Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Khác

Không cần đắt tiền: Bí quyết chọn trang phục thể thao chuẩn chất lượng cho người mới bắt đầu

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Rất nhiều người thường hoãn lại kế hoạch rèn luyện sức khỏe chỉ vì suy nghĩ: "Tập thể thao tốn kém lắm, phải mua quần áo hàng hiệu, giày đắt tiền và dụng cụ chuyên nghiệp thì mới hiệu quả".

Định kiến "tập thể thao là tốn kém": Sự thật là gì?

Nhiều người rơi vào cái bẫy "đầu tư quá đà" ngay từ tuần đầu tiên: mua sắm hàng loạt bộ đồ đắt đỏ, dụng cụ phức tạp nhưng chỉ sau vài buổi lại bỏ vào góc tủ. Tâm lý này vừa gây lãng phí, vừa tạo áp lực vô hình khiến việc tập luyện trở thành gánh nặng tài chính.

Một khởi đầu thông minh là khi bạn biết chọn lọc những đồ dùng thực sự cần thiết, đảm bảo đủ công năng bảo vệ cơ thể nhưng vẫn nằm trong mức ngân sách dễ chịu.

3 tiêu chí vàng chọn trang phục và phụ kiện thể thao chuẩn chất lượng

Dù bạn chọn mua quần áo, giày hay dụng cụ tập, hãy luôn ghi nhớ 3 nguyên tắc sau:

1. Chất liệu và độ thoáng khí: Khi vận động, cơ thể sinh nhiệt và tiết ra nhiều mồ hôi. Hãy ưu tiên các chất liệu tổng hợp có khả năng thoát ẩm nhanh, co giãn 4 chiều để không gây bết dính hay cản trở chuyển động.

2. Độ an toàn và tính hỗ trợ: Một đôi giày êm ái hay một quả tạ cầm chắc tay sẽ trực tiếp bảo vệ khớp gối, cổ chân và cổ tay của bạn khỏi những chấn thương không đáng có.

3. Tính đa năng: Chọn những sản phẩm có thể linh hoạt sử dụng cho nhiều bộ môn khác nhau (từ đi bộ, tập gym tại nhà đến cardio hay yoga).

v1-6065.jpg
Chọn những item có thể linh hoạt sử dụng cho nhiều bộ môn khác nhau.

Luyện tập hiệu quả tại nhà và phòng tập với ngân sách hợp lý

Được biết đến là thương hiệu thể thao Pháp hướng tới sứ mệnh "Làm cho thể thao trở nên dễ dàng tiếp cận hơn cho nhiều người", Decathlon chính là điểm đến lý tưởng giúp bạn tối ưu chi phí mà vẫn sở hữu những sản phẩm chuẩn chất lượng.

Tạ tập gym Decathlon - thiết bị nhỏ gọn, đa năng cho người mới

Kháng lực là chìa khóa vàng giúp đốt cháy calo và định hình cơ bắp. Đối với người mới bắt đầu, các bài tập với tạ tập gym tại nhà là giải pháp đơn giản và tiết kiệm nhất để xây dựng nền tảng sức mạnh.

Bộ sưu tập tạ gym tại Decathlon vô cùng đa dạng từ tạ đơn, tạ ấm đến tạ đeo cổ chân với nhiều mức cân nặng (từ 0.5kg đến hàng chục kg):

- Màu sắc và kích thước phân loại rõ ràng: Rất dễ dàng để người mới chọn lựa mức tạ phù hợp với thể trạng.

- Mức giá dễ tiếp cận: Giúp bạn tự tạo một "phòng gym thu nhỏ" ngay tại nhà mà không lo tốn kém.

v2-783.jpg
Các dòng tạ gym Decathlon có màu sắc phân loại rõ ràng giúp người mới dễ dàng luyện tập kháng lực tại nhà.

Giày thể thao nữ Decathlon - nâng niu từng bước chân, chuẩn gu thời trang

Nếu như trang phục có thể chọn các thiết kế đơn giản, thì một đôi giày chuẩn chất lượng lại là hạng mục nhất định phải đầu tư đúng đắn. Một đôi giày kém chất lượng sẽ dễ gây đau gót, lật cổ chân hoặc làm ảnh hưởng xấu đến khớp gối.

Thấu hiểu điều đó, dòng giày thể thao nữ của Decathlon được thiết kế chuyên biệt để đồng hành cùng phái đẹp trên mọi hành trình luyện tập:

- Đế đệm giảm chấn độc quyền: Hấp thụ lực va đập tối đa, nâng niu đôi chân trong từng nhịp nhảy hay bước chạy.

- Trọng lượng siêu nhẹ: Giúp đôi chân luôn linh hoạt, không cảm thấy nặng nề dù tập luyện trong thời gian dài.

- Kiểu dáng trang nhã, thời thượng: Tông màu tinh tế, ôm dáng chân thon gọn, dễ dàng phối hợp cùng trang phục tập gym hay trang phục dạo phố thường ngày.

v3-5507.jpg
Giày chạy bộ Decathlon giúp đôi chân luôn linh hoạt, không cảm thấy nặng nề dù tập luyện trong thời gian dài.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu để tránh "lãng phí"

- Tập trung vào nhu cầu thực tế: Đừng mua những dụng cụ quá nâng cao khi bạn chưa nắm vững kỹ thuật cơ bản. Chỉ cần một đôi giày tốt, bộ quần áo thoải mái và một cặp tạ đơn là bạn đã có thể bắt đầu hàng trăm bài tập hiệu quả.

- Ưu tiên độ bền và sự trải nghiệm: Hãy đến trực tiếp cửa hàng để mang thử giày, cầm nắm thử tạ để cảm nhận sự vừa vặn và thoải mái nhất trước khi quyết định.

Thể thao không đo đếm bằng số tiền bạn chi ra, mà đo bằng sự kiên trì và cảm giác khỏe khoắn mỗi ngày. Hãy gạt bỏ nỗi lo tốn kém và trang bị ngay cho mình những sản phẩm thể thao chất lượng, giá hợp lý tại Decathlon để tự tin bắt đầu hành trình biến đổi bản thân ngay hôm nay!

Tags:

#Decathlon #Giày chạy bộ Decathlon

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vetauonline Express - đồng hành cùng hành trình khám phá những điểm đến biển đảo Việt Nam

Vetauonline Express - đồng hành cùng hành trình khám phá những điểm đến biển đảo Việt Nam

Ngày nay, những chuyến du lịch đến các đảo nổi tiếng như Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý hay Lý Sơn ngày càng được nhiều du khách lựa chọn. Tuy nhiên, để một chuyến đi diễn ra thuận lợi, việc tìm kiếm lịch tàu, lựa chọn chuyến phù hợp và đặt vé đúng thời gian vẫn là điều khiến không ít người băn khoăn.
Tìm hiểu về hệ thống mắc cài Damon và cách hoạt động

Tìm hiểu về hệ thống mắc cài Damon và cách hoạt động

Mỗi hệ thống mắc cài có cấu tạo và nguyên lý vận hành riêng, ảnh hưởng đến cách dây cung tương tác với răng trong suốt quá trình chỉnh nha. Vì vậy, hiểu rõ cơ chế phía sau khí cụ là bước quan trọng trước khi cân nhắc một lựa chọn phù hợp.
Thang máng cáp chất lượng cao: Lựa chọn tin cậy cho các công trình tại Việt Nam

Thang máng cáp chất lượng cao: Lựa chọn tin cậy cho các công trình tại Việt Nam

Trong thời đại ngày nay, sự bùng nổ của các khu công nghiệp và cao ốc đô thị đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe hơn bao giờ hết về vật liệu xây dựng phụ trợ. Giữa thị trường đa dạng, hệ thống thang máng cáp đạt chuẩn cao nổi lên như giải pháp tối ưu. Sản phẩm vừa kiến tạo hạ tầng ngăn nắp, vừa mang lại độ bền vượt thời gian cho mọi công trình Việt.
5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm xanh, túi vải repack nổi lên như một giải pháp đóng gói thông minh giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí vừa xây dựng hình ảnh thân thiện với môi trường.
DIGICONTENT - marketing agency chuyên nghiệp tại Việt Nam

DIGICONTENT - marketing agency chuyên nghiệp tại Việt Nam

Thị trường marketing online tại Việt Nam đang cạnh tranh ngày càng gay gắt, khi sự hiện diện của thương hiệu trên các nền tảng số trở thành yếu tố quan trọng trong việc tiếp cận và giữ chân khách hàng. Chậm chân trong cuộc đua này, doanh nghiệp có nguy cơ để khách hàng vào tay đối thủ.
Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

Dịch vụ GEO và cơ hội tiếp cận khách hàng từ AI

Cách mọi người tìm kiếm thông tin trên internet đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Thay vì gõ từ khóa vào Google rồi tự lọc qua hàng chục kết quả, ngày càng nhiều người chọn cách đơn giản hơn: hỏi trực tiếp AI.
Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Kim Dental sở hữu Labo răng sứ CAD/CAM chuẩn ISO 13485

Trong xu hướng nha khoa hiện đại, bên cạnh tay nghề chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ thì chất lượng của các sản phẩm phục hình răng sứ đóng vai trò quyết định đến độ bền, tính thẩm mỹ và sự an toàn cho sức khỏe bệnh nhân.
5 bài tập cho nam giúp phát triển thân trên cân đối

5 bài tập cho nam giúp phát triển thân trên cân đối

Cơ ngực săn chắc giúp thân trên trông dày, khỏe và cân đối hơn. Tuy nhiên, không ít người chỉ tập trung vào Bench Press hoặc liên tục thay đổi bài tập với suy nghĩ càng nhiều biến thể thì cơ ngực sẽ phát triển càng nhanh.
Chủ động phương tiện, thêm trọn vẹn trải nghiệm khám phá Vũng Tàu

Chủ động phương tiện, thêm trọn vẹn trải nghiệm khám phá Vũng Tàu

Vũng Tàu là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn cho những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày, đặc biệt vào dịp cuối tuần và kỳ nghỉ. Bên cạnh việc lựa chọn nơi lưu trú, điểm tham quan hay lịch trình, phương tiện di chuyển cũng ngày càng được quan tâm khi du khách muốn chủ động thời gian và kết nối nhiều điểm đến trong cùng hành trình.
Khiếu nại đúng cách: Cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Khiếu nại đúng cách: Cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp

Trong quá trình làm việc, giao dịch hoặc thực hiện thủ tục hành chính, có những trường hợp cá nhân, tổ chức cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình chưa được bảo đảm. Khi đó, khiếu nại có thể là một phương án để đề nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền xem xét lại vấn đề.
Không gian tiệc cưới ngoài trời lãng mạn phù hợp cho concept Garden Wedding và lễ Vows.

W.Jardin – trung tâm tiệc cưới Hải Phòng sang trọng và hiện đại

Xu hướng tổ chức tiệc cưới tại đất Cảng đang dịch chuyển mạnh mẽ từ những không gian truyền thống sang các phong cách hiện đại, phóng khoáng và mang dấu ấn cá nhân. Giữa thị trường sôi động đó, W.Jardin nổi lên như một điểm hẹn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một lễ cưới hoàn hảo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!