ngày càng nhiều người chọn cách đơn giản hơn: hỏi trực tiếp AI.
Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Trong xu hướng nha khoa hiện đại, bên cạnh tay nghề chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ thì chất lượng của các sản phẩm phục hình răng sứ đóng vai trò quyết định đến độ bền, tính thẩm mỹ và sự an toàn cho sức khỏe bệnh nhân.
5 bài tập cho nam giúp phát triển thân trên cân đối

5 bài tập cho nam giúp phát triển thân trên cân đối

Cơ ngực săn chắc giúp thân trên trông dày, khỏe và cân đối hơn. Tuy nhiên, không ít người chỉ tập trung vào Bench Press hoặc liên tục thay đổi bài tập với suy nghĩ càng nhiều biến thể thì cơ ngực sẽ phát triển càng nhanh.
Chủ động phương tiện, thêm trọn vẹn trải nghiệm khám phá Vũng Tàu

Chủ động phương tiện, thêm trọn vẹn trải nghiệm khám phá Vũng Tàu

Vũng Tàu là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, đặc biệt vào dịp cuối tuần và kỳ nghỉ. Bên cạnh việc lựa chọn nơi lưu trú, điểm tham quan hay lịch trình, phương tiện di chuyển cũng ngày càng được quan tâm khi du khách muốn chủ động thời gian và kết nối nhiều điểm đến trong cùng hành trình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!