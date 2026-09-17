Dịch vụ sửa túi xách hiệu, vệ sinh túi xách hiệu tại Mranth có gì đặc biệt?

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dịch vụ này.

Trăn trở của giới mê đồ hiệu: Giữ giá trị hay chấp nhận túi xách hiệu xuống cấp?

Với người sở hữu túi xách hàng hiệu, sử dụng thường xuyên hay bảo quản thật kỹ luôn là vấn đề khó cân bằng. Túi không chỉ có giá trị thời trang mà một số mẫu còn có giá trị cao trên thị trường mua bán lại. Vì vậy, những dấu hiệu như trầy xước, bám bẩn, bong tróc hay mất phom đều khiến chủ nhân không khỏi băn khoăn.

Giữ túi cẩn thận để bảo toàn giá trị:

Nhiều người xem túi hiệu như một tài sản nên hạn chế sử dụng, thường cất trong túi chống bụi, giữ phom và tránh ánh nắng, nước hoặc môi trường ẩm giúp túi duy trì ngoại hình tốt, hạn chế ảnh hưởng đến giá trị khi bán lại.

Sử dụng túi để tận hưởng giá trị:

Ngược lại, không ít người cho rằng túi hiệu cần được sử dụng thay vì chỉ nằm trong tủ. Họ mang túi đi làm, đi chơi, du lịch và chấp nhận những vết xước, nếp gấp hay dấu hiệu hao mòn theo thời gian. Những dấu vết này đôi khi còn tạo nên nét riêng cho chiếc túi.

Chăm sóc định kỳ để cân bằng cả hai:

Không nhất thiết phải cất túi cả năm hoặc sử dụng đến khi hư hỏng mới xử lý. Bảo quản đúng cách, dùng phụ kiện giữ phom và vệ sinh định kỳ giúp hạn chế xuống cấp. Khi túi xuất hiện vết bẩn, trầy xước, bong tróc hoặc hư hỏng chi tiết, dịch vụ sửa túi xách hiệu, vệ sinh túi xách hiệu có thể hỗ trợ kiểm tra và xử lý theo tình trạng thực tế.

Điểm đặc biệt bứt phá đưa Mr.Anth trở thành lựa chọn hàng đầu

Giữa nhu cầu chăm sóc và phục hồi đồ hiệu ngày càng tăng, Mr.Anth tạo dấu ấn nhờ sự đầu tư bài bản từ vật liệu, kỹ thuật đến đội ngũ thực hiện. Không chỉ vệ sinh túi xách hiệu, Mr.Anth còn cung cấp nhiều dịch vụ sửa chữa, phục hồi và chăm sóc chuyên sâu cho các sản phẩm cao cấp. Những yếu tố dưới đây góp phần tạo nên vị thế của Mr.Anth trong lĩnh vực Spa đồ hiệu tại TP Hồ Chí Minh.

Hơn 10 năm kinh nghiệm:

Mr.Anth được thành lập bởi ông Anthew Nguyễn, người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang cao cấp, vệ sinh, sửa chữa và phục hồi đồ hiệu. Đội ngũ kỹ thuật viên cũng có nhiều kinh nghiệm xử lý các dòng túi, giày, ví và sản phẩm da cao cấp.

Sử dụng vật liệu nhập khẩu từ châu Âu:

Mr.Anth sử dụng dung dịch và nguyên liệu chăm sóc được nhập khẩu từ Anh, Đức và Tây Ban Nha. Các dung dịch chăm sóc chứa tới 80% thành phần hữu cơ, được kiểm nghiệm về độ an toàn cho da tay và nhiều loại vật liệu.

Hương thơm tự nhiên, dễ chịu:

Sau khi vệ sinh và chăm sóc, túi được xử lý mùi cũ, mùi ẩm mốc bằng các sản phẩm có hương thơm từ tinh dầu hữu cơ. Nhờ đó, sản phẩm có mùi thơm tươi mát, dễ chịu hơn khi sử dụng.

Kỹ thuật xử lý thủ công:

Mỗi sản phẩm được chăm sóc bằng tay bởi đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề. Các công đoạn được thực hiện cẩn thận trên từng khu vực như thân túi, góc cạnh, viền, quai xách và lớp lót, qua đó hạn chế tối đa nguy cơ làm ảnh hưởng đến chất liệu.

Chăm sóc nhiều thương hiệu cao cấp:

Mr.Anth tiếp nhận sản phẩm đến từ nhiều thương hiệu như Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Hermès, Dior, Fendi, Miu Miu, Balenciaga, Celine, Loewe, Prada, Bottega Veneta, YSL, Burberry, Valentino, Coach và nhiều thương hiệu khác. Việc thường xuyên xử lý các dòng sản phẩm cao cấp giúp kỹ thuật viên có thêm kinh nghiệm về chất liệu và kết cấu của từng mẫu túi.

Chính sách bảo hành và hậu mãi rõ ràng:

Các dịch vụ được áp dụng chính sách bảo hành theo từng hạng mục, giúp khách hàng có thêm cơ sở khi sử dụng dịch vụ. Chi phí cũng được trao đổi trước khi thực hiện, hạn chế phát sinh ngoài dự kiến trong quá trình xử lý.

Các dịch vụ nổi bật sửa túi xách hiệu, vệ sinh túi xách tại Mr.Anth

Mr.Anth cung cấp đa dạng dịch vụ chăm sóc, sửa chữa và phục hồi túi xách hiệu, được thực hiện thủ công theo tình trạng từng sản phẩm. Một số dịch vụ nổi bật:

Vệ sinh túi xách hiệu:

Làm sạch bụi bẩn, vết ố, mùi khó chịu và các vết bám lâu ngày trên da, canvas hoặc vải mà vẫn chú trọng bảo vệ bề mặt túi.

Spa túi xách hiệu:

Chăm sóc tổng thể từ vệ sinh, dưỡng da đến làm mới bề mặt và duy trì phom dáng. Dịch vụ cũng áp dụng cho giày dép, thắt lưng và các sản phẩm da cao cấp.

Phục hồi và đổi màu túi:

Xử lý tình trạng phai, bạc màu, không đều màu hoặc thay đổi màu sắc theo yêu cầu sau khi kiểm tra chất liệu.

Sửa chữa, thay thế linh kiện:

Khắc phục các vấn đề ở khóa kéo, dây đeo, móc nối, đinh tán và một số phụ kiện bị hư hỏng bằng vật liệu chuyên dụng.

Phục hồi viền cạnh và phom dáng:

Xử lý phần cạnh bị sờn, bong tróc, rách mép, đồng thời chỉnh lại những chiếc túi bị móp hoặc mất phom sau thời gian sử dụng.

Xi mạ và làm mới phụ kiện kim loại:

Vệ sinh, tân trang khóa, logo và các chi tiết kim loại bị xỉn màu, giúp bề mặt sáng đẹp hơn.

Dưỡng da và khử mùi:

Bổ sung độ ẩm cho da, hạn chế khô nứt, đồng thời xử lý mùi cũ, mùi ẩm mốc để túi sạch sẽ và dễ chịu hơn sau khi chăm sóc.

Quy trình các bước chăm sóc túi xách chuẩn

Mr.Anth áp dụng quy trình chăm sóc túi xách theo từng bước rõ ràng, từ kiểm tra tình trạng ban đầu đến hoàn thiện và bàn giao sản phẩm.

Bước 1: Kiểm tra tình trạng túi

Nhân viên kiểm tra toàn bộ sản phẩm, ghi nhận các vấn đề như bong tróc, trầy xước, phai màu, ố bẩn, nấm mốc, mất phom hoặc hư hỏng ở phụ kiện.

Bước 2: Tư vấn và báo giá

Dựa trên tình trạng thực tế, nhân viên tư vấn hướng xử lý cần thiết và thông báo chi phí rõ ràng để khách hàng nắm được trước khi sử dụng dịch vụ.

Bước 3: Tiếp nhận sản phẩm

Sau khi khách hàng đồng ý với phương án và chi phí, túi được tiếp nhận chính thức. Nhân viên ghi nhận thông tin và hẹn thời gian hoàn thành.

Bước 4: Vệ sinh và phục hồi

Túi được làm sạch, xử lý các khuyết điểm và phục hồi theo tình trạng thực tế. Quá trình này được thực hiện thủ công với các sản phẩm chăm sóc chuyên dụng.

Bước 5: Kiểm tra

Sau khi hoàn tất, kỹ thuật viên kiểm tra lại toàn bộ bề mặt, phom dáng, màu sắc và các chi tiết đã xử lý để đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu.

Bước 6: Bàn giao và hướng dẫn bảo quản

Túi được trao lại cho khách cùng hướng dẫn bảo quản sau chăm sóc. Các thông tin liên quan đến chính sách bảo hành cũng được tư vấn rõ ràng.

Dịch vụ sửa túi xách hiệu, vệ sinh túi xách hiệu tại Mr.Anth giúp làm sạch, phục hồi và chăm sóc túi sau thời gian sử dụng. Với quy trình xử lý kỹ lưỡng cùng đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, Mr.Anth chú trọng từng chi tiết trên sản phẩm. Liên hệ ngay để được tư vấn tình trạng túi và báo giá dịch vụ cụ thể.