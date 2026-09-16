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Thu mua phế liệu inox: Công ty Phế liệu Thành Thắng thúc đẩy giá trị tái chế kim loại

P.V
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Inox được sử dụng phổ biến trong sản xuất, xây dựng và dân dụng nhờ độ bền cao, khả năng chống ăn mòn. Khi không còn nhu cầu sử dụng, vật liệu này có thể được thu hồi, phân loại và tái chế, tạo ra giá trị kinh tế đồng thời góp phần tận dụng nguồn nguyên liệu.

Theo thông tin từ Công ty TNHH Phế liệu Thành Thắng, đơn vị hiện thu gom nhiều loại phế liệu kim loại, trong đó có inox, từ nhà máy, xưởng cơ khí, công trình xây dựng, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành.

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Phế liệu inox đa dạng về chủng loại

Giá trị của inox phế liệu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mác inox, thành phần kim loại, độ nguyên chất, tình trạng vật liệu và tỷ lệ tạp chất. Trên thị trường hiện có nhiều loại phổ biến như inox 304, 316, 201, 430, 410, 420 và các dòng inox hợp kim khác. Trong đó, inox 304 và 316 thường có giá trị cao hơn nhờ khả năng chống ăn mòn tốt và hàm lượng niken tương đối cao.

Inox phế liệu cũng có nhiều dạng, từ đường ống, bồn chứa, tấm, khung inox đến thiết bị nhà bếp, linh kiện máy móc và phế phẩm cơ khí. Bavia, mạt và phoi inox phát sinh từ quá trình gia công cũng có thể được thu hồi, phân loại để tái chế.

Việc xác định đúng chủng loại và phân tách từng nhóm vật liệu là cơ sở để quá trình định giá được rõ ràng, hạn chế tình trạng trộn lẫn các loại inox có giá trị khác nhau.

Giá thu mua phụ thuộc nhiều yếu tố

Giá phế liệu inox không cố định mà có thể thay đổi theo diễn biến thị trường kim loại, nguồn cung, nhu cầu tái chế và chất lượng thực tế của từng lô hàng. Theo bảng giá được Thành Thắng công bố trên website, các nhóm inox có mức giá tham khảo khác nhau, trong đó inox 304 và 316 thuộc nhóm có giá trị cao hơn so với một số loại inox phổ thông.

Bên cạnh chủng loại, khối lượng hàng, độ sạch, mức độ pha tạp và hình thức vật liệu cũng được xem xét khi định giá. Với những lô hàng lớn từ nhà máy hoặc doanh nghiệp, việc phân loại trước khi bán có thể giúp quá trình kiểm tra và xác định giá trị diễn ra thuận lợi hơn.

Do giá phế liệu có sự biến động, bảng giá trên website chủ yếu mang tính tham khảo. Giá thực tế cần được xác định dựa trên tình trạng và chủng loại của từng lô hàng tại thời điểm giao dịch.

Mô hình thu mua tận nơi đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

Đối với các nhà máy, xưởng sản xuất hoặc công trình có lượng phế liệu lớn, việc tự vận chuyển vật liệu đến cơ sở thu mua có thể phát sinh thêm chi phí và thời gian. Mô hình thu mua tận nơi vì thế được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Theo thông tin được công bố, Phế liệu Thành Thắng triển khai dịch vụ khảo sát, phân loại, cân đo, bốc xếp và vận chuyển phế liệu. Đơn vị này cho biết hệ thống phương tiện chuyên dụng được sử dụng để phục vụ việc thu gom tại nhà xưởng, kho bãi và công trình.

Quy trình thu mua được giới thiệu theo hướng gồm các bước khảo sát nguồn hàng, xác định chủng loại, thống nhất mức giá, cân khối lượng và thực hiện thanh toán. Với khách hàng doanh nghiệp, việc xuất hóa đơn và hoàn thiện chứng từ cũng là yếu tố được quan tâm nhằm bảo đảm tính minh bạch trong giao dịch.

Từ phế liệu đến nguồn nguyên liệu tái chế

Giá trị của hoạt động thu mua phế liệu không chỉ nằm ở khoản thu hồi từ vật liệu đã qua sử dụng. Đối với kim loại như inox, việc thu gom và phân loại đúng cách còn tạo điều kiện để vật liệu được đưa trở lại quá trình tái chế, giảm lượng kim loại bị thải bỏ.

Inox có khả năng được thu hồi và tái chế thành nguyên liệu phục vụ các chu trình sản xuất tiếp theo. Điều này giúp hạn chế nhu cầu khai thác thêm nguồn tài nguyên nguyên sinh, đồng thời giảm lượng chất thải kim loại cần xử lý.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, xây dựng hoặc cơ khí, tổ chức thu gom phế liệu định kỳ cũng góp phần giải phóng diện tích kho bãi, duy trì môi trường làm việc gọn gàng và tạo thêm nguồn thu từ các vật liệu không còn nhu cầu sử dụng.

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Hướng tới hoạt động thu mua minh bạch, chuyên nghiệp

Thị trường phế liệu ngày càng có sự tham gia của các đơn vị chuyên nghiệp, đặc biệt trong nhóm khách hàng là nhà máy, khu công nghiệp và cơ sở sản xuất. Trong hoạt động này, các yếu tố như xác định đúng chủng loại, cân đo rõ ràng, báo giá theo chất lượng thực tế và bảo đảm quy trình vận chuyển an toàn có vai trò quan trọng.

Phế liệu Thành Thắng hiện giới thiệu dịch vụ thu mua nhiều nhóm vật liệu như sắt, đồng, nhôm, inox, chì, thiếc, nhựa, hợp kim và một số loại máy móc cũ. Hệ thống kho bãi được doanh nghiệp công bố tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng và Hà Nội.

Với riêng nhóm inox, việc lựa chọn đơn vị thu mua có khả năng phân loại và đánh giá vật liệu giúp doanh nghiệp hạn chế những sai lệch trong quá trình định giá. Đồng thời, hoạt động thu gom có tổ chức cũng góp phần đưa phế liệu vào chuỗi tái chế thay vì trở thành nguồn chất thải tồn đọng.

Trong xu hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, thu mua phế liệu inox không chỉ là hoạt động thương mại đơn thuần mà còn có ý nghĩa đối với quá trình thu hồi và tái sử dụng kim loại. Khi doanh nghiệp và cơ sở sản xuất chú trọng phân loại phế liệu ngay từ nguồn, giá trị vật liệu được khai thác tốt hơn, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình tái chế diễn ra hiệu quả và có hệ thống.

Công ty TNHH Phế liệu Thành Thắng

Hotline tư vấn & báo giá nhanh 24/7: 0964 846 909 (Mr. Thắng)

Website chính thức: phelieuthanhthang.com

Email: phelieuthanhthang@gmail.com

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