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5 lý do nên chọn túi vải repack cho cửa hàng của bạn

P.V
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Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm xanh, túi vải repack nổi lên như một giải pháp đóng gói thông minh giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí vừa xây dựng hình ảnh thân thiện với môi trường.

Khác với túi nilon dùng một lần rồi bỏ, túi vải repack có thể tái sử dụng liên tục qua nhiều lần đóng gói, mang lại giá trị lâu dài cho cả người bán lẫn người mua. Trên thị trường, sản phẩm được sản xuất từ đa dạng chất liệu như túi vải không dệt, túi vải canvas hay túi vải đay, đáp ứng nhiều phân khúc và mục đích sử dụng khác nhau. Nếu bạn đang cân nhắc chuyển đổi bao bì cho cửa hàng hoặc thương hiệu của mình, hãy cùng khám phá 5 lý do thuyết phục dưới đây trước khi quyết định.

1. Tiết kiệm chi phí đóng gói dài hạn

Một trong những lý do khiến túi vải repack ngày càng phổ biến là khả năng tối ưu chi phí về lâu dài. Dù giá mua ban đầu có thể cao hơn túi nilon, nhưng vì có thể dùng đi dùng lại nhiều lần nên tổng chi phí trên mỗi lần sử dụng lại thấp hơn đáng kể.

Đặc biệt với các cửa hàng có lượng khách ổn định, đầu tư vào túi vải repack chất lượng sẽ giúp giảm tần suất đặt hàng bao bì mới. Đây là bài toán kinh tế thông minh cho cả doanh nghiệp nhỏ lẫn chuỗi bán lẻ lớn.

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Túi vải không dệt.

2. Thân thiện với môi trường

Túi vải repack góp phần giảm đáng kể lượng rác thải nhựa ra môi trường mỗi năm. Đây là yếu tố ngày càng được người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, quan tâm khi lựa chọn thương hiệu để ủng hộ.

Trong đó, túi vải đay được đánh giá cao nhất về tính phân hủy sinh học, gần như không để lại dấu chân carbon lâu dài. Việc sử dụng loại túi này thể hiện rõ cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.

3. Công cụ marketing hiệu quả, chi phí thấp

Mỗi chiếc túi vải repack được in logo đều đóng vai trò như một biển quảng cáo di động. Khi khách hàng mang túi ra đường, đi làm hay đi chợ, thương hiệu của bạn vô tình được lan tỏa đến hàng trăm người khác.

So với các kênh quảng cáo trả phí, đây là hình thức marketing bền vững và tiết kiệm hơn rất nhiều. Đặc biệt, túi vải canvas với bề mặt phẳng, mịn rất phù hợp để in ấn logo sắc nét, chi tiết.

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Túi vải không dệt TP Hồ Chí Minh.

4. Đa dạng chất liệu, phù hợp mọi ngân sách

Không phải doanh nghiệp nào cũng có cùng ngân sách và nhu cầu sử dụng. Vì vậy, sự đa dạng về chất liệu của túi vải repack chính là lợi thế lớn giúp mọi quy mô kinh doanh đều có thể tiếp cận.

Nếu cần số lượng lớn với chi phí thấp cho sự kiện ngắn hạn, túi vải không dệt là lựa chọn hợp lý. Trong khi đó, các thương hiệu muốn xây dựng hình ảnh cao cấp, bền vững hơn có thể chọn túi vải canvas hoặc túi vải đay tùy theo định hướng sản phẩm.

5. Tăng trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng

Khách hàng ngày nay không chỉ quan tâm đến sản phẩm mà còn để ý đến cách sản phẩm được đóng gói. Một chiếc túi vải repack chắc chắn, thẩm mỹ sẽ tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn so với túi nilon mỏng manh.

Ngoài ra, việc được tặng kèm một chiếc túi có thể tái sử dụng còn khiến khách hàng cảm thấy nhận được nhiều giá trị hơn số tiền đã bỏ ra. Đây là yếu tố nhỏ nhưng góp phần không nhỏ vào sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

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Túi vải canvas.

Những lưu ý khi đặt mua túi vải repack

Trước khi đặt hàng số lượng lớn, bạn nên yêu cầu mẫu thử để kiểm tra chất lượng vải, đường may và độ sắc nét khi in ấn. Việc này giúp tránh tình trạng nhận hàng không đúng như kỳ vọng ban đầu.

Bên cạnh đó, hãy trao đổi rõ với nhà cung cấp về kích thước, định lượng vải và thời gian giao hàng dự kiến. Một đơn vị sản xuất chuyên nghiệp sẽ luôn minh bạch thông tin và tư vấn tận tình cho khách hàng.

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Túi vải đay.

Xưởng may túi vải đay giá rẻ, cao cấp TP Hồ Chí Minh

Bạn đang tìm kiếm xưởng may túi vải không dệt uy tín, giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh? Không cần phải tìm đâu xa, hãy đến với Repack - Nhà máy sản xuất túi vải các loại chất lượng hàng đầu tại Việt Nam.

Chúng tôi tự hào sở hữu nhà máy may rộng lớn lên đến 5000m2, cùng đội ngũ hàng trăm công nhân viên chuyên nghiệp. Với máy móc thiết bị đạt chuẩn công nghệ Nhật Bản, Repack cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm in túi vải đay cao cấp với giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường.

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Xưởng sản xuất túi vải repack tại TP Hồ Chí Minh.

Quy trình sản xuất được áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến kiểm soát chất lượng sản phẩm cuối cùng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất túi vải, đội ngũ kỹ sư và thợ may tài năng của Repack luôn nỗ lực mang đến những mẫu mã túi canvas đeo chéo độc đáo, thời trang, bắt kịp xu hướng, đáp ứng mọi nhu cầu từ giá rẻ đến cao cấp.

Liên hệ tư vấn: 0903 038 345

Email: sanxuatuivaivn@gmail.com

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