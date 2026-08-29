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Đặt tiệc finger food TP Hồ Chí Minh tinh gọn, chỉn chu cùng Tonkin Catering

P.V
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Trong các sự kiện doanh nghiệp, khai trương, ra mắt sản phẩm hay tiệc giao lưu, món ăn không chỉ cần ngon mà còn phải thuận tiện, đẹp mắt và phù hợp với không gian.

Đặt tiệc finger food TP Hồ Chí Minh cùng Tonkin Catering có thể đáp ứng linh hoạt để mang lại trải nghiệm chỉn chu từ đầu đến cuối chương trình.

Vì sao finger food phù hợp với các sự kiện giao lưu?

Finger food là những món ăn nhỏ gọn, có thể thưởng thức trực tiếp thay vì phải ngồi cố định tại bàn, khách mời có thể vừa thưởng thức món ăn vừa giao lưu tự nhiên, từ đó tạo bầu không khí sôi động và gần gũi hơn cho cả chương trình.

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Dịch vụ đặt tiệc finger food tại TP Hồ Chí Minh của Tonkin Catering phù hợp với nhiều loại hình tổ chức, bao gồm:

- Hội nghị, hội thảo doanh nghiệp

- Khai trương cửa hàng, văn phòng

- Ra mắt sản phẩm hoặc thương hiệu

- Tiệc cocktail và networking

- Triển lãm, workshop, lễ ký kết

- Tiệc cưới nhỏ và sự kiện riêng tư

Thực đơn và quầy pha chế trực tiếp tại sự kiện có gì nổi bật?

Tonkin Catering mang đến trải nghiệm tiệc finger food toàn diện với hai điểm nhấn chính: thực đơn bánh thủ công đa dạng và mô hình quầy pha chế live station ngay tại địa điểm tổ chức.

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Thực đơn finger food đa dạng theo từng set

Thực đơn được xây dựng theo set từ 6 đến 10 món, linh hoạt tùy theo thời lượng sự kiện, số lượng khách và ngân sách. Mỗi món được chuẩn bị theo khẩu phần nhỏ, dễ cầm, phù hợp với không gian tiệc đứng và tiệc di chuyển. Các nhóm món chính gồm:

- Bánh mặn: Tart trứng, tart cá ngừ, ham Danish, croissant nhân ham và phô mai. Nhóm bánh mặn sử dụng tart và bánh ngàn lớp, tạo cảm giác vừa miệng nhưng không quá nặng, phù hợp để khai vị hoặc dùng xuyên suốt sự kiện.

- Bánh ngọt: Bánh choux các vị chocolate, trứng muối, matcha và kem truyền thống, madeleine mơ dừa, canele, bánh chuối, mini croissant sourdough, apple Danish. Mỗi loại mang kết cấu và hương vị khác nhau, giúp thực đơn không bị đơn điệu.

- Tráng miệng lạnh: Panna cotta các vị táo đỏ kỷ tử, hắc kỷ tử, dâu và chanh dây. Các món lạnh phù hợp với thời tiết TP Hồ Chí Minh, đồng thời giúp bàn tiệc thêm màu sắc và bắt mắt.

Tùy theo concept sự kiện, Tonkin Catering có thể tư vấn cách kết hợp giữa các nhóm món để thực đơn cân bằng về hương vị, kết cấu lẫn tính thẩm mỹ khi trình bày trên khay.

Quầy pha chế trực tiếp – điểm giao lưu sinh động tại sự kiện

Quầy pha chế không chỉ đơn thuần cung cấp thức uống mà còn trở thành điểm giao lưu sinh động.

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Thực đơn đồ uống khai thác thế mạnh cà phê Việt Nam, cà phê pha máy, matcha Lai Châu và trà thảo mộc:

- Cà phê Việt Nam: Cà phê đen, cà phê sữa, bạc xỉu, cà phê muối, cà phê trứng, cà phê cốt dừa, cà phê Mắc Khén và cà phê kem gạo rang

- Cà phê pha máy & Cold Brew: Espresso, americano, latte, cappuccino, flat white, mocha và cold brew nhiều vị như mơ, sấu, chanh, cam

- Matcha & trà thảo mộc: Matcha Lai Châu latte, matcha cốt dừa, matcha mật ong bánh tổ, trà oolong, hồng đài, trà sữa lá sen, trà táo đỏ long nhãn và hắc kỷ tử

- Mocktail & Cocktail: Thiết kế riêng theo chủ đề và phong cách của từng sự kiện

Chi phí đặt tiệc finger food TP Hồ Chí Minh được tính như thế nào?

Chi phí được xây dựng linh hoạt dựa trên các yếu tố chính sau:

Yếu tố
Chi tiết
Số lượng khách
Dưới 30 / 30–100 / Trên 100 người
Số món mỗi set
Set 6, 8 hoặc 10 món mỗi khách
Loại nguyên liệu
Thông thường / Hải sản / Bò Wagyu
Trang trí đặc biệt
Quầy hoa tươi, backdrop, ánh sáng theo yêu cầu
Nhân sự phục vụ
1 nhân viên / 10–15 khách
Vận chuyển
Nội thành TP Hồ Chí Minh, có thể phát sinh thêm ngoài khu vực
VAT
Chưa bao gồm khi xuất hóa đơn doanh nghiệp

Tonkin Catering luôn cung cấp báo giá minh bạch và rõ ràng trước khi hai bên xác nhận. Các khoản phát sinh như hoa tươi trang trí, nguyên liệu đặc biệt hay yêu cầu riêng về không gian đều được thông báo cụ thể, tránh phát sinh ngoài ý muốn trong quá trình tổ chức.

Liên hệ Tonkin Catering để được tư vấn và nhận báo giá ngay hôm nay

Tonkin Catering mang đến dịch vụ đặt tiệc finger food chuyên nghiệp với thực đơn đa dạng, đội ngũ nhân sự tận tâm và mô hình phục vụ linh hoạt theo từng quy mô sự kiện.

Dù bạn đang lên kế hoạch cho một buổi hội nghị nội bộ, sự kiện khai trương hay tiệc networking quy mô lớn, đội ngũ Tonkin Catering luôn sẵn sàng hỗ trợ từ bước lên ý tưởng đến ngày tổ chức.

Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng và nhận báo giá chi tiết phù hợp với nhu cầu của bạn.

Thông tin liên hệ Tonkin Catering

- Tonkin Specialty Coffee: Lầu 2, 91 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh.

- Tonkin Garden Cafe: 135/50 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh.

- Tonkin Egg Coffee: 1 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh.

- Tonkin Egg Coffee & Herbal Tea: Lầu 1, 27 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.

- Website: https://catering.tonkin.coffee/

- Hotline: 086 799 0125

- Email: info@tonkin.coffee

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#tiệc finger food #Tonkin Catering

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