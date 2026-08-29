Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Khác biệt hoàn toàn với phần lớn các phòng khám nha khoa trên thị trường phải gửi mẫu làm răng sứ tại các xưởng gia công bên ngoài, Kim Dental đã tạo nên bước ngoặt lớn khi đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, chế tác răng sứ Labo công nghệ cao CAD/CAM đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 13485.

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và bước tiến của Labo răng sứ Kim Dental

ISO 13485:2016 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng riêng cho lĩnh vực sản xuất và cung ứng trang thiết bị, vật tư y tế. Để đạt được chứng nhận uy tín này, nhà máy sản xuất Labo của Kim Dental phải vượt qua những vòng kiểm định và đánh giá vô cùng nghiêm ngặt về quy trình kiểm soát chất lượng từ khâu nguyên liệu đầu vào, môi trường sản xuất vô trùng cho đến thành phẩm đầu ra.

Labo răng sứ Kim Dental đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

Trung tâm Labo chế tác răng sứ của Kim Dental quy tụ những ưu điểm vượt trội:

Sử dụng phôi sứ chính hãng 100%: Toàn bộ phôi sứ cao cấp đều được nhập khẩu chính ngạch từ các tập đoàn nha khoa danh tiếng tại Đức, Mỹ, Thụy Sĩ, có đầy đủ chứng nhận CO/CQ và mã số truy xuất nguồn gốc.

Môi trường sản xuất chuẩn y tế: Khâu chế tác và hoàn thiện sản phẩm được thực hiện trong không gian kiểm soát vi khuẩn và bụi mịn khắt khe, đảm bảo tính vô trùng tuyệt đối khi đưa vào khoang miệng bệnh nhân.

Đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề: Sự kết hợp giữa tư duy nghệ thuật của các kỹ thuật viên răng sứ giàu kinh nghiệm và độ chính xác của máy móc công nghệ cao giúp tạo ra những chiếc răng sứ có hình dáng, đường vân và độ trong bóng tự nhiên như răng thật.

Công nghệ chế tác CAD/CAM 3D – Đỉnh cao của nha khoa kỹ thuật số

Công nghệ CAD/CAM là giải pháp thiết kế và sản xuất răng sứ tự động hóa trên máy tính. Việc áp dụng thành công công nghệ CAD/CAM tại nhà máy Labo chuẩn ISO 13485 mang lại những bước tiến vượt bậc trong điều trị:

Chính xác tuyệt đối: Mẫu hàm của bệnh nhân sau khi được quét bằng máy scan 3D iTero 5D sẽ được chuyển trực tiếp về trung tâm Labo qua phần mềm. Máy phay kĩ thuật số sẽ chế tác phôi sứ với độ lệch không quá vài micron, đảm bảo răng sứ ôm sát khít sát nướu, không gây hở kẽ hay đọng thức ăn.

Độ bền chịu lực gấp 4 - 8 lần răng thật: Răng sứ được nung ở nhiệt độ cao theo đúng chuẩn kỹ thuật, giúp chịu được lực cắn nén cực lớn, cho phép bệnh nhân ăn nhai thoải mái mà không lo sứt mẻ hay nứt gãy.

Tiết kiệm thời gian chờ đợi: Nhờ chủ động hoàn toàn về khâu sản xuất, thời gian hoàn thiện mão sứ hay mặt dán sứ Veneer tại Kim Dental được rút ngắn từ vài tuần xuống chỉ còn từ 1 - 3 ngày, đặc biệt hỗ trợ tối đa cho các khách hàng bận rộn hoặc Việt kiều về nước điều trị.

Công nghệ chế tác CAD/CAM 3D – đỉnh cao của nha khoa kỹ thuật số.

Việc làm chủ quy trình sản xuất răng sứ khép kín không chỉ giúp rút ngắn tối đa thời gian điều trị mà còn mang lại những sản phẩm răng sứ tinh xảo, chính xác đến từng milimet. Khách hàng có thể dễ dàng truy cập website chính thức https://kimdental.vn/ để tìm hiểu sự khác biệt vượt trội mà hệ thống Labo hiện đại này mang lại.

Dấu ấn chuyên môn của Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Hữu Nam

Sự ra đời và vận hành hiệu quả của nhà máy sản xuất Labo răng sứ CAD/CAM đạt chuẩn ISO 13485 gắn liền với tầm nhìn chiến lược của Thạc Sĩ - Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nam. Với vai trò là người đứng đầu và định hướng chuyên môn cho toàn bộ hệ thống, Thạc Sĩ - Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nam đã nhận thức rõ từ sớm rằng muốn chất lượng điều trị đạt đỉnh cao thì nha khoa phải chủ động kiểm soát được vật liệu và kỹ thuật chế tác răng sứ.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Nam chia sẻ, một chiếc răng sứ hoàn hảo không chỉ cần đẹp về mặt thẩm mỹ mà quan trọng hơn hết phải đảm bảo tính tương thích sinh học, độ chính xác tuyệt đối để bảo vệ cùi răng thật bên trong. Việc Kim Dental tự đầu tư và vận hành trung tâm Labo chuẩn ISO 13485 sẽ giúp chủ động kiểm soát chất lượng từng sản phẩm, mang lại sự an tâm trọn vẹn trong từng dịch vụ và sức khỏe lâu dài cho bệnh nhân.

Cam kết minh bạch và chính sách bảo hành dài hạn

Nhờ tự chủ về mặt sản xuất vật liệu, Kim Dental mang đến cho bệnh nhân những đặc quyền vượt trội:

Minh bạch nguồn gốc: Mỗi sản phẩm răng sứ xuất xưởng từ Labo Kim Dental đều đi kèm thẻ bảo hành chính hãng có mã QR code để khách hàng dễ dàng kiểm tra thông tin nhà sản xuất, xuất xứ phôi sứ và thời hạn bảo hành.

Bảo hành toàn quốc: Hệ thống áp dụng chính sách bảo hành dài hạn (từ 7 năm đến trọn đời tùy dòng sứ) trên toàn bộ chi nhánh toàn quốc, giúp bệnh nhân an tâm dù ở bất kỳ đâu.

Chi phí hợp lý, không qua trung gian: Do không phải tốn chi phí thuê xưởng gia công bên ngoài, mức giá răng sứ tại Kim Dental luôn tương xứng với chất lượng và tối ưu nhất cho người tiêu dùng.

Kim Dental sở hữu nhà máy sản xuất Labo răng sứ CAD/CAM đạt tiêu chuẩn ISO 13485 là bằng chứng sinh động cho năng lực vượt trội và tinh thần không ngừng đổi mới của thương hiệu. Dưới sự dẫn dắt chuyên môn tận tụy của Thạc Sĩ - Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nam, Kim Dental khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành nha khoa thẩm mỹ và điều trị, xứng đáng là địa chỉ tin cậy hàng đầu cho nụ cười Việt.